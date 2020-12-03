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Напишу тут некое подобие СВОЕГО обзора МультиМедийных акустических систем Edifier R2700.

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СРАЗУ НАПИШУ: НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К КОМПАНИИ Edifier я не имею. ЖЕЛЕЗО ВЗЯТО ЛИЧНО МНОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И СОСТАВЛЕНИЯ СВОЕГО НЕЗАВИСИМОГО МНЕНИЯ О НЁМ.

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НИКАКИХ БОНУСОВ КАК ЗА "ПЛЮСЫ" ТАК И за "МИНУСЫ" Я ИМЕТЬ НЕ БУДУ.





Кратко об особенностях Edifier R2700.

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Вот они Edifier R2700 (фото не моё - тут нет грилей).

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Колонки активные (собственно как и большинство ММ колонок), но в них реализовали идею разделения частотного диапазона активными фильтрами/кроссоверами достаточно высокого порядка (24 Дб на октаву). Сигнал с выхода фильтров попадают на индивидуальные для каждой динамической головки усилители мощности.

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А т.к. в каждой из АС установлено по три динамика, то и усилителей для каждой колонки должно быть ТРИ штуки - итого Шесть усилителей мощности на всю систему.

Иными словами реализован триамп.

На память сразу приходят, наделавшие не мало шума ММ колонки от Jet Balans - JB-371. Там тоже активные кроссоверы 24 Дб на октаву.

Формально колонки отличаются типом акустического оформления: JB-371 - закрытый ящик, у R2700 - фазоинвертор.

Но главное отличие в том, что в Edifier R2700 реализована полностью цифровая обработка сигнала. "Родным" для этой системы является цифровой сигнал с оптики или коаксиала.

Так же тут вся электроника "собрана" в одной (правой) колонке. Таким образом правая колонка - это активная АС, а левая - пассивная.

В JB-371 реализована более грамотная схема: каждая АС активная, имеет свой индивидуальный блок питания и т.п.

С чего всё начиналось (для меня).

В тему обсуждения на известном отечественном интернет ресурсе я зашёл ещё летом (и даже реанимировал там на форуме свой аккаунт, давно заброшенный ещё со времен бума Микролаб А-Н500/А-Н500D и связок Бартон2500+/Abit-NF7 2.0).

Попытался на скорую руку изучить обзоры в сети этих колонок, но все они оказались написанными как под копирку - сплошное восхваление и даже постановка их в один ряд с Hi-Fi.

Так как тема использования современной электроники весьма интересна, то закинул вопросы на тот форум по конкретно реализованным техническим решениям и попросил показать результаты замеров (а именно хотелось увидеть подтверждения на реальных графиках тех самых плюсов, что привнесли новые цифровые технологии).

Но ... кроме вала технической (я бы даже сказал рекламной) информации, имеющей лишь косвенное отношение к данному конкретному продукту, я ничего не получил.

В общем, пришлось всё делать по старинке: а именно искать где-то вокруг региона проживания эти самые прекрасные колонки Edfier R2700.

К счастью, благодаря серьезному опыту по работе системным администратором в серьезной российской организации, у меня есть хорошие знакомые «торгаши», что могут достать/привезти любое железо.

Обратился к ним и, вот оно счастье!!! - оказывается в наличии есть как R2700 так и R2730DB!!! Выбрал R2700...

Проблем с получением на руки нет никаких, т.к. у товарища в семье растёт вот уже второй малыш и ... по сему ... громко слушать музыку даже в своём частном доме ему просто нельзя.

В общем, в середине сентября ушел в отпуск. И, в первый же его день, по звонку забрал у товарища из магазина Edifier R2700 (под недовольное ворчание моей любимой жены, что-то типа: зачем ты тащишь домой эти гробы...). Заодно в том же магазине был прикуплен оптический кабель среднего качества (лучше того, что идёт в комплекте).

Из минусов: товарищ не привез родной пультик, что впоследствии сделало очень неудобным саму процедуру сравнения "на слух".

Сравнивал я конечно же с тем, что есть у меня в наличии.

В зале моей квартиры в режиме 24/7 трудится вот такой комплект аппаратуры:

ТВ - LG 47LB720V-ZG - так сказать это повседневный центр притяжения/развлечения в семье.

AV reciver Cambridge Audio 551 R V1.0 - он подключен к ТВ по HDMI-ARC и по оптике. Фактически всё, что касается звука в зале идёт через него.

Оптика с ресивера дополнительно может быть выведена на другой девайс (у меня это ЦАП Cambridge Audio DAC Magic Plus - на случай когда нужно чистое стерео), но на период сравнения к сквозному выходу оптики я подключил Edifier R2700.

Акустика (ресивер 7.1) может быть подключена как к самому ресиверу так и к внешнему усилителю. Для этого на ресивере есть 7.1 линейный выход.

На этот линейный выход и подключен внешний усилитель мощности ART SLA 2 через адаптер преобразователь тюльпан-балансный джек 6,3 мм. Усилитель кроме ровной АЧХ отличается очень ровной ФЧХ и очень высоким демпинг фактором (заявлено более 100 - реально более 440).

В качестве АС на настоящий момент используются полностью стоковая советская акустика высшего класса 35АС-021.









R2700 в интерьере без сеток...









... а теперь с сетками.

На фото видно всю перечисленную выше аппаратуру. Не упомянул лишь про фильтр питания APC E-10G, стабилизатор APC Line-R 1250, да НТРС (самый нижний ящик). S-VHS Panasonic 800-ый не в счёт.

Прямое сравнение "на слух" Edifier проиграл.

В минусах:

1. Правая активная колонка фонит на частоте 50 и/или 100 Гц (не сильно, но неприятно)

2. Обе АС шипят высокочастотниками - очень досадный просчёт конструкторов или контролеров на производстве

3. При использовании селектора входов присутствуют громкие и неприятные щелчки, особенно ярко выраженные при переходе от цифровых входов к аналоговым и обратно (переключение только между цифровыми или только между аналоговыми входами происходит почти беззвучно)

4. Так же диссонансом выглядит вклеенные на заводе защитные тряпочные сетки в портах фазоинверторов - их назначение понятно, но на громкости выше средней они начинают издавать сипящие звуки

5. Хорошо слышно "горб"/подъём на мидбасе в районе 100 Гц (тембры выставлены "по нулям"), но ... так играет большинство мультимедийной акустики, бум-боксов и большинство муз-центров

6. На фоне мидбасового "горба" низкие частоты слабы и невнятны

7. Общая мутность в звучании на типичном уровне громкости прослушивания в помещении (для АС с чувствительностью 85 Дб/Вт это порядка 1-3 Вт) - неприятный сюрприз, т.к., например Микролаб А-Н500Д, при аналогичном звуковом давлении, играет очень прозрачно и чисто. Создается ощущение, что слушаешь звук через некую среду, что скрадывает или маскирует очень тихие звуки.

8. Суженная зона стереоэффекта - это плохо "-".

9. Так же показалось, что что-то "не то" с разделительными фильтрами, т.к. при громкости выше средней СЧ головка и на глаз и тактильно (при прикосновении рукой) ощутимо подыгрывала в такт с громкости НЧ составляющими.

Справедливости ради отмечу, что много из перечисленного выше слышно лишь при прямом сравнении.

