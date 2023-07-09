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В модели Cubot X70 было решено задействовать уже 12 ГБ оперативки, причём расширяемой ещё на 12 ГБ – нетрудно подсчитать, сколько получается в сумме. Весьма органично вписывается сюда и частота обновления экрана 120 Гц, а вот основная камера "всего лишь" на 100, а не на 120 Мп. Но главный вопрос, сможет ли смартфон ещё чем-то порадовать и на чём сэкономил производитель?

Характеристики

Дизайн и комплектация

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Как позиционируется производителем, смартфон обладает киберпанк дизайном – это, надо полагать, в первую очередь проявляется по задней крышке с необычными полосами и узорами, в том числе красного цвета. Это всё в случае с моим экземпляром – есть ещё расцветка с совершенно другим рисунком на задней несъёмной крышке. Но вернёмся к герою обзора – материал его задней стороны зеркальный, с глянцевой поверхностью. Утверждается, что это стекло – вполне вероятно, ведь материал при обычном использовании не царапается, но возникают вопросы по устойчивости к падениям. В руках девайс в любом случае будет скользить, несмотря на матовые пластиковые грани. Герой обзора весит 223 грамма – он тяжелее среднестатистического смартфона с аналогичными характеристиками примерно на 10-25 граммов.

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Блок с тремя камерами и вспышкой заметно выпирает, а значит, что лежащий на столе девайс будет покачивать при нажатиях на экран, что не исправить даже комплектным чехлом.

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На передней стороне уже ничего футуристичного нет – скорее наоборот, здесь стандартные рамки, устаревший каплевидный вырез для камеры, разговорный динамик, а также физические датчики освещённости и приближения. Нет светодиодного индикатора событий.

Качелька регулировки громкости и кнопка питания со встроенным с неё сканером отпечатков пальцев разместились на правой грани, а лоток для карточек находится слева. Cubot X70 позволяет использовать две SIM-карты nano, одну из которых при необходимости можно заменить на карту памяти microSD. Сканер нормально распознаёт отпечатки, при этом он очень чувствительный, что не всегда хорошо. Разблокировки по лицу на момент написания обзора в смартфоне не оказалось.

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Уголки смартфона выпирают, или скорее основные части всех граней углублены в корпус. Думаю, это сделано ради уникального дизайна, но в некоторых случаях можно рассчитывать на дополнительную защиту корпуса. Если на верхней грани ничего нет, то на нижней замечены разъём Type-C в центре и одинаковые отверстия по бокам – слева только микрофон, а вот справа выходит звук из динамика, без стереоэффекта. При этом звучание сравнительно качественное и насыщенное.

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В широкой чёрной коробке помимо смартфона есть адаптер питания мощностью до 18 Вт (9 В, 2 А), кабель USB – USB-C, скрепка, документация, прозрачный силиконовый чехол и даже проводная гарнитура-вкладыши с разъёмом Type-C. На экран наклеена плёнка с олеофобным покрытием, правда она довольно легко царапается и не совсем прозрачная. Чехол же не максимально плотно прилегает к корпусу, зато снимается и надевается без особого труда.

Дисплей

Плотность пикселей 401 PPI

Частота обновления экрана 120 Гц

Мультитач 10 касаний

Максимальная яркость при полностью белом экране 490 кд/м²

Минимальная яркость при полностью белом экране 2.4 кд/м²

Контрастность 1384:1

Модуляция подсветки/мерцание экрана нет

Режим работы в перчатках нет

Герой обзора получил экран с комфортным разрешением 2408x1080, диагональю 6.58 дюйма, и, что наверное самое интересное, частотой обновления 120 Гц. Это основное достоинство, отличающее Cubot X70 от множества конкурентов – настройки позволяют выбрать максимальную частоту, 90, либо 60 Гц. Плавность при использовании экрана действительно отличная – похоже, что значение 120 Гц поддерживается почти везде.

