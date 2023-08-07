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Обзор Cubot King Kong Star – звезда в мире защищённых смартфонов

Смартфонов с поддержкой сети 5G постепенно становится всё больше, в том числе и среди защищённых моделей. Рассмотрим один из таких девайсов, интересный не только работой в сетях нового поколения, но и некоторыми особенностями.
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Cubot King Kong Star помимо 5G имеет ещё дополнительный экран, ночную камеру и полноценную защиту от воды. Дизайн смартфона необычен, но насколько модель окажется удобной при повседневном использовании?

Характеристики

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Дизайн и комплектация

 

Из-за сравнительно крупного экрана смартфон получился достаточно большой, а ещё он увесистый – чуть ли не 410 граммов, хотя изначально была информация о 395 граммах. Выглядит девайс вполне современно для защищённого варианта – да, рамки спереди крупные, а вот небольшой вырез под фронтальную камеру смотрится отлично, что можно сказать и о стильном заднем блоке с камерами, круглым экраном, динамиком, ИК-подсветкой и вспышкой. Замечательно, что всё удалось уместить в одном месте, но есть и весьма спорные моменты – блок защищён лишь едва выпирающим пластиковым бортиком, а значит проще будет повредить экран, да и звук заглушается, когда девайс лежит на спинке. В целом же звук приятный, даже слегка басовитый.

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И главное – это большая, красиво переливающаяся пластиковая (или стеклянная?) глянцевая вставка сзади, из-за которой ещё проще повредить смартфон. Остальные материалы гораздо надёжнее – производитель использовал металл и резину. Ещё из интересного – у смартфона два варианта оформления задней крышки, с отличающимися рисунками и разным цветом металлических вставок. Необычно, ведь часто в смартфонах отличие только в цветах.

Правее разговорного динамика на передней стороне есть датчики освещённости и приближения, для нормальной работы которых на защитном стекле оставлен вырез. Здесь же светодиодный индикатор событий – на первый взгляд достаточно яркий, но значительно теряющий яркость при отклонении взгляда. Светодиод можно вовсе выключить как при пропущенных событиях (синий свет), так и во время зарядки или при низком уровне заряда (красный свет) – для этого предусмотрены 3 отдельных переключателя в настройках.

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Кнопки только на правой грани – на ней качелька регулировки громкости и кнопка включения со сканером отпечатков. 

На левой грани видим только лоток для карточек под резиновой заглушкой, а дополнительной программируемой кнопки просто не предусмотрено. Зато лоток подходит для одновременного использования карты памяти и двух SIM-карт nano, что нечастое явление для смартфонов-броневичков.

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Разъём Type-C на нижней грани сильно углублён – вовсе не каждый кабель получается использовать для зарядки или подключения к ПК. Не поможет здесь даже снятие съёмной защитной заглушки. Рядом с разъёмом есть единственный в девайсе микрофон. Верхняя грань смартфона пустая.

King Kong Star комплектуется блоком питания мощностью 33 Вт и разъёмом USB-C, а ещё подходящим для такого блока кабелем с удлинёнными штекерами. Помимо различной "макулатуры" выделяется сразу два защитных стекла на основной экран – одно из них изначально будет на смартфоне, а второе лежит в коробке.

Дисплей

 

Основной экран Cubot King Kong Star со слегка повышенной частотой обновления 90 Гц – здесь ещё можно выбрать значение 60 Гц или автоматическую настройку. Кроме того, экран достаточно крупный – 6.78 дюйма, с разрешением 2460x1080 пикселей и поддержкой до 10 одновременных касаний. Заранее напишу, что дисплей по многим показателям получился хорошим, чего я не особо ждал от Cubot.

Структура субпикселей указывает на использование IPS-матрицы с комфортными углами обзора, и в нашем случае без модуляции подсветки.

Наибольшую яркость белого цвета можно добиться выставлением профиля Натуральные (цвета) в настройках экрана – это довольно высокие для IPS-матрицы 621 кд/м², а наименьшая максимальная яркость в профиле Насыщенные – уже 548 кд/м². Что приятно, яркость одинаковая и при полностью белом экране, и в случае с частично белыми изображениями. Минимальная яркость отличная – 2.1 кд/м², как хорошей оказалась и контрастность (1459:1).