Если же, например, с утра "замутить" ресивер (включить режим MUTE) и весь день слушать только R2700-ые, то всё весьма хорошо: в фильмах, особенно старых советских, хорошо передаются голоса (хотя возникает ощущение, что голоса излишне "искрятся" что ли)... ещё бы бубнёж на мидбасе поприжать - было б вообще хорошо...

Честно сказать, после прямого сравнения, желания заниматься (тратить своё время) на эти колонки не очень то и хотелось.

Но ... их очень агрессивное проталкивание в большинстве обзоров в сетевых интернет изданиях (проплаченные обзоры рекламного характера???), странное и неадекватное поведение администраторов тем на одном из форумов (про эту серию колонок) по отношению так скажем к "инакомыслящим" меня несколько покоробило...

Нет, я конечно понимаю, что люди там на работе и просто обязаны защищать "свой" продукт, но когда это всё возводится в ранг абсурда - это неправильно в первую очередь для заинтересованных читателей и гостей форума.





И так начал более подробно изучать конструкцию Edifier R2700.

Корпуса АС.

Корпуса колонок собраны их толстой МДФ плиты.

Плотность материала типична для данного класса колонок.

Пленка с моём экземпляре АС приклеена очень хорошо - никаких претензий тут нет (некоторые из владельцев писали про не приклеенную местами плёнку и т.п.).

Снимаем в правой АС модуль усилителя. Что мы видим:

- крепление модуля осуществляется обычными чёрными шурупами с достаточно мелким шагом резьбы (для сравнения Микролаб использует специальные шурупы по МДФ: они более длинные и имеют более крупных шаг винта, что позволяет более плотно притягивать и, что немаловажно, большее число раз разбирать/собирать конструкцию)

- отсутствует фрезеровка углубления под сам модуль усилителя, он просто накладывается на заднюю стенку (в микролабах, например, под модуль есть фрезерованое углубление)

- отсутствует какая-либо прокладка-уплотнение (в том же микролабе имеется прокладка из пористой резины, что даёт 100% герметичность стыка)

- внутри корпуса присутствуют маты из синтепона - это огромный "+" (в моих микролабах А-Н500Д, что в сателитах, что в сабвуфере не было ничего - сам закладывал туда маты из медицинской ваты, так же дорабатывал/ремонтировал Микролаб Соло-6 - там тоже не было синтепона, хотя во всех обзорах микролабов синтепон был в наличии...)

- боковые стенки корпуса ни чем не усилены (??? ... в Микролаб Соло-6 на боковых стенках приклеены круги из МДФ диаметром сантиметров по 10 - очевидно, что они усиливают боковые стенки и уменьшают паразитные призвуки от них), а ведь колонки достаточно крупные

- СЧ бокс выполнен в виде короткого цилиндра. Внутри кусочек синтепона. Всё бы ничего, но отверстие под провод ничем не загерметизировано. Формально это допустимо для ММ акустики, но превращает акустическое оформление типа ЗЯ (закрытый ящик) в некое подобие корпуса с ПАС или что-то типа фазоинвертора в миниатюре. В общем - пожалели кусок пластилина или клея.

- фрезеровка под динамические головки эталонная. Динамики укладываются на свои места просто отменно. Изъять их оттуда - ещё то удовольствие. На практике у меня, как и почти во всех обзорах в сети, головки снимались с частями МДФ.

К положительным моментам такой плотной установки можно было бы отнести отсутствие необходимости в использовании уплотнительных колец под динамическими головками, но ... часть пользователей столкнулись с тем, что СЧ головка оказывалась не герметично установленной как раз по пазу установки.

В моей паре АС я с этим не столкнулся - головки установлены эталонно плотно!





Динамические головки.

Конструкция головок.

Фирма Edifier, как впрочем и другие фирмы, применяет исключительно СВОИ динамические головки. Это существенно снижает затраты и позволяет гарантировать качественные характеристики.

Очевидно, что при разработке динамических головок использовался опыт, так скажем, инженеров более высокого уровня (другими словами кто-то из мира Hi-Fi поучаствовал в создании динамиков как с теоретической части, так и с практической, предоставив соответствующее оборудование).

В итоге на выходе получен комплект мультимедийных динамических головок:

ВЧ - твиттер с шёлковым куполом. По внешнему виду - типичный представитель класса с небольшим магнитом (неодим?) и неким подобием радиатора на нём.

СЧ - бумажный конусный динамик на корзине из тонкого металла. Качество штамповки корзины очень высокое. Корзина и колпак магнитной системы имеют порошковую окраску высокого качества. Диффузор отлит из бумажной массы на качественном оборудовании. На внешней части конуса диффузора отформованы кольца, что должно минимизировать резонансные эффекты и улучшить АЧХ при выходе из поршневого режима работы. Подвес из качественного материала. Шайба стандартная. Внешняя часть диффузора окрашена краской с эффектом серебрянки - выглядит весьма эффектно.

НЧ - всё сказанное о СЧ головке можно отнести и к НЧ головке с поправкой на то, что размер головки стал больше. Тот же тонкий метал корзины. Качественная штамповка и порошковая окраска. Единственное отличие - колпак магнитного экранирования магнитной системы имеет естественный металлический цвет. Диффузор такой же бумажный, с теми же отпрессованными кольцами, с той же красивой окраской. Подвес из резиноподобного материала. Шайба стандартная.

Не понравилось, то, что колпак магнитного экранирования на НЧ головках не плотно прижат к самой корзине - в результате в этом месте отлично примагничиваются шурупы.

Далее были сняты параметры Тиля Смола.

Использовалось условно бесплатное программное обеспечение AudioTester v 3.0 вместе с внешней звуковой картой Creative Sound Blaster модель SB0270. Основные параметры определялись методом добавочной массы (использовалось кольцо из пластилина калиброванной массы 18 грамм) и балластный резистор сопротивлением 10 Ом (ТОЧНОСТЬ 0,5%).

Параметры динамиков в свободном поле

ВЧ головка левой колонки.

ВЧ головка из правой колонки.

По ВЧ головка интересовала только кривая импеданса - полученные результаты соответствуют данным Edifier.

Для динамика левой колонки на графике две кривые импеданса: зеленая при подключении прямо к клеммам динамика, синяя - подключение к клеммам разъёма в правой активной колонке (т.е. тут учтено сопротивление провода). Как видно - длинный соединительный кабель не оказывает серьёзного влияния.

СЧ головка левой колонки

СЧ головка правой колонки





В скриншоты вставлены таблички из отчёта (в правом верхнем углу) - там можно посмотреть измеренные параметры.

По СЧ головкам замечаний нет - значения добротностей почти одинаковы и равны 1 и 1,04 (т.е. головки для акустического оформления типа закрытий ящик), эквивалентный объём ЗЯ должен быть равен примерно 1 литр. Частота основного резонанса при этом не должна сильно изменится от измеренных 127 и 134 Гц. Хотя формально частоту раздела следует выбирать на две-три октавы выше, но тут в R2700 применены цифровые фильтры высоких порядков... посмотрим что будет в корпусе...





НЧ головка левой колонки НЧ головка правой колонки

Так же в скриншоты правее графиков "вклеены" отчёты где видны измеренные параметры головок.

