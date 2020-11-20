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Обзор кнопочного телефона BQ 2824 Tank T со встроенным термометром

Кнопочные телефоны по понятным причинам уже много лет теряют свою популярность, уступая место более функциональным смартфонам, но иногда и обычные звонилки могут обладать интересными функциями, которые пока не принято использовать в аппаратах с сенсорным дисплеем. Одним из таких уникальных телефонов стал BQ 2824 Tank T - новинка получила инфракрасный термометр, который в первую очередь предназначен для измерения температуры тела.
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Кнопочные телефоны по понятным причинам уже много лет теряют свою популярность, уступая место более функциональным смартфонам, но иногда и обычные звонилки могут обладать интересными функциями, которые пока не принято использовать в аппаратах с сенсорным дисплеем. Одним из таких уникальных телефонов стал BQ 2824 Tank T - новинка получила инфракрасный термометр, который в первую очередь предназначен для измерения температуры тела. В наше время, когда есть вероятность заболеть COVID-19 или, например, гриппом, такая функция может быть очень полезной, но также рассмотрим и другие особенности телефона.

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Характеристики

 

  • Сети: GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900)
  • Две карты стандарта Mini-SIM
  • Дисплей: матрица TFT-TN с диагональю 2.8 дюйма, разрешением 320x240 пикселей и отображением 65000 цветов.
  • Память: 32 МБ пользовательской памяти и 32 МБ оперативной
  • Карта памяти Micro-SD до 64 ГБ
  • Аккумулятор ёмкостью 1800 мА·ч
  • Камера с разрешением 0.08 МП, без вспышки и автофокуса
  • Bluetooth версии 3.0 с профилем A2DP
  • FM-радио
  • Фонарик
  • MicroUSB версии 1.1
  • Габариты: 120 x 60 x 17.2 мм
  • Вес: 133.7 грамма
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Комплектация

 

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В картонной коробке помимо самого телефона и аккумулятора к нему можно обнаружить зарядное устройство, инструкцию по эксплуатации и гарантийный талон. Защитная плёнка изначально наклеена на экран.

 

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Блок питания (5 вольт, 0.5 ампера) объединён с microUSB-кабелем, длина которого составляет примерно 90 см.

 

Дизайн и элементы управления

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Внешне аппарат похож на большое количество кнопочных моноблоков, но благодаря камуфляжной расцветке создаётся впечатление, что перед нами защищённый девайс. Однако на самом деле никакой защиты от воды и падений нет, а корпус полностью сделан из пластика. Качество сборки в целом хорошее, и разве что при снятии задней крышки возникает ощущение, что она может сломаться, но это из-за того, что отщёлкивать её в верхней части приходится с усилием. Телефон лёгкий и удобно лежит в руке, не стремясь выскользнуть.

 

Блок с экраном на передней стороне телефона выпирает по отношению к основному корпусу, что может негативно сказаться на защите, но маленькие экраны обычно разбить гораздо сложнее, чем гигантские дисплеи современных смартфонов. Да и плёнка в случае чего смягчит удар.

Над экраном находится разговорный динамик, а под ним - пластиковые глянцевые кнопки управления. Кнопки, а всего их 17 штук, не самые крупные, но вполне удобные по размеру и имеют в меру упругий ход.По центру верхней части клавиатуры сделана стандартная пятипозиционная кнопка, и тут разве что выделяется центральный прямоугольник, который в зависимости от внешнего освещения становится синего или фиолетового цвета. По бокам функциональные кнопки сдвоены с кнопками принятия и завершения вызовов - к их работе претензий не возникло.

Заметно, что подсветка в правом ряду кнопок получилась более яркой, чем в других местах, но не думаю, что это является существенным недостатком. Да и яркости подсветки достаточно для того, чтобы разглядеть символы на кнопках в темноте.

 

На верхнем торце наблюдаем сравнительно яркий фонарик, который остаётся работать и при низком уровне заряда аккумулятора, а  также сверху есть отверстие для термометра, который более подробно будет рассмотрен в отдельной главе обзора.

 

Нижний торец - разъём microUSB без USB-OTG и возможности зарядки других устройств, а также разъём 3.5 мм для наушников и гарнитур. Рядом находится и небольшое углубление для поддевания задней крышки.

