Обзор Itel Vision 3 – недорогой смартфон с NFC и автоматической записью звонков
Характеристики смартфона выглядят неплохо, но главный вопрос – сможет ли производитель предложить ещё что-то интересное при цене менее 10 000 рублей, и вообще возможно ли это?
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Характеристики
Комплектация
Красная коробка смартфона привлекает внимание — это фирменный цвет бренда Itel. Вместе со смартфоном поставляется блок питания с выдаваемой мощностью 18 Вт, кабель micro USB, пластиковый чехол, различная текстовая информация (руководство пользователя и прочее) и иголка для лотка с карточками. На экране есть защитная плёнка – она без олеофобки.
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Особый интерес представляет чехол – точнее это даже пластиковая накладка, с которой верхняя и нижняя грани смартфона остаются открытыми. На смартфоне накладка сидит плотно и снимается не без труда – при этом если приложить слишком много усилий, то материал может треснуть.
Дизайн
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Рассмотрим внешность смартфона чёрного цвета – производитель называет расцветку Deep Ocean Black. В реальности это скорее тёмно-синий вариант с интересной переливающейся задней крышкой – в зависимости от освещения и от того, под каким углом вы смотрите на девайс, чёрный цвет меняется на синий и наоборот. Если присмотреться, то крышка поделена на множество полос, которые каким-то образом создают подобный эффект.
Рамки на передней стороне средних размеров – самая большая толщиной примерно 6 мм находится снизу. Фронтальная камера сделана по центру каплевидного выреза.
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Датчика освещённости в аппарате нет, а датчик приближения программный – он реагирует, если очень близко к экрану оказывается токопроводящий предмет. По сути, из физических датчиков в смартфоне только акселерометр и шагомер. Нет также светодиодного индикатора.
Лоток для карточек раздельный – он подходит для использования 2 симок и карты памяти.
Основной недостаток заключается в использовании устаревшего разъёма micro USB, хотя функция USB OTG в нём всё-таки присутствует. В остальном ничего примечательного – стандартный набор кнопок на правом торце, а снизу – разъём 3.5 мм, микрофон и динамик. Стереозвучания герой обзора не получил.
Задняя сторона сделана из приятного на ощупь матового пластика – исключение составляет только немного выпирающий глянцевый блок с камерами и вспышкой. Рядом с блоком сделан сканер отпечатков – пальцы не должны касаться камер, к тому же нижний модуль на блоке, до куда проще всего дотянуться, декоративный. Качество сборки не могу назвать плохим, несмотря на то что мой экземпляр иногда слегка хрустит в руках.
К работе сканера отпечатков и разблокировки по лицу претензий нет. Одна особенность – после занесения первого отпечатка в память лучше сразу удалить его из устройства и отсканировать все зоны пальца заново. Только в этом случае гарантируется точная работа. При разблокировке по лицу можно активировать функцию автоповышения яркости и заполнения дисплея белым цветом, когда недостаточно внешнего освещения.
Дисплей
Экран Itel Vision 3 имеет диагональ 6.6 дюйма с разрешением 1600×720 точек и стандартной частотой обновления 60 Гц. Это IPS-матрица с комфортными углами обзора, хорошей отзывчивостью и контрастностью выше среднего – 1600:1. Поддерживается до 5 одновременных касаний.
Максимальная яркость белого цвета невысока, но всё-таки за счёт отличных антибликовых свойств её можно назвать подходящей для использования девайса на улице – речь о 388 кд/м² в центре дисплея. Минимальная яркость комфортная для темноты – 4.14 кд/м². Равномерность подсветки хорошая – более 90%.
Цветовой охват экрана близок к охвату пространства sRGB, а вот цветовая температура превышает 8300K при любом выбранном профиле изображения. Всего предусмотрено 3 профиля – Стандарт, Повышенная контрастность и Автоматическая контрастность.
Снизить цветовую температуру до оптимальных 6500K можно путём максимального смещения ползунка в сторону жёлтого цвета на специальном круге, предназначенном для настройки. Но при этом снизится яркость – до 334 кд/м² в центре дисплея, чего уже будет маловато для улицы.
Время отклика при переходе с чёрного на белый цвет и обратно – 32 мс. Время отклика при переходе с 50% серого на 80% серого и обратно – 48 мс.
Железо, операционная система и софт
Основа смартфона – однокристальная система Unisoc SC9863A, анонсированная в далёком 2018 году. Поскольку есть только ядра Cortex-A55, то об игровой производительности речи уже не идёт, хотя для звонков, мессенджеров, браузеров, приложений-навигаторов пока и этого хватает, при условии, что у вас нет необходимости постоянно держать в памяти большое количество вкладок и софта. В обзоре мы рассматриваем версию девайса с 3/64 ГБ памяти – существует и модель с 2/32 ГБ, и впечатления от её работы могут быть несколько иными, поскольку 2 ГБ оперативки уже считается минимумом для новых версий Android ОС. Оперативную память можно расширить до 6 ГБ за счёт заимствования до 3 ГБ из пользовательской памяти. Что касается карты памяти, то перенос софта на неё невозможен, но в остальном никаких ограничений.