По НЧ же головкам не все так хорошо:

1. Параметры динамических головок отличаются:

НЧ головка левой АС - добротность 0,89 против значения 0,77 для НЧ головки правой АС (резонансные частоты и эквивалентные объёмы сравнимы 73 Гц/6 литров и 70 Гц/6,6 литров)

2. Значения добротностей очень высоки для корпуса с акустическим оформлением типа фазоинвертор (обычно стараются выбирать головки с добротностями менее чем 0,5, а в идеале порядка 0,3).

Не выполнение этого требования приводит к подъёму на АЧХ при частотах близких к частоте резонанса головки. И этот подъём тем больше, чем больше добротность головки.

Затем были измерены параметры Тиля Смола динамических головок в корпусе.

НЧ головки

НЧ головка в корпусе - левая АС НЧ головка в корпусе - правая АС Так же вставлены таблички с текстовыми отчётами о параметрах головок. На каждом графике по паре кривых: подключение напрямую к головкам и подключение через родные кабели - вывод соединительные кабели не влияют на параметры Тиля Смола.

Параметры НЧ динамиков в корпусах ожидаемо изменились, сказывается влияние корпусов.

Как видно по графикам повысились частоты резонансов до 90 Гц (левая АС) и 87 Гц (правая АС), выросли полные значения добротностей до 1,4 и 1,2 соответственно.

Ну что сказать?

В сети встречались замеры АЧХ для данных колонок, где виден сильный подъём АЧХ на 90 Гц - вот Вам и причина оного.

Так же на форумах и в комментариях к обзорам/тестам неоднократно встречались высказывания владельцев, утверждавших, что какая то одна из двух колонок начинала бубнить - значит туда "попал" динамик с большей добротностью.

СЧ головки

СЧ головка левой АС СЧ головка правой АС Показываю только сами параметры головок в корпусах.



СЧ головки в своих "корпусах" так же сместили свои резонансные частоты до 199 и 209 Гц соответственно. Добротности так же "подросли" до 1,43 и 1,65.

Думаю, что этот момент должен был быть ОТСЛУШАН разработчиками колонок и учтён в настройках DSP при корректировке АЧХ.

Можно было бы избежать этого, если бы был увеличен объём ЗЯ для СЧ головок до 0,9 расчётных литров.

Но в любом случае тот факт, что резонансные пики оказались в рабочем диапазоне частот СЧ секции - это не есть хорошо, т.к. требует УНИКАЛЬНЫХ корректировок в настройках АЧХ усиления среднечастотной полосы ДЛЯ КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ СЧ ГОЛОВКИ (ИЛИ ПАРТИИ ГОЛОВОК).

Параметры Тиля Смола измерены.

Надо бы "увидеть", а как же играют эти специально разработанные и уникальные для данных АС динамические головки.

Ведь в обзорах спето столько дифирамб, описаны и даже показаны труды по созданию и оптимизации параметров на специальном оборудовании.

Мной использовалось свободно распространяемое ПО REW - Room EQ Wizard Room Acoustics Software для платформы Windows x64 версии 5.19, внешняя звуковая карта (модель указана выше) и микрофон Philips SBC ME570.

Расстояние до микрофона 20 см. Микрофон располагался на оси динамиков.

АЧХ снимались только для динамиков левой колонки (динамики в корпусе), т.к. конструктивно это очень удобно.

Сигнал на каждую из головок подавался от усилителя мощности AV ресивера Cambridge Audio 551R v 1.0 (имеет собственные искажения 0,006% при частоте 1 кГц при мощности в 90 Вт на нагрузке 6 Ом).

Измерительный цикл представлял собой 4-х кратный прогон свип тона - полученные АЧХ их усреднённое значение.

НЧ головка

АЧХ без сглаживания





АЧХ со сглаживание в 1/12 октавы





АЧХ со сглаживанием в 1/3 октавы

Привожу ТРИ вида полученной АЧХ.

Почему?

Первая АЧХ без сглаживания - что измерил микрофон.

Вторая АЧХ со сглаживанием в 1/12 октавы - более близкая к реальной АЧХ головки.

Третья АЧХ со сглаживанием в 1/3 октавы - именно такие красивые приглаженные частотные характеристики и приводят в "красивых" обзорах (посмотрите на графики в обзорах R2700).





График искажений нормированный по кривой АЧХ Что можно сказать про частотную характеристику НЧ головок?





1. Применён типичный мидбасовый динамик каких на рынке множество, чуть доработанный для НЧ полосы (что не мешает ему играть и до ВЧ)

2. По АЧХ он вполне себе ровно играет от 90 Гц до 2 кГц с небольшим провалом в районе 1 кГц.

3. ФЧХ линейна в диапазоне частот от 40Гц и до 800 Гц (хотя, что показывает REW про фазу - вопрос)

4. Если брать во внимание график искажений, то рабочий диапазон частот бы следовало выбрать примерно от 100 и до 500 Гц.

В выбранном же разработчиками из Эдифиер-а диапазоне частот "до 200 Гц снизу" динамические головки работают на спадающем участке АЧХ, где искажения сильно растут.

Именно этот факт, вкупе с меньшей чувствительностью чем у СЧ и ВЧ головок, и заставил применить мостовой усилитель мощности (для компенсации слабой отдачи НЧ головки) с сильной эквализацией частотной характеристики - а именно подъём АЧХ на частотах до 50 Гц - только так и был обеспечена нижняя граничная частота в 50 Гц..

СЧ головка

АЧХ головки без сглаживания

АЧХ со сглаживание в 1/12 октавы АЧХ со сглаживание в 1/3 октавы

Графики искажений нормированные по АЧХ

Привожу те же три графика АЧХ (без сглаживания, и со сглаживанием в 1/12 и обзорные 1/3 октавы)

Судя по этим графикам и по графикам искажений видно, что следовало бы выбрать рабочую полосу для этого динамика примерно от 300 Гц и до 2 кГц.

Ниже и выше этих границ резко растут искажения.

При увеличении мощности, подаваемой на СЧ головку, при прогоне СВИП тона появляется явно слышимый призвук. На графиках он виден как резкий провал на частоте около 500 Гц.

ВЧ головка

АЧХ со сглаживанием в 1/3 октавы

Видим что АЧХ снизу начинается с небольшого провала, который программисты скомпенсировали в DSP процессоре.

По искажениям ВЧ головка лучше чем СЧ - максимально, что я увидел до 1,5% (это пик), а так в среднем от 0,2 до 0,5%.

Общий вывод по применённым динамическим головкам.

Типичный мультимедийный комплект головок.

ИМХО, им тяжело тягаться с Hi-Fi головками по следующим причинам:

- головки рассчитаны на меньшее звуковое давление (работа в ближнем поле?)

- слабая корзина - тонкий металл неизбежно будет звенеть на высоких уровнях громкости

Замеры усилительной части - левая колонка

АЧХ усилительной части (по мощности)

АЧХ усилителей левого канала

АЧХ снималась осциллографом прямо на клеммах левой колонки. Как подключался к клеммам - следующее фото ниже.

Мощность, при которой производилось снятие АЧХ составляла от 1-2 до 4 Вт.

Как видим разработчики провели серьезную работу по получению плоской АЧХ всей системы в целом.

При этом результирующая АЧХ каналов усиления приняла вид как на графике выше.

Иными словами: неровная АЧХ каналов усиления есть следствие с одной стороны - применения неровных по отдаче и АЧХ динамических головок, а с другой стороны излишняя широкополосность головок привела к необходимости корректировать АЧХ усилительной части для ровного "сшива" частотных полос.