Структура субпикселей, ранее приведённое значение контрастности и хорошие углы обзора говорят об использовании IPS-матрицы.

Максимальная яркость белого цвета составила 490 кд/м² – комфортный показатель, учитывая хорошие антибликовые свойства экрана. Минимальная яркость ещё более комфортная.

Цветовой охват дисплея покрывает 91.5% пространства sRGB, но наблюдается смещение зелёного и красного цветов. Основной же недостаток – завышенная по сравнению с эталонными 6500K цветовая температура (примерно 8500K), без возможности её регулировки через настройки девайса.

Время отклика при переходе с чёрного на белый цвет и обратно – 28 мс. Время отклика при переходе с 50% серого на 80% серого и обратно – 39.2 мс.

Железо, операционная система и софт

Железо Cubot X70, а именно чипсет MediaTek Helio G99 (графика Mali-G57 MC2, 6-нм техпроцесс), сейчас нельзя назвать полноценным игровым решением, однако это сбалансированный по производительности и энергоэффективности середнячок, обеспечивающий комфортную работу в большинстве задач. В новом Antutu ожидаемо получаем более 400 000 баллов, да и на будущее есть запас за счёт 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X – речь, опять же, не про тяжёлые игры. Оперативка расширяется ещё 12 ГБ за счёт пользовательского массива, но это спорная по реализации функция, не всегда дающая реальную пользу. Энергонезависимой памяти целых 256 ГБ стандарта UFS 2.2, причём ещё часть софта может быть установлена на карточку microSD.

На примере игры Real Racing 3 и софта Gamebench убеждаемся, что частота обновления 120 Гц вполне рабочая – хотя в среднем в игре получается чуть более 100 FPS, порой значения доходят до максимальных.

Ограничение до 90 FPS в настройках смартфона тоже работает. Оно будет даже более предпочтительным, ведь среднее количество кадров в секунду в той же Real Racing 3 становится максимально возможным, без больших просадок.

В игре PUBG можно выбрать настройки графики Высоко/Высокая или же Баланс/Ультра со стабильными 40 FPS.

В Dead Trigger 2 по какой-то причине доступны только 60 FPS, хотя есть много смартфонов с настройками 90 Гц и более.

В Genshin Impact предлагается выставить минимальную графику и 30 FPS. Это будет разумным решением – в итоге можно получить в среднем 30 FPS (многое зависит от локаций), хоть и с периодическими крупными просадками.

Значительного снижения производительности при прохождении различных синтетических тестов не замечено. Действительно сильный нагрев корпуса возможен, но только если одновременно играть в тяжёлые игры и заряжать смартфон. Вообще именно зарядка в большей степени является источником нагрева.

В смартфоне установлена 13 версия операционной системы Android с базовым набором софта и с небольшим количеством дополнительных функций вроде ограничителя фоновых процессов DuraSpeed или уже упомянутого расширения оперативной памяти. Есть много надписей, не переведённых на русский язык, но первого включения также появилось обновление прошивки, поэтому есть шанс, что недостатки будут со временем исправлены. Но ничего не обещаю.

Связь

Возможности связи у Cubot X70 стандартные – доступна связь 4G с актуальными для России частотами, двухдиапазонный Wi-Fi 4 (n) + 5 (ac), NFC и Bluetooth 5.2, правда без кодеков aptX. Запись телефонных разговоров производится вручную, с уведомлением о начале и конце записи. Подобные громкие оповещения можно отключить путём установки приложения TTSLexx – стороннего голосового движка, заменяющего собой предустановленный вариант от Google. Нет в смартфоне FM-радио, что не редкость для современных моделей, тем более без разъёма 3.5 мм.

Одночастотный GPS не сказать, что видит большое количество спутников, хотя обычно хватает и того, что есть. Зато присутствует магнитометр, помогающий быстро сориентироваться на карте. Другие датчики – шагомер, акселерометр, освещение и приближение и хороший аппаратный гироскоп.





