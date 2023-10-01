Недавно ассортимент производителя пополнился моделью N14 Pro, в которой ставка делается на качественную систему охлаждения, и это с учётом относительно компактных размеров. Более подробно рассмотрим это в обзоре, как и другие интересные особенности новинки.

Характеристики

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Комплектация

Ноутбук упакован в прочную коробку из чёрного картона, и дополнительно комплектуется блоком питания со съёмным кабелем, ковриком и маленькой мышкой, которую я не могу назвать удобной. Характеристики блока питания стандартные – его мощность 64.98 Вт (19 В, 3.42 А), а длина с кабелем составляет 2.5 метра.

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Дизайн и разъёмы

Материалы корпуса Ninkear N14 Pro подобраны удачно. Верхняя сторона сделана из синеватого металла, а всё остальное – это практичный матовый пластик серого цвета. По качеству сборки претензий нет – разве что снизу могут быстро появиться царапины, но тут, видимо, я выбирал не самые удачные поверхности при фотографировании героя обзора.

Клавиатура лишилась цифрового блока, поскольку мы рассматриваем сравнительно компактную 14-дюймовую модель, однако печатать остаётся удобно за счёт небольшого, но ощутимого хода клавиш. Тачпаду с двумя скрытыми кнопками в играх не всегда хватает чувствительности, поэтому в некоторых задачах без мышки будет трудно обойтись – лучше использовать не комплектную мышь, а более крупный и удобный сторонний вариант.

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Отключаемая подсветка клавиатуры двухуровневая, правда нельзя сказать, что яркость при любой настройке сильно отличается.

Экран открывается под углом не более 130° , надёжно фиксируясь в любых положениях за счёт шарниров средней жёсткости. Открыть верхнюю сторону с дисплеем можно одним пальцем, что лучше делать неспешно, а гораздо надёжнее будет, если придерживать ноутбук второй рукой.

Заявленная толщина боковых рамок вокруг экрана – 5 мм. На самом деле чуть больше, что не критично. Верхняя рамка примерно 7 мм в толщину, ну а самая большая, как обычно, нижняя рамка. В верхней части есть камера с разрешением 0.91 Мп (720p) без шторки – как ни странно, но для ноутбуков это ещё неплохой вариант. Во время работы модуля рядом появится синяя подсветка, ну а микрофон, вполне сносно записывающий звук, тоже находится недалеко от камеры.

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На нижней стороне есть вентиляция, стереодинамики, резиновые ножки и наклейки с информацией. Звук из динамиков не сказать, что отличается высоким качеством, но, по крайней мере, его громкости хватает для небольших помещений.

Для быстрой смены SSD-накопителя и единственной в ноутбуке планки оперативной памяти достаточно воспользоваться небольшим окошком, закреплённым винтиком и пластиковыми фиксаторами. Здесь же можно отсоединить аккумулятор от основной платы, что наиболее надёжный вариант при замене любых компонентов.

Снять основную крышку тоже не составляет труда – скрытых винтиков нет, разве что они разного размера и дополнительно нужно отщёлкивать многочисленные фиксаторы, с чем справляется обычный медиатор или другой тонкий предмет. Не оказалось и пломб, так что апгрейд не должен повлиять на гарантию. Почти всё внутреннее содержимое оказывается как на ладони, и в первую очередь обращаешь внимание на сравнительно массивную систему охлаждения. Впрочем, зона с оперативной памятью и SSD в любом случае ощутимо нагревается, пускай и не так, чтобы корпус начал обжигать. Из-за активного охлаждения ноутбук нельзя назвать бесшумным, хотя рекламные материалы от производителя и пытаются убедить в обратном.

Все разъёмы находятся на левой и правой гранях – среди них два USB-A версии 2.0, один отличающийся по цвету USB-A 3.0, а также HDMI 1.4 и USB-C 3.1 для подключения различных устройств, но без возможности зарядки. Возможно, вам будет ещё не хватать слота для карты памяти.

Заряжается ноутбук только через отверстие для блока питания, когда загорается находящийся рядом индикатор.

Дисплей

Экран у героя обзора во многом стандартный – это IPS-матрица с разрешением 1920х1080 точек, диагональю 14.1 дюйма и соотношением сторон 16 к 9. Частота обновления обычная – 60 Гц. Панель матовая, а значит она лучше подходит для использования на улице или в ярко освещённых помещения. При этом явного кристаллического эффекта замечено не было. Различный софт указывает на использование матрицы BOE092E, ранее замеченной в некоторых ноутбуках. Глубина цвета – 8 бит, а расширенный динамический диапазон не поддерживается.