На АЧХ видно, что в среднем отдача СЧ и ВЧ головок примерно одинакова. А вот НЧ головка подкачала (отчасти тут вина разработчиков - они заставили работать головку не в её оптимальном частотном диапазоне) - этим, кстати и обусловлены столь высокие искажения в работе НЧ секции этих АС.

Так же на измеренной АЧХ виден провал в районе 2 кГц - аналогичный провал есть на АЧХ во всех обзорах R2700. Уж этот то косяк программисты вместе с разработчиками уж могли бы пофиксить, подкорректировав сшивку СЧ и ВЧ диапазона.

Следующим объектом исследования стала электронная начинка Edifier R2700, а именно полосовые усилители мощности режима D.

Т.к. конструктивно правая колонка выполнена активной, а левая полностью пассивная, подключаемая через силовой XLR разъём, то оказалось очень удобным производить замеры в каналах усиления левой АС.

Ниже показано, как производилось подключение к клеммам силового разъёма.

Интересно было увидеть сам ШИМ, точнее говоря его остатки (фильтры LC 2-го порядка на выходах ШИМ усилителей режима D должны срезать ВЧ-ШИМ, восстанавливая исходный аналоговый сигнал).

Для просмотра и оценочных замеров использовался китайский цифровой осциллограф, любезно предоставленный моим коллегой по работе.

Вот такие остатки ШИМ-а я увидел на выходе усилителя мощности (какого частотного канала - не помню, да это и не принципиально).

Судя по картинке на экране осциллографа имеет место быть ШИМ модуляция с частотой порядка 96 кГц.

Переподключил оптический кабель с выхода AV ресивера на выход оптики звуковой карты ASUS DX.

Меняю частоту семплирования - получаю следующее:

При частоте семплирования 44,1 кГц и при 88,2 кГц частота ШИМ-а на выходе УМ изменяется и составляет порядка 132 кГц.

При частотах семплирования 48 кГц и 96 кГц - частота ШИМ-а на выходе УМ как на картинках выше, а именно 96 кГц.

Открываю даташиты цифрового аудио процессора TAS5508C и цифрового ШИМ усилителя мощности режима D TAS5342LA и видим, что должен быть апсемплинг до частот порядка 350...390 кГц.

Ну что сказать?

Использовался дешёвенький осциллограф с верхней частотой в 200 кГц... форма синуса от ШИМ-а "ломается" на каждой 4-ой полуволне... возможно, что это "китаец" мне неверно показал форму сигнала и измерил его частоту неверно, а там бог его знает.

Шумы на динамиках в простое

Т.к. остатки ШИМ-ов усилителей имелись на выходах всех полосовых усилителей мощности было решено посмотреть их:

Как видим ШИМ в наличии на выходах всех полосовых УМ режима D.

Наибольший размах на выходы УМ ВЧ канала - как раз ВЧ динамик и шипит сильнее всего при отсутствии сигнала (днем в помещении его слышно чуть более чем на 0,5 метра от колонки, ночью или в тихом помещении - его слышно всегда). Есть ли связь? Думаю, что есть...

Наименьший размах на выходе УМ СЧ канала - в простое СЧ динамик то же шипит, но тут действительно шум слабый - нужно буквально прижаться к защитной сетке АС, чтобы его услышать, особенно на фоне шума от ВЧ.

НЧ усилитель мощности шипит чуть сильнее СЧ канала. Но тут площадь диффузора бОльшая, соответственно и слышно его чуть лучше.

Форма синусоиды на динамиках при подаче сигнала на вход.

Подаю на оптический вход сигнал с он-лайн генератора и устанавливаю малый уровень громкости - цель посмотреть на выходной синусоидальный сигнал и его зашумленность неотфильтрованными продуктами ШИМ-а.

- на НЧ головке 1 Вольт 100 Гц

- на СЧ головке 0,65 Вольта 611 Гц

- на Вч головке 1,5 Вольта 5,5 кГц

- на Вч головке 1,36 Вольта 10,2 кГц

- на Вч головке 1,36 Вольта 12,8 кГц

- на Вч головке 1,1 Вольта 19 кГц

Картинка синусоид с экрана осциллографа на фото выше.

Как видно, в режимах малого сигнала, а в повседневном использовании этих колонок для озвучивания ТВ (в помещении площадью квадратов 12-18 - это типичный уровень громкости) да и при работе за ПК, когда музыка играет фоном уровни аналогичны, выходной сигнал на динамиках постоянно зашумливатся продуктами ВЧ ШИМ модуляции.

Нет - безусловно динамики не способны играть ВЧ под 100 кГц!!! Но они будут играть продукты интермодуляции, НЧ огибающие тех самый ВЧ остатков ШИМ-а.

Другими словами эта грязь снижает динамический диапазон при прослушивании полезного сигнала.

И этот эффект слышен!

В чём причина и как можно устранить это?

Очевидно, что нужно применять более качественные фильтры на выходе усилителей мощности.

На фото голубыми точками показал катушки, что установлены в LC фильтрах 2-го порядка, конденсаторы тут почти не видны.

Привожу фото с просторов интернета (из объявления на avito.ru) - это модуль ВЧ усилителя мощности (то же цифрового) акустики DYNAUDIO AIR20. Качество выходных фильтров на катушках и конденсаторах в комментариях не нуждаются. Согласен, что уровень аппаратуры тут совсем другой, но...

Измерение искажений усилителей левого канала

Следующим шагом в углубленном знакомстве с усилительной частью Edifier R2700 стала оценка искажений УМ режима D в каждой полосе усиления левого канала.

Как производились оценочные замеры:

Вместо левой колонки к силовому XLR разъёму были подключены мощные нагрузочные резисторы: - для НЧ усилителя - это пара резисторов ВЗР-10 номиналом в 10 Ом включенные параллельно (5 Ом 20 Вт) + последовательно к ним добавленный мощный 5 ВТ керамический резистор номиналом в 1 Ом - ИТОГО имеем резистор мощностью в 25 Вт номиналом 6 Ом, что соответствует сопротивлению катушки НЧ головки (даже чуть больше); - для СЧ и ВЧ усилителей - это по 4 последовательно включенным мощных 5 ВТ керамических резистора номиналом в 1 Ом - итого 4 Ом 20 Вт, что опять таки соответствует омическому сопротивлению звуковых катушек СЧ и ВЧ динамиков (даже чуть больше). Таким образом к 3 каналам усиления левой АС вместо динамиков подключены нагрузочные резисторы. Для контроля формы сигналов параллельно нагрузочным резисторам подключены: - щупы осциллографа с включенным делителем 1:10 - резистивный делитель 1:10 для снятия сигнала на звуковую карту. Внешняя звуковая карта подключена своим линейным входом (использовался только левый канал) к резистивному делителю 1:10.





На персональном компьютере было установлено следующее программное обеспечение:

- SpectraLab версии 4.32.16

- ARTA версии 1.9.3 (демонстрационная версия).

Оба программных комплекса использовались в усеченных (бесплатных, демонстрационных) режимах.

Для моих задач вполне достаточно и базового функционала перечисленных программных продуктов.

При проведении замеров использовал видеокамеру для непосредственной видео регистрации полученных результатов.