По бокам корпус немного сужается – на гранях для удобства сделаны рифлёные вставки из чёрного пластика.

На задней стороне выделяются камера и крупные прорези для основного динамика.

 

 

Под крышкой находится аккумулятор, после извлечения которого пользователь получает доступ к двум СИМ-картам формата mini и к карте памяти microSD.


Учитывая, что современные симки имеют размер nano, то большинству пользователей придётся воспользоваться переходниками. Металлические верхние части на слотах для СИМ-карт не отщёлкиваются, а, следовательно, при использовании переходников нужно быть осторожным, чтобы карточка не осталась внутри.

 


Дисплей

 

Телефон обладает несенсорным экраном диагональю 2.8" с разрешением 320x240 пикселей, что даёт плотность точек в 143 ppi. Для кнопочника подобная диагональ является достаточно крупной, да и интерфейс операционной системы хорошо подогнан под особенности дисплея.

Структура субпикселей говорит о том, что мы имеем дело с TN-матрицей. Для неё характерна инверсия цветов при отклонении взгляда по вертикали, но гораздо чаще при реальных сценариях использования нужна хорошая видимость под горизонтальными углами, с чем у экрана проблем нет.

 

В модели BQ 2824 Tank T сделано 5 уровней яркости - максимальная яркость белого цвета на каждом из них приведена ниже. Под солнцем экран останется видно, а вот более низкий минимальный уровень яркости не помешал бы, но такова особенность почти всех кнопочных аппаратов. При этом подсветка равномерная, без видимых засветов или затемнений.

 

Уровень яркости
Яркость подсветки (кд/м²)
1
 63
2
 125
3
 187
4
 249

5		 317



 

Операционная система и софт

 

Телефон работает на проприетарной операционной системе, в которой в лучшем случае будет доступно около мегабайта свободной памяти, поэтому для полноценного использования стоит воспользоваться картой памяти. Заявлена поддержка карточек microSD до 32 ГБ, но у меня распознаётся и вариант на 64 ГБ. Поддержки Java (сторонних игр и приложений) нет.

В основном меню находится 9 иконок - верхний ряд представляет собой различные платные сервисы (FunBOX и Смешок), а также набор игр от Gameloft. Бесплатно в любую игру можно сыграть до 5 раз, после чего её придётся купить, а как завялено, стоимость каждой игрушки составляет примерно 100 рублей.

Через иконки в середине попадаем в меню Вызовы, Сообщения и Настройки. Из особенностей - есть чёрный список для блокировки звонков, а вот, к примеру, поддержки MMS нет. В настройках можно выбрать профили звука, и все они кроме профиля Без звука, в котором нет даже вибрации, детально настраиваются. Для звонков и СМС получается назначить любые мелодии/звуки из памяти, а не только изначально доступные в системе варианты. Остальные виды настроек можно увидеть на фотографиях экрана чуть ниже.

 

Просмотр видео возможен через предустановленный плеер - есть функция повторного автовоспроизведения, а ещё видеоролик получается вывести на весь экран путём нажатия на кнопку с изображением звёздочки.

 

Как и видео, изображения можно просматривать из любой папки, благо, что есть файловый менеджер, работающий как с собственной памятью телефона, так и с карточкой microSD. Получается смотреть не только файлы, к примеру, формата JPG, но и анимированные GIF-ки, правда на рабочий стол их уже установить не получится.

FM-радио достаточно функциональное, и оно позволяет как вести запись эфира, так и выводить звук на динамик, ведь для работы радио нужны подключенные наушники. Воспроизведение возможно и в фоне, пока пользователь совершает другие действия в операционной системе.

Также в меню нашлось место для музыкального плеера, диктофона, будильника (доступно до 5 вариантов настроек), календаря, калькулятора, мирового времени, секундомера и фонарика. Хотя для фонарика предусмотрено включения зажатием кнопки 0 (ноль) с главного экрана, а удержание кнопки 5 даёт быстрый переход к работе с датчиком измерения температуры.

 

Архив с большим количеством дополнительных снимков экрана доступен здесь.

