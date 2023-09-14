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Полковник Макгрегор: Путин подождет развала НАТО
Американский аналитик убежден: Путин ведет «долгую игру»

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Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор убежден: стратегия российского президента В. В. Путина нетороплива и предусматривает период ожидания. 

По мнению американцы, российский лидер рассчитывает на конфликт между США и европейскими странами. Ведь «украинский конфликт» очень больно бьет по интересам Европы. Германия уже фактически прошла путь «деиндустриализации». Европейцы вынуждены тратить собственные средства на поддержку киевского режима. 

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Европа ещё со времен Холодной войны практически перестала играть самостоятельную роль в мировой политике. И не всем политикам в Евросоюзе эти расклады нравятся.  

«Президент Путин решил ждать. Думаю, он действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится» — прокомментировал ситуацию Макгрегор.

В 1966 году Франция приняла решение выйти из военной структуры НАТО, по причинам «внутренних разногласий». Да, потом французы вернулись. Но исторический прецедент конфликтов между странами-членами НАТО уже имеется. 

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#россия #аналитика #новости #сша #политика #нато #путин
Источник: ria.ru
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