- искажения усилителя НЧ канала https://www.youtube.com/watch?v=zSwMP76Ya9E

- искажения НЧ усилителя при больших/предельных уровнях сигнала https://www.youtube.com/watch?v=wVZCTeexGHI

- искажения СЧ усилителя https://www.youtube.com/watch?v=TOaSOwm6ds0

- искажения ВЧ усилителя https://www.youtube.com/watch?v=KeQdB_t5QdA

Уже сейчас, при написании (обработке/анализе) результатов могу сказать следующее:

1. Не совсем "правильно" выбраны тестовые частоты - необходимо было выбирать на пиках (максимальных подъёмах АЧХ). Где они? - Выше приводил измеренную АЧХ усилителей.

Фактически на такой максимум попал лишь НЧ канал. СЧ и ВЧ отделались измерениями в лёгком для них режиме - их надо было смотреть на 630Гц и 7-7,5 кГц соответственно.

2. Какая-то муть с СЧ - вылезли интермоды с шагом в 100 Гц, соответственно сами гармоники "потерялись".

3. Резкий рост искажений свыше определённого уровня (для НЧ это порядка 14 Вольт или 30Вт, для СЧ и ВЧ каналов это около 7,4 Вольт или 14 Вт).

Причём формально тут всё соответствует заявленным характеристикам: 32Вт х 2 - НЧ, 16Вт х 2 - СЧ, 16Вт х 2 - ВЧ.

Правда в ТТХ указано, что получены эти мощности при THD+N=10% при f=1кГЦ.

У меня вопрос: как снималась мощность НЧ и ВЧ усилителей? тоже при частоте 1 кГц??? А сколько там искажений на своих родных частотах - менее 200 Гц для НЧ и более 2,8 кГц для ВЧ???

По п.3. полученные предельные уровни напряжений/мощностей зарегистрированы для напряжения питания силовой части в 28,6 Вольта. Колонки подключены после ИБП APC Back UPS-Pro 500. Напряжение на сетевой вилке порядка 240 Вольт.

При стандартных 220 Вольтах в сети и более низких его значениях мощность заметно сядет.

Это приведёт к тому, что при "необходимости организации дискотеки" переход усилителей в клипинг (искажение синусоиды - косая обрезка макушек) произойдет раньше и будет сопровождаться лесом гармоник.

Правда и слышно это весьма хорошо - колонки перестают чисто играть и начинают грязно гудеть.

В целом же, по результатам различных прогонов и измерений (возился с этим несколько дней) могу сказать следующее:

- усилительная часть собранная на ИС TAS5342LA очень неплоха

- в типично бытовом применении, когда уровень мощности с них невысок (до 3-5 Вт по СЧ/ВЧ и до 6-10 Вт для НЧ) они играют весьма чисто - не более 0,5% (кстати в паспорте на колонки как раз и указан коэффициент гармоник 0,5% - предполагаю, что это как раз про усилительную часть

- не понравилось то, что не полностью отфильтрован от ВЧ составляющих ШИМ-а сигнал на динамических головках

- стоит учитывать, что измерения проводились на резистивной нагрузке - на динамических головках результаты будут несколько хуже, особенно для НЧ и в меньшей степени для СЧ каналов (там импеданс сильно меняется в зависимости от частоты)

Кстати, если посмотреть на качественные характеристики цифровых усилителей мощности, что указывают в паспортах к конкретным их моделям, то, например, фирма ALPINE в ТТХ своих цифровых усилителей режима D для автомобилей прямо указывает, что искажения измеряются на мощности равной 0,1 от максимальной и в процентом выражении они схожи с моими данными: 0,3-0,4%.

Аналогичного принципа придерживается и разработчик TAS5342LA фирма Texas Instruments: в даташите есть данные о максимальной мощности при THD=10% и уровень искажений при мощности равной 1 Вт, но нет данных об искажениях при бОльших мощностях.





Полосы усиления полосовых усилителей мощности (левый канал)

Закончив с оценкой искажений - решил визуально в анализаторе спектра посмотреть в каких же частотных полосах РЕАЛЬНО работают колонки?

Видео таких оценочных прогонов ниже.

Используемые аппаратно-программные средства те же.

Единственное что - был ещё сильнее загрублен (уменьшен) уровень на входе звуковой карты (через микшер Windows) с тем, что минимизировать её шумы/помехи.

- УМ ВЧ канала в ARTA: белый шум и белый гум + он-лайн генератор https://www.youtube.com/watch?v=2mhDbVeW2tQ

- УМ СЧ канала в ARTA: белый шум и белый шум + он-лайн генератор https://www.youtube.com/watch?v=B_p0qJX8CEc

- УМ ВЧ канала в ARTA: генератор выдаёт мульти тональный сигнал https://www.youtube.com/watch?v=l6iREjJWAvo

https://www.youtube.com/watch?v=J1lKYUsBWBs - УМ СЧ канала в ARTA: генератор выдаёт мульти тональный сигнал

- УМ НЧ канала в ARTA: генератор выдает мульти тональный сигнал https://www.youtube.com/watch?v=1Z7G1Mda2NM

- УМ ВЧ канала в Спекралабе: нагружены все УМ, сигнал снимается с нагрузки УМ ВЧ канала, входной сигнал белый шум и он-лайн генератор 100Гц https://www.youtube.com/watch?v=auDFXZuZzGs

Что же Мы видим в анализаторах спектра по каждому из каналов усиления?

Опустим вопрос по частотам разделов (они хоть и не соответствуют заявленным 0,2 и 2,8 кГц, но где-то рядом)...

Появились вопросы:

- цифровые разделительные фильтры работают не во всей полосе частот?

- почему после спада АЧХ на границе частотной полосы ниже или выше этой самой границы уровень отсекаемых частот опять начинает расти (это особенно хорошо видно на мультитональном сигнале в ARTA)

- почему подмешивание ко входному сигналу синуса с частотами далеко за пределами выбранной частотной полосы эта частота тут же появляется на выходе УМ ЛЮБОГО частотного канала?

Ответы на поставленные вопросы уже давно были у меня, ещё с первых дней знакомства с Edifier R2700.





Прежде чем рассказать Вам - покажу ещё один наглядный тест

Итак, для понимания того, что будет происходить ниже - будет выполнено следующее:

1. Отключаем нагрузочные резисторы от УМ НЧ и СЧ каналов, т.е. остаётся нагруженным только усилитель мощности ВЧ канала.

2. Включаем любой трек/песню

3. Смотрим в Spectralab-е частотный спектр сигнала, что усиливает УМ ВЧ канала - т.е. ФАКТИЧЕСКИ смотрим ЧТО БУДЕТ ИГРАТЬ ВЧ динамик.

Далее подключаем нагрузку к СЧ усилителю мощности - теперь нагружена ДВА из ТРЕХ усилителей мощности левого канала.

Сигнал ПО ПРЕЖНЕМУ снимаем с УМ ВЧ канала.

Повторяем п.1, п.2, п.3.

Ну на третьем проходе нагружаем ВСЕ усилители мощности левого канала.

Сигнал опять таки снимается с ВЧ канала усиления.

Повторяем п.1, п.2, п.3.

НАЧИНАЕМ!!!

Проигрываем трек Money for Nothing группы Dire Straits.

В МИКШЕРЕ СИСТЕМЫ СИГНАЛ ПРАВОГО КАНАЛА ОТКЛЮЧЕН - см. самое первое видео.