Заявленная максимальная яркость подсветки в некоторых рекламных материалах – 280 нит, ну а по моим измерениям на белом цвете это 270 нит в центре экрана, что незначительно ниже. Минимальная яркость белого цвета явно не самая низкая из возможных – 35.4 нит. Зато контрастность нормальная для IPS – 1336:1 при выставлении 100% яркости. Мерцания подсветки или даже незначительной её модуляции, что замечательно, не будет на любом уровне яркости.

Цветовой охват экрана ноутбука весьма близок к охвату sRGB, да и цветопередача изначально оказалась если не идеально точной, то позволяющей нормально работать с графикой хотя бы на любительском уровне. Цветовая температура очень близка к 6500K, поэтому дополнительные настройки изображения не обязательны, к тому же в ноутбуке их немного. Время отклика по методике BtW составляет 20 мс, а по методике GtG – 32 мс.

Спектры компонент говорят о том, что в теории матрица способна поддерживать расширенный цветовой охват, однако он скорректирован до границ sRGB, что в данном случае можно назвать правильным решением, обеспечивающим более точную цветопередачу.

Операционная система и железо

Внутри Ninkear N14 Pro установлен процессор Intel Core i7-1165G7, ранее уже неоднократно использовавшийся в переносных компьютерах, а потому его возможности хорошо изучены. Процессор значительно мощнее своего предшественника 10 поколения (i7-1065G7) даже в играх, но всё-таки на стабильную работу больших проектов последних лет рассчитывать особо не стоит. Оперативной памяти в модели 16 ГБ, однако функционирует она в одноканале. Работать на ноутбуке, просматривать видео и совершать похожие действия это едва ли помешает. Наилучшая производительность достигается при подключенной зарядке, причём разница в некоторых тестах немаленькая.

Тесты производительности:

3DMARK NIGHT RAID 9704 балла 3DMARK CPU однопоточный/многопоточный — 870/2628 PCMARK 10 4370 баллов общий результат Geeekbench 6 1782 балла в Single-core и 4020 баллов в Multi-core

Производителем установлена операционная система Windows 11 Pro со всеми необходимыми драйверами. После первого включения и в первые дни использования у меня возникали различные проблемы с устройством, и даже приходилось перезагружать ноутбук для нормальной работы. Решилось всё несколько позднее, после установки одного из автоматически скачанных Windows обновлений. Поэтому не стоит спешить с выводами и наверняка можно рассчитывать на комфортную работу ноутбука.

На момент написания обзора Ninkear N14 Pro продавался в двух версиях, которые отличались только объёмом SSD M.2 SATA-накопителя – это 512 либо 1024 ГБ, из которых тестируется первый, чуть более простой вариант. Скорости чтения и записи явно не самые высокие, но в целом стандартные для такого типа SSD. Зато возможна замена на накопитель ёмкость до 4 ТБ.

Есть поддержка беспроводных модулей Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 5 (ac) — максимальная скорость загрузки при использовании беспроводного интернета должна составлять заявленные 433 Мбит/с, и в реальности действительно удалось получить более 410 Мбит/с, что, вполне возможно, не предел.

Автономность

Питание Ninkear N14 Pro и всех его компонентов обеспечивает аккумулятор ёмкостью 54.28 Вт*ч, что вовсе немало для 14-дюймового ноутбука. Впрочем, видеоролик на youtube с разрешением 1920x1080 пикселей и 60 FPS в любом случае разрядит устройство чуть менее чем за 6 часов при 50% звуке и яркости подсветки, что скорее норма для ноутбуков. В тяжёлых играх все 100% заряда могут уйти примерно за 2 часа, а на полную зарядку героя обзора требуется около 3.5 часов. В режиме сна за сутки процент заряда снизился со 100 до 95%.

Итоги

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Ноутбук Ninkear N14 Pro оказался небезынтересен за счёт своей эффективной системы охлаждения, довольно качественного экрана без намёка на мерцание, и благодаря симпатичному корпусу. Процессор модели годится для большинства повседневных задач, а сменить память на герое обзора будет не сложно, так что и небольшие возможности для апгрейда остаются. Вот оперативная память работает только в одноканальном режиме, а зарядить ноутбук через USB-C не получится – это основные недостатки, которые я выделил для себя. Приобрести Ninkear N14 Pro на момент написания материала было выгоднее всего на маркетплейсе OZON, по цене примерно 36 000-40 000 рублей, в зависимости от версии ноутбука.