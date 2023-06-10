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Обзор смартфона Cubot P80 – много памяти за небольшие деньги

Продолжаем изучать рынок китайских смартфонов третьего эшелона в поисках интересных моделей за небольшие деньги. На очереди Cubot P80, внешне похожий на мобильные устройства самых популярных брендов, а внутри у него скрывается огромное количество памяти.
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Новинка от Cubot интересна также необычным расположением датчиков, планшетным чипсетом, и, на первый взгляд, в целом неплохими характеристиками. Теперь выясним на практике как всё это работает.

Характеристики

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  • Дисплей: IPS, 6.53", 2408x1080 пикселей, 60 Гц
  • Материалы корпуса: пластик, стекло
  • Операционная система: Android 13
  • Чипсет: MediaTek MT8788
  • Техпроцесс: 12 нм
  • Графика: Mali-G72 MP3
  • Оперативная память: 8 ГБ LPDDR4
  • Пользовательская память: 256 ГБ UFS 2.1
  • Поддержка карт памяти
  • NFC
  • Тыловая камера: 48 + 2 + 0.3 Мп
  • Фронтальная камера: 24 Мп
  • Bluetooth: версия 4.2 (кодеки SBC, AAC, LDAC)
  • Wi-Fi: 4 (n) + 5 (ac)
  • Навигация: GPS, A-GPS, Galileo, BeiDou, ГЛОНАСС
  • Разъём для зарядки: Type-C (USB 2.0) с поддержкой USB-OTG
  • Аккумулятор: 5200 мА*ч, быстрая зарядка 18 Вт
  • Размеры: 165.75 x 75.8 x 9.75 мм
  • Вес: 220.5 г

Дизайн и комплектация

 

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Рассматриваемый Cubot P80 часто сравнивают c Iphone, хотя мне он больше напоминает недорогие смартфоны Samsung, выходившие начиная с 2021 года. Как заявляет производитель, сзади основная часть корпуса сделана из глянцевого стекла (отличить от пластика весьма проблематично), а на гранях – более практичный матовый пластик. Из расцветок корпуса – синий, фиолетовый и чёрный. Вес смартфона немаленький, во всяком случае девайс на 10-30 граммов тяжелее, чем большинство конкурентов с IPS-матрицей. Может в этом и есть секрет крепкой сборки, а к ней действительно никаких претензий.

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Спереди экран имеет обычный каплевидный вырез для камеры, выше которой находится разговорный динамик. Больше спереди нет ничего – ни датчиков, ни индикатора событий.

Необычный, но иногда встречающийся момент – вынесение датчиков освещённости и приближения на верхнюю грань. При этом во время телефонных разговоров экран всегда или почти всегда отключается, и только в некоторых случаях возможны проблемы. Что действительно не понравилось – это неработающий в моём экземпляре датчик освещённости. Почему-то на форумах на датчик больше никто не жалуется.

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На правой грани следующая картина – сделанный немного выше центра сканер отпечатков и отдельная кнопка питания. Всё это можно было уместить в одной кнопке, но возможно так было дешевле, иначе почему такой вариант популярен в китайских защищённых смартфонах? Для точной работы сканера, который, кстати, очень чувствительный к касаниям, лучше занести в память два варианта одного пальца. Разблокировка по лицу по какой-то причине отсутствует, но может быть её добавят позже.

Качелька регулировки громкости сделана на противоположной грани, что для некоторых брендов даже нормально, хотя многим пользователям придётся к этому привыкать. Ещё на левом торце есть комбинированный слот для карточек – одновременно использовать можно 2 SIM-карты nano, либо одну SIM-карту и карту microSD. Учитывая большой объём ПЗУ необходимости в карте памяти у вас попросту может и не возникнуть.

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По центру нижней грани находится поддерживающий USB-OTG разъём Type-C, к которому можно подключить наушники, ведь 3.5 мм разъёма для этого не предусмотрено. Справа от центра находится динамик, а слева – замаскированный под ещё один громкоговоритель микрофон. На деле же воспроизводится вполне обычный монозвук – средний по громкости и без сильных хрипов. Здесь больше порадовала вибрация – она сильнее, чем в большинстве новинок последних лет.