Нагрузка подключена только к УМ ВЧ левого канала - https://www.youtube.com/watch?v=O3R9tmGGVX4

Нагрузка подключена к усилителям СЧ и ВЧ левого канала, сигнал на анализатор снимается с нагрузочного резистора ВЧ усилителя - https://www.youtube.com/watch?v=9dYN3fgqoQo



Нагружены все (НЧ, СЧ, ВЧ) усилители мощности левого канала, сигнал на анализатор снимается с нагрузочного резистора ВЧ усилителя ЛК - https://www.youtube.com/watch?v=of-mQRQupno

Что же мы видим в видеороликах???

Видео 1 - ВЧ усилитель выдает на свою нагрузку/динамик свою ВЧ полосу частот - как и должно быть.

Видео 2 - ВЧ усилитель "вдруг" начинает играть/пропускать на свою нагрузку ещё и средние частоты!!!

Видео 3 - ВЧ усилитель подает на свой выход/динамик почти всю полосу сигнала: тут и НЧ, и СЧ!!!!!!!!!!

Более того - не смотря на то, что в микшере правый канал вообще отключен правая активная колонка на средних и более высоких выставленных уровнях громкости начинает подыгрывать (сделайте громкость побольше - услышите). И играет тем громче - чем сильнее нагружен левый канал, чем большее кол-во усилителей задействовано.

При полной нагрузке всех каналов усиления левой колонки НАГРУЗОЧНЫМИ Резисторами из правой колонки вполне себе можно слушать музыку... Хоть и с сильными искажениями - но можно!!! ... при этом на нагрузочных резисторах, что подключены вместо левой колонки можно неспешно подогреть чайку...

ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ????

Для того что бы разобраться с этим вопросом (подтвердить свои догадки) пришлось снимать электронный блок/модуль, что установлен в правой активной колонке.

Снял модуль. Фото самого модуля и внутренностей правой колонки привожу ниже.

Понимаю, что тут я Америки не открыл и таких фото полно в различных видео и обзорах, но ... это мои фото.

Предвидя возможные вопросы - Я НИЧЕГО НЕ ПАЯЛ НА ПЛАТЕ! Все как есть - винты кроме меня никто не крутил!

!!! Ввиду того, что у меня нет штатива, видео и фото процессов замеров я не делал !!!

Опишу, что было проделано:

1. Найдены ёмкости фильтров питания силовой части - измерено напряжение на холостом ходу - получено 28,6 Вольта.





Этим мультиметром измерял напряжения

2. Пока был один дома (дети в школе, жена на работе) я выбрал в он-лайне современный трек (что-то живое и громкое из Лорак) и навалил по полной - напряжение просело: минимальное что показал прибор 23,4 Вольта, а типичное на громких местах плясало около 24,5 Вольт.

Честно сказать колонки кричали ну очень громко для комнаты в 12 квадратов... Дальше было решено не пугать соседей и не мучить свои уши - задействовал уже проверенную схему: звук в левый канал, а вместо динамиков левой колонки нагрузочные резисторы.

3. На левый канал с он-лайн генератора был подан синус в 100 Гц.

4. Беру щуп осциллографа (включен делитель 1:1) и нахожу на плате выход НЧ усилителя мощности - подключаемся туда.

5. Увеличивая громкость контролируем выходное напряжение - при размахе выходного сигнала в 2,68 Вольта на нагрузочном резисторе (1,34 Вольта на экране осциллографа - мы контролируем только одно плечо усилителя) ПРАВАЯ колонка начинает весьма отчетливо гудеть теми самыми 100 Гц.

6. Если крутить громкость в "+" дальше, то правая колонка "поёт" все громче - при переходе левого УМ НЧ в клипинг правая колонка запела ещё и гармониками.

7. Убавляем громкость примерно наполовину.

8. Ищем на плате "+" силового питания - конденсаторы 3300 мкФ - подключаемся сюда.

9. И видим ... что в питании силовой части осциллограф "нарисовал" пилу с частотой 100 Гц.

10. Далее находим на плате выход усилителя мощности ВЧ (выход на динамик левой колонки) - подключаем щуп осциллографа сюда...

11. И ... видим на выходе УМ ВЧ канала ту же самую пилу сигнала 100 Гц.

12. Аналогичную картинку видим и на выходе СЧ УМ.

13. Аналогично на выходах УМ динамиков правой колонки.

...

???? КАК ТАК ????

Ну что ж - история интересная!!!

Открываем в очередной раз даташит цифрового ШИМ усилителя мощности режима D - TAS5342LA... внимательно его читаем и ... в разделе №9 видим рекомендации инженеров фирмы Ti по организации питания.

Сначала указано, что "... в принципе достаточно и двух источников питания: 12 вольт - для цифровых и аналоговых цепей, цепей усилителей напряжения и 32 Вольт - для силовых каскадов..." .

Но в следующем абзаце указано - "... для получения выдающихся акустических характеристик ... цепи питания цифровых и аналоговых частей схемы ... силовые и заземляющие контакты каждого ПОЛУМОСТА ... выполнены раздельно ..."

Из этого собственно следует вывод: хотите получить заявленные качественный характеристики? - запитывайте указанные части cхем полностью раздельно. Т.е. цифровые цепи 12 вольт от одного источника, Аналоговые цепи 12 вольт от другого источника, В ИДЕАЛЕ усилительные части каждого полумоста (выводы GVDDx на микросхемах) - от отдельных изолированных источников питаний 12 вольт, ну и силовые части полумостов так же желательно питать от отдельных источников питания в 32 вольта.

Согласитесь громоздко, очень громоздко для микросхемы за полтора доллара оптом.

Поэтому ниже написано - "... очень рекомендуем ХОТЯ БЫ установить разделительные RC фильтры между выводами питания полумостов, цифровых и аналоговых цепей... а для силовых питаний выбирать строго определённые номиналы и корпусовку конденсаторов, использовать правильную разводку печатной платы ...".

На принципиальных схемах включения в разделе №8 тоже "как бы случайно" питания каждого мостового усилителя указаны раздельно...

Сделаю небольшое отступление про фильтры питания УМ...

Не редко в форумах для улучшения энергетических характеристик усилителей мощности и минимизации пульсаций питания силовых каскадов рекомендуют увеличивать ёмкости конденсаторов в фильтрах питания УМ. Строго говоря, простое увеличение ёмкости «прокатывает» только на аналоговых усилителях мощности – и то очень рекомендуется ИМЕННО ЗАМЕНА конденсаторов на аналогичные с большей ёмкостью. Если же увеличение ёмкости производится путём параллельного подключения конденсаторов с помощью проводов, то это уже не то: дело в том, что соединительные провода с точки зрения ТОЭ (теоретические основы электротехники) представляют собой эквиваленты катушек индуктивности. Соответственно и эффект от такого «дополнения» будет не полным. Для цифровых же усилителей мощности всё много сложнее. Дело в том, что такие усилители работают на частотах сравнимых с СВЧ. Соответственно и потребление тока цифровыми усилителями происходит на высоких частотах. А значит - разводка печатной платы должна быть строго определённой. При этом расположение и номиналы деталей фильтра питания тщательно просчитываются. Вот и получается, что заменяя конденсаторы на бОльшие по номиналу или подпаивая дополнительные на проводочках Мы СБИВАЕМ НАСТРОЙКУ тщательно рассчитанного фильтра питания. Результат на выходе будет в большинстве случаев отрицательный. Это, собственно и подтвердил опыт одного из участника форума: замена вздувшихся конденсаторов 3300 мкФ на 4700 мкФ на плате Edifier R2700 привела к увеличению фонового шума колонок.