Камеры

100-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1.8 должна быть одной из сильных сторон смартфона, хотя по качеству это типичный околобюджетный вариант, пригодный для использования при хорошем освещении. Возможно, всему виной программное обеспечение – возможности приложения Камеры ограничены. К примеру, режим HDR доступен только в отдельной вкладке, хотя работает автоматическое определение сцен. Съёмки в RAW конечно же нет. Впрочем, могло быть гораздо хуже, и нетребовательному пользователю жаловаться будет особо не на что. Необычно, что в настройках разрешения есть варианты 25, 24, 16, 12, 11 и 8 Мп, тогда как режим 100 Мп в отдельной вкладке.

Один из модулей заявлен как датчик глубины – трудно сказать, как он влияет на снимки, ведь при закрытии камеры эффект размытия в портретном режиме не меняется. Есть ещё режим боке с обычным размытием фотографии по краям, вне зависимости от того, что и как вы снимаете. Вот и польза ночного режима тоже под сомнением – на автомате получаются даже более качественные кадры.

Возможно 10-кратное цифровое увеличение на основной модуль.

Ещё одна камера несколько странная – 5 Мп (f/3) модуль позиционируется как макро, при этом имея автофокус. Угол обзора стандартный, и хотя камеру можно использовать как обычную, но в этом случае детализация будет низкая. Доступно 4-кратное цифровое увеличение.

Основная камера способна снимать видео с разрешением 2560x1440 – максимум, на что способен чипсет смартфона. Стабилизации нет, а вот автофокусировка работает быстро.







Фронтальная камера с разрешением до 32 Мп и светосилой f/2.2 даёт вполне неплохую детализацию при достаточном освещении – в основном на улице. Есть адекватный портретный режим и дополнительные настройки разрешения 24, 12 или 11 Мп – к сожалению, это почти все возможности модуля. Запись видео идёт в 1080p.

Время работы и зарядки

Cubot X70 оснащён аккумулятором ёмкостью 5200 мА*ч, дающим вполне нормальную среднестатистическую автономность во многих сценариях использования. Однако если выставить повышенную частоту обновления экрана, то заряжать аппарат явно придётся чаще. Можно ознакомиться с результатами тестов (включенный Wi-Fi и одна SIM-карта):

Игра PUBG Mobile с яркостью подсветки 150 кд/м² (настройки графики Высоко/Высокая) 7 часов 24 часа в режиме ожидания 5% заряда Видео HD (офлайн) в MX-плеере с яркостью подсветки 150 кд/м² 13 часов 30 минут

PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0, частота обновления экрана 60 Гц) 11 часов 33 минуты PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0, частота обновления экрана 90 Гц) 10 часов 8 минут PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0, частота обновления экрана 120 Гц) 9 часов 13 минут





Максимальная мощность зарядки достигает примерно 15 Вт, при этом лучше использовать именно комплектный адаптер питания – сторонние варианты на 18 Вт и более точно не все подходят. Время зарядки составит 2.5 часа. Беспроводной зарядки нет. В прошивке смартфона отсутствует подробная информация о расходе батареи.

Итоги

Как и, наверное, все последние смартфоны Cubot, модель X70 пытается заинтересовать покупателей большим количеством памяти – более того, производитель перешёл на 12 ГБ оперативки в сочетании с 256 ГБ ПЗУ. Добавим к достоинствам интересный дизайн (хоть и на любителя), комфортный по яркости дисплей с частотой обновления 120 Гц и богатую комплектацию, и вот уже получаем конкурентоспособное устройство. Рублёвая цена при условии заказа на OZON приятная (менее 15 000 рублей на момент написания обзора), тогда как на Aliexpress получается заметно дороже из-за высокого курса доллара.

Без минусов не обошлось – над операционной системой, методами разблокировки и камерами нужно поработать, а зарядка могла бы быть более быстрой. Из особенностей: глянцевая спинка и сравнительно большой вес девайса.