Девайс поставляется в широкой коробке, а комплектация состоит из адаптера питания мощностью 18 Вт (9 В, 2 А), кабеля USB – USB-C (2 А), прозрачного силиконового чехла, скрепки, документации, и, что приятно, проводной гарнитуры-вкладышей с разъёмом Type-C. Чехол хорошо сидит на смартфоне и обладает выпирающими частями спереди и сзади. С надетым чехлом вес смартфона увеличивается на 20.5 граммов, ну а как мы выяснили, аппарат и без того не самый лёгкий.

Но и это ещё не всё – на экран наклеена защитная плёнка без олеофобного покрытия, и дополнительно предусмотрено твёрдое защитное стекло, что делает комплект поставки весьма богатым.

Дисплей


У экрана Cubot P80 высокое разрешение FullHD+ (2408x1080) при диагонали 6.53 дюйма, правда со стандартной частотой обновления 60 Гц. Ещё один плюс – поддержка до 10 одновременных касаний, дающая хорошую отзывчивость. Модуляции подсветки нет на любом уровне яркости.

По структуре субпикселей и комфортным углам обзора делаем вывод, что используется матрица типа IPS, как и заявлено Cubot.

Максимальная яркость подсветки, учитывая, что экран несильно бликует на солнце, сравнительно комфортная – 457 кд/м². Минимальная яркость – отличные 1.4 кд/м², позволяющие работать с экраном в полной темноте. Контрастность же средняя – 1204:1.

Цветовой охват экрана, что нетипично, близок к охвату пространства DCI-P3, и в смартфоне нет настройки, которая бы изменила его на sRGB. Если контент не предназначен для DCI-P3, что чаще всего и происходит, то отображаемые цвета будут перенасыщенными.

Цветовая температура тоже не регулируется – по умолчанию она находится на уровне 8000K, что выше оптимального значения в 6500K.

В режиме защиты зрения значение уменьшается до 5300K или ещё ниже, в зависимости от выставленных настроек.

Время отклика при переходе с чёрного на белый цвет и обратно – 22.8 мс. При переходе с 50% серого на 80% серого и обратно – 32 мс.

Железо, операционная система и софт

Смартфон работает на нечасто используемом производителями мобильной техники чипсете MediaTek MT8788 – первоначально, на момент появления в 2020 году, это был планшетный вариант, однако с 2023 года на нём было выпущено уже как минимум 3 смартфона. Вероятно, кто-то нашёл запасы на складах – впрочем, в Cubot P80 эта однокристальная система смотрится не самым худшим образом, выдавая около 230 000 баллов в Antutu 9.5.9. Этакий аналог некогда популярного MediaTek Helio P60, годящийся для лёгких игр и большинства других задач. Радует другое – 256 ГБ пользовательской памяти стандарта UFS 2.1 и 8 ГБ оперативной памяти, ведь бренды первого эшелона что-то подобного за аналогичную стоимость не предлагают. Оперативка за счёт встроенной памяти может быть расширена ещё на 8 ГБ, пускай польза такого объединения всегда под вопросом. Карта памяти может быть использована как дополнительная память смартфона, то есть на неё получится установить некоторые приложения и игры.

Значительного троттлинга у смартфона не наблюдается, а вот его задняя сторона ощутимо нагревается в некоторых синтетических тестах при комнатной температуре 25°C.

Впрочем, держать девайс в руках можно сколько угодно, особенно при реальных сценариях использования, когда температура ниже.

Дополнительно проведём несколько игровых тестов с помощью софта Gamebench. В PUBG поддерживается графика Высоко/Высокая и во многих случаях стабильные 30 FPS, с редкими заметными просадками.

В Real Racing 3 в среднем более 50 FPS – при большом количестве транспортных средств в кадре значения снижаются, но в целом играть остаётся комфортно.

Для Genshin Impact по умолчанию установлены значения графики Низко/30 FPS, хотя тестирование показывает, что надёжнее выставить минимальные значения.

Операционная система Android 13 выглядит примерно как изначальный вариант от Google, с небольшими изменениями и с добавлением некоторых функций. Сторонний софт и реклама отсутствуют, что замечательно. Явно не всё идеально работает и не всё меню переведено с английского языка на русский, но обновления прошивок пока приходят, поэтому есть шансы, что всё изменится в лучшую сторону. Из того, что сразу заметил – отключающийся после перезагрузки аппарата автоповорот экрана и по какой-то причине подчёркнутые пункты в меню с приложениями.