Что сделала компания Edifier? Как практически разведено питание?

Вот фото платы со снятым радиатором. Фото не моё - с просторов интернета.

И что же мы видим?

Красным отмечен стабилизатор питания +12 Вольт для каскадов усиления GVDDх.

Красные штрихи по углам каждой ИС усилителя мощности - это выводы подключения питания каскадов усиления каждого из четырёх полумостов для обоих ИС усилителей мощности..

Как видите керамические конденсаторы распаяны рядом со стабилизатором и ... больше нигде - выводы GVDD каждого полумоста подключены через ... резисторы!

Где развязывающие конденсаторы, что прорисованы в даташите??? Может быть эти конденсаторы распаяны где-то ещё, но на оборотной стороне нет деталей в зоне микросхем усилителей мощности.

Неожиданно мне помог видеоролик очередного обзора Edifier R2700 от очередного профессионального блогера. Ролик - очередная обзор-хвала компании Edifier и их замечательных колонок R2700.

Что поражает в этом и аналогичных роликах так это тот факт, что автор ролика "неожиданно" обладает просто колоссальной технической информацией от компании Edifier:

- имеются фото с производства Edifier - как "конструируют" динамики на производстве

- есть даже принципиальная схема электрической части.

Как раз наличие разрозненных частей электрической схемы мне и оказался интересен данный "труд"

Вот ссылка на этот ролик - https://www.youtube.com/watch?v=FiROFz7EC2E&feature=emb_logo .

Начиная примерно с 14мин 18сек - на экране монитора интересная мне часть принципиальной схемы от Edifier...

Как видите там выводы GVDD полумостов так же подключены к питанию только резисторы, а конденсаторов нет!

Как так то?!?!?!

А чем же так плоха некачественно реализованная разводка шин питания?

Да тем, что это нивелирует саму идею триампа:

- светлые головы придумали набор микросхем для реализации многоампа

- придумали и реализовали цифровые разделительные фильтры с высокой крутизной

- попытались реализовать FIR фильтры с линейной фазой

- ....

И, в общем-то, задача была решена, но ... из-за ошибок допущенных при проектировании данной конкретной железки "на выходе" был получен многоканальный цифровой усилитель, где нет развязок по питанию.

А ведь ШИМ усилители в принципе не подавляют пульсации питания - они его просто транслируют в нагрузку.

У аналоговых усилителей мощности есть такой параметр в ТТХ как коэффициент подавления пульсаций напряжения питания – показывает на сколько Дб ослабляются помехи питания в нагрузке. Принцип подавления пульсаций с шин питания в нагрузке легко объясним - дело в том, что в аналоговых УМ выходные транзисторы не открываются полностью, тем самым не полностью открытый транзистор и "гасит" пульсации шин питания.

В ШИМ же усилителях выходной каскад работает в ключевом режиме: нагрузка попеременно подключается то к "+" питания, то к "-". Сопротивление открытого ключа порядка десятком миллиОм!

Вот и получается, что если на шине питания ШИМ усилителя "висит" мощный потребитель способный "обеспечить" просадку напряжения питания, то эта самая просадка 1 в 1 транслируется на выходы остальных ШИМ усилителей.

Применительно к R2700 обе микросхемы TAS5342LA работают синхронно и, соответственно, любая помеха/просадка на питании повторяется всеми усилителями на всех динамиках.

В купе же с отсутствием элементарных RC фильтров в цепях питания каскадов усиления это приводит к тому, что так тщательно отфильтрованные цифровыми фильтрами частотные составляющие сигнала начинают проникать/замешиваться с другими частотными каналами усиления через шины питания.





Как это выглядит на практике? Выше всё показано на видео с Артой и Спектралабом.

На видео видно, что в меньшей степени этому подвержен канал низких частот.

Этому способствовали факторы:

1. Для НЧ каналов реализовано мостовое подключение

во-первых - НЧ каналы реализованы в отдельном корпусе (на отдельном чипе), т.е. "вдали" от УМ ВЧ/СЧ каналов

во-вторых - каждый канал работает в мостовом режиме, а в нём помехи на шинах питания взаимно вычитаются в нагрузке - принцип балансного подключения в действии

2. Такое включение, даже при "сильно упрощенной" разводке шин питания, уменьшило генерируемые помехи в шины питания - это видно на спектрах в СЧ и ВЧ усилителях – там НЧ составляющих мало.

А вот собранные в одном корпусе пара ВЧ и пара СЧ каналов без мостового режима усиления как раз и оказались склонны к сильным перекрёстным помехам по линиям питания.

Да! В своих видео я показал крайний вариант, когда к сигналу белого шума подмешивался синусоидальный сигнал с уровнем под 100% - в реальном музыкальном сигнале этого почти никогда не бывает.

Но это не значит, что на малых уровнях сигнала взаимопроникновение отсутствует - оно всё равно есть.

Даже на малых уровнях громкости это фактически приводит к неконтролируемому подмешиванию всего спектра музыкального сигнала к каждому частотному каналу.





Наши уши слышат:

1. Сужение стереоэффекта (я оценил его сужение в ДВА раза).

2. Общая мутность в звучании фонограммы (сюда же я отношу и модуляционный шум от плохой фильтрации ВЧ ШИМ составляющих).





Если посмотреть на описанную проблему с точки зрения динамических головок, то:

- НЧ и СЧ головкам безразлично приходят ли на них сигналы более высоких или более низких частот - их конструкция и характеристики имеют запас, единственное "посторонние" частоты вызывают ИНТЕРМОДУЛЯЦИОННЫЕ ИСКАЖЕНИЯ от которых так старательно избавлялись уходя на цифровые фильтры четвертого порядка.

- ВЧ головки же применены купольные. А такой тип головок очень "не любит" когда на них приходят частоты ниже заявленных в ТТХ - близкие в частоте резонанса. При этом амплитуда колебаний мембраны неконтролируемо увеличивается, резко увеличиваются все виды искажений. Динамик при этом начинает "грязнее" играть, что и отмечали во многих обзорах.

- ломается сама идея активного многоампа - головки опять получают "не свои" частоты. И это приводит к интермодуляционным искажениям, особенно на стыке СЧ и ВЧ диапазонов.

Измерения с микрофона





Ну и напоследок оценка искажений с микрофона Филипс в ПО ARTA.

Микрофон устанавливался на расстоянии в 1 метр на оси ВЧ динамика.

440 Гц средняя громкость

Не сохранил картинку, где при аналогичном уровне громкости подавался синус с частотой 50 Гц - ARTA зафиксировала 5,68% THD.

440 Гц чуть громче

440 Гц 14 Вт без клипинга (синус ещё не искажен))

440 Гц клипинг синусоиды

интермодуляция частот 13 и 14 кГц при средней громкости

интермодуляция частот 13 и 14 кГц при большей громкости





Выводы.

Первое и главное.

Практическая реализация активного многоампа в Edifier R2700 ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ КЛАССУ МУЛЬТИМЕДИА АКУСТИКИ.

Использование "цифры" позволило получить хорошее разделение частотных составляющих, что позволило:

- применить недорогие динамики среднего качества

- сэкономить на элементах пассивных разделительных фильтров

- получить лучшее подавление продуктов интермодуляции чем в типичных ММ колонках с пассивными фильтрами

- получить громкие и в тоже самое время экономичные (энергоэффективные) колонки.