 

Связь

 

В телефоне могут работать одновременно две СИМ-карты, но так как радиомодуль один, то одна из карточек при совершении вызовов с другой будет недоступна. Поддерживается только 2G-связь, а также в телефоне нет доступа в интернет и GPS. Bluetooth не самый новый - версии 3.0, но беспроводные наушники и колонки подключить удаётся (не уверен по поводу абсолютно всех моделей).

Что действительно может порадовать, так это возможность записи разговоров, правда её активировать всегда придётся вручную. Также понравилась вибрация - она ощущается в кармане джинсов, а сильнее всего аппарат становится слышно, когда он находится на твёрдых поверхностях. Громкости динамиков достаточно для большинства случаев.

 

Для имени контакта в телефонной книге доступно 20 символов - всего же в память телефона вмещается до 500 записей, плюс ещё на СИМ-карту у меня влезает до 250 контактов. Максимальное количество групп контактов - 20. При создании нового контакта из информации можно добавить только номер телефона и имя. Также внутренняя память позволяет хранить до 100 СМС.

 Есть режим подключения к ПК, но большие объёмы файлов на карточку памяти будет быстрее перенести через карт-ридер – всё-таки у телефона не самая новая версия USB. Впрочем, если вы никуда не спешите, то это не будет проблемой.

Камера

 

В телефоне всего одна камера - она находится на задней части и имеет разрешение 0.08 Мп. При этом снимки могут получаться в разрешении 640x480 пикселей, вероятно, за счёт интерполяции. Автофокуса и вспышки нет, а угол обзора очень маленький, да и в целом качество снимков такое, что разглядеть хоть что-то, может быть за исключением крупных объектов и надписей, даже при хорошем освещении будет проблематично.

 

Видео записывается в разрешении 176x144 точек при 7 кадрах в секунду. Используемый контейнер - AVI.


 

Время работы и зарядки

 

На полную зарядку телефона ушло 3 часа 47 минут. Судя по данным USB-тестера, ёмкость аккумулятора как минимум соответствует заявленным производителем данным, а это 1800 мАч.

Такой ёмкости для кнопочной звонилки без интернета хватает надолго, и разве что постоянное активное Bluetooth-соединение способно значительно уменьшить время работы. При просмотре видео, записанного на камеру BQ Tank T, телефон проработал около 16.5 часов, даже с учётом того, что работала одна симка и был включен модуль Bluetooth (но без активного подключения). Звук в наушниках был выставлен на полную громкость, а уж просто как звонилка аппарат продержится около 10 дней, а то и больше.

 

Термометр

 

При измерении температуры лучше всего поднести верхний торец телефона как можно ближе к объекту измерения, хотя небольшая дистанция допустима и не обязательно именно прижимать аппарат. Температура тела определяется достаточно точно - так как я не болею, то стандартным показателем у меня является цифра 36.6 и 36.7°C, и едва ли стоит бояться большой погрешности в измерениях.

Минимальная отображаемая температура - 0°C, а максимальная - 42°C, то есть это не пирометр, который можно использовать и в бытовых целях для выявления очень высоких температур. Если значение больше 42°C (а я измерял корпус горячего чайника), то на экране возникает ошибка, а иногда даже телефон на непродолжительное время может зависнуть. Пожалуй, это единственный недостаток термометра, но при измерении температуры тела едва ли вы столкнётесь с какими-нибудь проблемами.

Отмечу ещё, что измерения проходят за считанные секунды, а из отверстия для термометра никаких видимых для глаза лучей не появляется.

 

Итоги

 

Телефон BQ 2824 Tank T прежде всего на фоне конкурентов выделяется наличием термометра, который вполне можно использовать в быту для выявления высокой температуры тела, несмотря на возможную небольшую погрешность.

В остальном девайс мало чем отличается от большого количества ультрабюджетных звонилок, представленных на рынке, но при этом он отлично подходит для звонков, гарантируя долгую работу от одной полной зарядки. Поскольку аппарат не является смартфоном, то и нет смысла требовать от него высокой производительности, к тому же встроенный софт совсем не тормозит.

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обзор bq 2824 tank t кнопочный телефон телефон с термометром
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