Старинная и авторитетная американская газета The New York Times (шутка ли, издается с середины XIX века) сообщает удивительные вести: украинские военнослужащие считают, что советники НАТО их очень плохо подготовили.

В рядах ВСУ зреет недовольство, обусловленное высокими потерями и неудовлетворительной подготовкой. Вызывают нарекания и многие образцы западной техники, которые ранее украинские СМИ представляли как некое «чудо-оружие».

В целом, украинские бойцы полагают, что страны НАТО привыкли к противостоянию с противниками «партизанско-повстанческого типа», нерегулярными формированиями, с недостатком тяжелого вооружения.

«Они сражались в Афганистане и в Ираке, а враги там не такие, как русские...» (с) передает слова ВСУшников газета The New York Times

Кроме того, НАТОвские специалисты халтурно подошли к самому процессу обучения, затратив на него мало времени.

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Надо сказать, что у многих иностранных наемников конфликт давно отбил охоту противостоять России: им стало ясно, что ВС РФ способны эффективно применять удары по складам и штабам.