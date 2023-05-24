Мы мирные люди, но наш бронепоезд...

Опосредованный конфликт между Россией и США, который мы сегодня наблюдаем на территории некогда братской нам страны, так или иначе должен был свестись к творческому использованию того запаса оружия, который страны накопили в годы холодной войны.

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Ведь ни для кого не секрет, что как современная Россия не обладает промышленным потенциалом СССР, так и коллективный Запад не может похвастаться теми возможностями, которыми он обладал в самый разгар холодной войны.

Для сравнения: в 1967 году США и СССР производили свыше 100 миллионов тонн стали ежегодно, в то время как Китай едва выдавал показатель в 14 миллионов тон. Сегодня Соединенные Штаты производят 80 миллионов тонн стали в год, Россия 70 миллионов тонн, в то время как Поднебесная смогла нарастить темпы производства стали до показателя в один миллиард тонн, производимых ежегодно.

В этом контексте СВО — это последний конфликт, который происходит на технической базе холодной войны, и, как показывает практика, советская школа технической мысли оказалась куда более прозорливой, чем американская.

В ходе противостояния на Украине широкое распространение приобрело использование обычных бомб, поскольку «умных» боеприпасов на все цели не напасешься, а на складах как России, так и стран коллективного Запада регулярных боеприпасов этого типа оказалось в избытке.

Понятное дело, что как российские, так и американские умельцы давно разработали комплекты, которые позволяют сделать из обычной бомбы бомбу «умную». Только если на Украине российские образцы подобных вооружений неизменно попадают в цель, то поставленные Вашингтоном «умные» бомбы неизменно «глупеют» на лету, благодаря многообразию используемых ВС РФ систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Впрочем, российские РЭБ заставляют стремительно «глупеть» не только бомбы, но и полномасштабно применяемых ВСУ дронов всех видов и образцов. Авторитетное западное издание Forbes намедни призналось, что Украина теряет до 10 тысяч дронов ежемесячно из-за одних только российских систем РЭБ.

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Учитывая тот факт, что совсем недавно способности своих систем РЭБ продемонстрировал Иран, можно с уверенностью утверждают, что российские РЭБ — это не только грозное оружие на поле боя, но и прекрасный козырь на переговорах как с потенциальными, так и с давними партнерами по международной жизни, которым перспектива стать жертвами звездно-полосатых дронов и бомб никак не улыбается.