Троттлинга CPU и сильного нагрева корпуса при комнатной температуре 22°C не наблюдается. Операционная система – Android 11 с оболочкой ItelOS 7.6.0. Оболочка весьма любопытная и функциональная для бюджетного смартфона. Основной её недостаток – обилие различных рекомендаций, или, к примеру, большое количество информации на экране после установки любого софта. При этом рекомендации по играм и софту можно отключить (ищите пункты Промоакция, Игровой центр и Мгновенные приложения).
Есть уверенность, что смартфон больше всего понравится пользователям WhatsApp – для этого мессенджера есть запись звонков, бьюти-эффекты для видеочата и режим скрытого прочтения сообщений, при котором собеседнику не отправляются уведомления.
Связь
Герой обзора может похвастаться модулем NFC, очень популярном в России, а вот Wi-Fi в девайсе лишь однодиапазонный. В остальном ничего необычного – работает связь 4G и есть Bluetooth 4.2 с кодеками AAC, SBC и LDAC.
Что уже привычно для Itel, обнаружена автоматическая запись телефонных разговоров без оповещения собеседника. Звук в динамиках скорее порадовал как по уровню громкости, так и по качеству.
FM-радио как такового нет – вместо него предлагается слушать онлайн-радио через предустановленное приложение WOW FM, что, конечно, гарантирует большее разнообразие, но требует активного интернет-соединения.
GPS-навигация неплохо работает на улицах города и в большинстве помещений, несмотря на небольшое количество видимых спутников (особенность чипсета). Нет поддержки электронного компаса.
Камеры
Главная камера обладает разрешением 8 Мп (f/2.0), автофокусом и режимом определения сцен. Нужно признать, что снимки не всегда с первого раза получаются чёткими, поэтому лучше делать как минимум по две фотографии нужного вам пейзажа и т.п. При хорошем освещении качество остаётся вполне приемлемым.
Фотографии ночью без вспышки делать особого смысла нет, что ожидаемо от бюджетного смартфона.
Предназначение второго модуля с разрешением всего 0.08 Мп под вопросом. Эффект размытия заднего фона работает и без него, но должно быть достаточно света, чтобы его получить.
Запись видеороликов происходит в разрешении FullHD. Качество картинки и звука, конечно, не впечатляет, но отмечу, что есть автофокусировка.
Фронтальная камера в целом годится для селфи при хорошем освещении, и уж тем более для видеозвонков. Из забавного – есть beauty-фильтры и анимированные эффекты, а ещё работает функция определения пола и возраста. В последнем случае это скорее именно игрушка – о высокой точности речи не идёт. Видео записывается в разрешении FullHD, и как на основной камере, работает искусственный интеллект. Вместо отдельной вспышки задействован экран, заполняемый белым цветом на максимальной яркости подсветки.
Время работы и зарядки
Ёмкий аккумулятор на 5000 мА·ч компенсирует устаревающее железо смартфона – если не увлекаться играми (к тому же смартфон не игровой), то полного заряда обычно хватает на одни сутки использования. Автономность тестировалась при включенном Wi-Fi и одной работающей СИМ-карте. Конечно, в режиме ожидания смартфон мог бы более экономно расходовать заряд.
|Игра PUBG Mobile с яркостью подсветки 150 кд/м² (настройки графики Плавно/Баланс)
|6 часов 40 минут
|24 часа в режиме ожидания
|14% заряда
|Видео HD (офлайн) в MX-плеере с яркостью подсветки 150 кд/м²
|17 часов 5 минут
|PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0)
|11 часов 16 минут
Itel Vision 3 заряжается примерно за 2 часа 50 минут от 0 до 100%. Максимальная мощность зарядки при использовании комплектного адаптера – 14.5 Вт (7.858 В, 1.845 А).
Итоги
С одной стороны, Itel Vision 3 не предлагает чего-то уникального, но несмотря на невысокую стоимость производителю удалось добавить в смартфон ёмкий аккумулятор, модуль NFC и полезную функцию автоматической записи звонков, реализовать также нормальную работу методов разблокировки. В целом оболочка девайса функциональная и предлагает массу возможностей, особенно при работе с WhatsApp. Зарядку можно назвать условно быстрой – её мощность более 10 Вт, но при этом заряжается смартфон лишь немногим меньше 3 часов.
Минусы тоже есть – прежде всего это устаревший чипсет, разъём micro USB, однодиапозонный Wi-Fi и минимальное количество датчиков. Успех продаж модели во многом будет зависеть от ценника – даже если не упоминать конкурентов от других брендов и рассматривать версию с 3/64 ГБ памяти, то при разнице всего в 1000 рублей гораздо интереснее будет смотреться Itel Vision 3 Plus. Старшая модель по всем функциям превосходит героя обзора, поэтому производителю стоит подумать над тем, как более явно разграничить модели.
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