Фактически они играют на уровне типичных топов ММ акустики, где-то лучше, а где-то хуже (сравниваю с Микролаб Соло 6, что мне пришлось ремонтировать и дорабатывать) и все, как бы выявленные нюансы/недостатки по большей части идут мимо - в молоко!

Выскажу крамольную мысль - может быть "не качественное питание" (в плане отсутствия RC фильтров и развязок шин питания) был "запрограммирован" компанией Edifier с целью понижения класса R2700? Ведь у компании в модельном ряду есть более дорогие колонки, позиционируемые явно выше чем...

Второе - не менее важное.

Ни в в коем разе не претендую на ГОСТ-овскую точность в поставленных экспериментах!!!

Причину тому бессчётное множество: начиная от отсутствия элементарных условий (помещения), отсутствием поверенного и калиброванного оборудования и заканчивая отсутствием какой-либо внятной методики как таковой.

Фактически я примерно показал "как это работает" с некоторыми типа околонаучными выводами, которые стоит воспринимать чисто как ИМХО.

Третье.

Проведенное исследование - фактически пустая трата моего личного времени.

Мне хотелось самому ДЛЯ СЕБЯ разобраться с тем, что же есть эти самые новые цифровые технологии от Edifier в R2700.

Необходимо было понять для себя и решить – не пора ли двигаться дальше.

Для себя я выводы сделал - не чудо!

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P.S.

Составляя этот отчет о проделанной работе поймал себя на мысли, что это всё я уже как будто когда то проходил - дежавю!



Не сразу но вспомнил - аналогичные исследования, правда без столь мощной измерительной части я уже проводил, когда решал ДЛЯ СЕБЯ вопрос с чем же мне жить: - оставить на озвучке зала/ТВ/НТРС систему на базе AV-ресивера и типового набора ММ-акустики Микролаб А-Н500Д (сателиты висят на ресивере, а саб играет с линейки саб-выхода ресивера) - или перейти на систему 2.0 стерео на базе советских Hi-Fi АС высшего класса Эстония 35АС-021 (полностью заводской сток на пломбах 1986 года). Тогда это процесс выбора тянулся ТРИ недели - в итоге сейчас живу с Hi-Fi стерео системой. Единственное что изменилось так это то, что к ресиверу добавился ЦАП и студийный оконечник с высочайшим КД. Так же благодарен участникам различных форумов, фактически заставивших меня начать повторно тесты/замеры/прослушивания. Попутно с исследованием R2700 я измерил используемые у меня усилительные тракты. Так выяснил для себя, что: - AV ресивер Cambridge Audio 551R совершенно не режет частотку на фронтальных АС: диапазон частот измеренной моими руками оказался от 3-4Гц до 20000 Гц (дальше не измерял) со спадами на указанных частотах в -1 Дб; - искажения усилителей доподлинно подтвердить не удалось (заявлено на 8 Ом 110 Вт при THD=0,006% 1кГц) из-за слабенькой по ТТХ звуковой карты - я получил при 115 Вт THD менее 0,05% на 8 Ом 1кГц, а искажения интермодуляционные IMD менее 0,05% (18 и 19 кГц в соотношении 1:1); - Оконечник ART SLA 2, что на постоянке тащит Эстонии, выдает свои заявленные 200Вт на 8 Ом при искажениях THD менее 0,05 (1 кГц) и IMD менее 0,05% (18 и 19 кГц 1:1); - таким образом говорить об искажения УСИЛИТЕЛЕЙ в моём тракте вообще не стоит - их просто не может быть при типичных уровнях громкости - а это до 1-2 Вт на каждую АС при просмотре эфира/фильмов, и до 5 Вт в так сказать громком режиме. - уровень фонового шума что ресивера, что СЛА-шки на порядок меньше - шум не слышно НИКОГДА!!! (даже глубокой ночью при минимуме шума в доме и на улице - ситуации, когда мои домочадцы забывают погасить ресивер и усилитель не редки); - очень приятно слышать как любимые композиции начинают играть буквально из абсолютной тишины нередко со стереобазой превышающей ширину установки АС в помещении. Попутно выяснилась одна конструктивная особенность Эстоний - в разделительных фильтрах СЧ полосы фактически применён не полосовой фильтр СЧ фильтр, а фильтр верхних частот. Так было сделано потому, что АЧХ СЧ головки достаточно круто спадает после 12-13 кГц - вот и решили, видимо, что естественно спада АЧХ головки достаточно. ВЧ же головка играет от 7 кГц. В итоге в ARTA на тесте Мультион при уровне мощности на АС выше средней в диапазоне от 6 и до 12 кГц начинает регистрироваться паразитная модуляция, обусловленная тем фактом, что и СЧ и ВЧ головки играют одни и те же частоты!!! Вот такая вот "свинья" была выявлена. Однако, в остальном диапазоне частот от 25 Гц и до предела ЗК паразитных интермодов (расширения модуляционной полосы) зафиксировано не было. Это говорит о том, что фильтры на базе добротных высоковольтных неэлектролитических конденсаторов и катушек, намотанных толстым медным проводом на каркасах с воздушными сердечниками, не привносят от себя никаких искажений. А использование оконечного усилителя мощности с очень высоким КД (более 440) позволяет отлично "контролировать" подвижные системы динамических головок.

Антиподом Эстонии, неожиданно для меня, выступили сателиты от Микролаб А-Н500Д (они же Н200/Н210/Н500/Н510). Во первых - они двухполосные. Во-вторых - дело в том, что по законам класса ММ акустики там в фильтре НЧ головки использована катушка на неоптимальном каркасе (соотношение высоты намотки к диаметру) да ещё и с наборным стальным сердечником (экономия на медном проводе). Как известно, при высоких токах через катушку с сердечником последний начинает намагничиваться и ... с некоторого уровня, метал входит в насыщение. Это приводит к возникновению нелинейных искажений. Всё это я увидел в ARTA - на громкости чуть выше средней (более 2-3 Вт) в спектре полезли искажения и интермоды, модуляционная полоса начала заметно расширяться...





Вот такие ЛИЧНЫЕ впечатления остались у меня от Edifier R2700 rev.3.

По окончании всех действий ними, без сожаления, под радостные возгласы любимой жены, сии прекрасные колонки отправились обратно к своему хозяину домой.

P.P.S.

Уже на этапе написания этой статьи выяснилось, что надо бы что-то измерить заново или чуть в других условиях, было бы неплохо измерить интермодуляционные искажения усилителей, а не только THD...

Был даже порыв ещё раз подержать в руках Edifier (может быть даже R2730DB), но ... после просмотра видео от известного блогера ensemb - https://www.youtube.com/watch?v=V0Rl5I3Em3E колонок Edifier R2730DB запал провал. Причём компания Edifier выступает спонсором создания ролика.

Внимательно изучил его, особенно ту часть, где он проводит свои собственные замеры (примерно с 10 минут) с использованием калиброванного измерительного микрофона. Но наиболее интересен анализ полученных результатов (начиная с 16 минут 15 секунд) ... посмотрите на досуге - очень интересно и познавательно.

В общем во многом мои выводы/впечатления совпали.

В итоге решил на этом закончить...

Всем мира и добра!

С уважением, Алексей.