Дополнительных датчиков в девайсе много – акселерометр, магнитометр, шагомер и беспроблемный по своей работе аппаратный гироскоп.

Связь


Как этого обычно и ожидают от современного смартфона, Cubot P80 поддерживает LTE, двухдиапазонный Wi-Fi и NFC, и только c Bluetooth версии 4.2 не всё идеально – эта беспроводная технология не поддерживает кодек aptX. Телефонные разговоры записываются вручную, когда идёт громкое оповещение собеседника о начале и конце записи. Впрочем, после установки голосового движка TTSLexx, доступного в магазине Google Play, оповещения перестают работать.

Со связью особых проблем не замечено, как и с одночастотной GPS-навигацией – смартфон видит явно не самое большое количество спутников, но и этого хватает для точного позиционирования в городах, а компас помогает быстро понять направление, в котором вы движетесь.

Ещё один момент – производитель не стал оснащать смартфон FM-радио.

Камеры


Одна из задних камер Cubot P80 значится как датчик глубины, однако при его закрытии эффект размытия никак не меняется. У модуля макро же низкое разрешение 2 Мп и светосила f/2.8, поэтому в большинстве случаев удобнее будет пользоваться основным модулем, с последующим кропом фотографии, если это необходимо.

Максимальное разрешение основной камеры, которая будет нам больше всего интересна, составляет 48 Мп (f/1.8), причём можно выбрать ещё значения 24 Мп, 12 Мп или ниже. Оптимальным вариантом будет 12 Мп – при хорошем освещении явных проблем вы наверняка не заметите, хотя местами есть пересвеченные области. Поддерживается портретный режим, 4-кратное цифровое увеличение и вручную выставляемый HDR, без пользовательских настроек и возможности съёмки в RAW.

В ночном режиме фотографии смотрятся интереснее по динамическому диапазону, что видно как по тёмным, так и по ярким участкам. Шумов становится гораздо меньше, пускай и за счёт снижения детализации.

Автоматический режим
Ночной режим

Приложение Камера, надо признать, довольно простенькое и не самое удобное в использовании.

Запись видео на основную камеру ведётся в FullHD 30 FPS, без какой-то явной стабилизации картинки. Звуковое шумоподавление довольно агрессивное, а вот автофокусировка понравилась скоростью своей работы.

Фронтальная камера может похвастаться разрешением 24 Мп и диафрагмой f/2.2, при этом видео записывается только в HD, да и набор функций близок к минимальному.

Время работы и зарядки

У Cubot P80 слегка повышенная ёмкость аккумулятора – 5200 мА*ч вместе чаще всего встречающихся 5000 мА*ч. На практике автономность средняя, примерно как у большинства конкурентов, и только расход заряда в режиме ожидания выше, чем бы этого хотелось. С результатами тестов при включенном Wi-Fi и c активной SIM-картой можно ознакомиться ниже:

Игра PUBG Mobile с яркостью подсветки 150 кд/м² (настройки графики Высоко/Высокая)
6 часов 30 минут
24 часа в режиме ожидания
13% заряда
Видео HD (офлайн) в MX-плеере с яркостью подсветки 150 кд/м²
15 часов 50 минут
PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0, частота обновления экрана 60 герц)

11 часов 17 минут


Поддерживается условно быстрая зарядка – при использовании комплектного адаптера питания её мощность доходит до 19 Вт, однако полностью зарядить аппарат получилось лишь за 3 часа 6 минут (32% за 30 минут или 53% за час).

Итоги

 

Cubot P80 наверняка заинтересует тех пользователей, кто ищет недорогой, приятный по дизайну смартфон с большим количеством памяти, хорошим набором датчиков и в целом всеми необходимыми для недорогого мобильного устройства функциями. Даже непривычно видеть в таком ценовом сегменте стекло в качестве материала задней стороны. Комплект поставки богатый, а вот программное обеспечение пока явно не доработано – его производитель обычно исправляет уже после поступления девайса в продажу. У дисплея же сравнительно комфортная максимальная яркость, однако с расширенным цветовым охватом ничего нельзя сделать.

Приобрести смартфон можно в официальном магазине Cubot на Aliexpress и на OZON, по цене примерно 10 000 рублей на момент написания обзора.

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