Цветовая температура во всех профилях (Яркие, Насыщенные, Натуральные) завышена и составляет примерно от 7500 (профиль Насыщенные) до 9700K (Яркие).

 Оптимальную цветовую температуру 6500K мне удалось получить благодаря настройкам MiraVision, которые, кстати, давно мне не встречались в смартфонах. Просто переходим в пункт Цветовая температура и выкручиваем ползунок в самое начало, то есть в левую часть экрана. Максимальная яркость подсветки уменьшится примерно на 60 кд/м², но в любом случае экран нормально видно на улице, ведь бликует он несильно.

Цветовой охват экрана во всех профилях одинаковый – примерно как охват пространства sRGB.

Время отклика при переходе с чёрного на белый цвет и обратно – 22.4 мс. Время отклика при переходе с 50% серого на 80% серого и обратно – 34.4 мс.

Дополнительный экран диагональю 1.09 дюйма не самый функциональный, но некоторыми возможностями всё-таки обладает, позволяя посмотреть уведомления из любых приложений, компас, музыкальный плеер и отдельную анимацию заряда батареи. Это помимо 6 заготовленных циферблатов, без возможности поставить свою картинку. Включается экран двойным нажатием на него, когда заблокирован основной экран. Судя по хорошим углам обзора и строению субпикселей это IPS-матрица, с яркостью подсветки от 54 до 412 кд/м² на циферблате белого цвета. В случае с обычным белым экраном яркость была бы чуть выше, примерно на 30 кд/м², как подсказывает мой опыт тестирования смартфона King Kong 9, у которого уже можно выбрать любое изображение для отображения. Всего есть 8 уровней яркости. Модуляции подсветки не замечено.

Железо, операционная система и софт

 

Сердце смартфона King Kong Star – однокристальная система MediaTek Dimensity 700 MT6833, активно использующаяся с 2020 года в 5G-смартфонах. С одной стороны, хочется чего-то посвежее, а с другой, чипсет немногим хуже более нового Helio G99, а потому в состоянии обеспечить нормальную работу в большинстве задач. Результат в Antutu 10.0.1 – около 390 000 баллов. На будущее в любом случае есть задел, если вам не слишком интересны тяжёлые игры – во многом всё благодаря 12 ГБ оперативной UFS 2.2 и 256 ГБ LPDDR4X энергонезависимой памяти. Оперативка может быть расширена ещё на 12 ГБ – заманчиво, хотя сомнительно из-за заимствования более медленной пользовательской памяти. Нагрев корпуса смартфона небольшой, как и троттлинг.

Игровые тесты с помощью приложения Gamebench показывают, что частота обновления 90 Гц будет везде или почти везде, где это возможно, а Genshin Impact неплохо работает на минимальной и часто на низкой графике, если не выставлять более 30 FPS. Просадки в любом случае будут, но сравнительно нечасто.

Genshin Impact

Dead Trigger 2

Real Racing 3

PUBG Mobile

Операционной системой стала Android 13, мало чем отличающаяся от базового варианта компании Google. То есть своей оболочки по факту нет – изменён интерфейс приложения Камера и некоторые настройки, а кроме порой отсутствующего перевода на русский язык трудно что-то выделить. Из дополнительных функций: боковая панель с быстрым доступом к софту, оптимизатор фоновых процессов DuraSpeed и набор инструментов вроде компаса, шумомера и т.п.

Датчики в обозреваемом Cubot: акселерометр, магнитометр, аппаратный гироскоп, шагомер и уже упомянутые в обзоре аппаратные датчики приближения и освещения.

 

Связь

 

Cubot King King Star способен работать в сети 5G, которая для России, нужно признать, малоактуальна, учитывая мизерное покрытие. Возможно смартфон вам пригодится в другой стране. Поддерживаются диапазоны B1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 41, 66, 77, 78. Для 4G связи диапазонов ещё больше: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71. Wi-Fi по нынешним меркам стандартный, двухдиапазонный – 5 (ac). Есть модуль NFC, а Bluetooth 5.1 работает с кодеками SBC, AAC и LDAC. Запись звонков не реализована и нет FM-радио.

С GPS-навигацией всё хорошо. Хотя это одночастотный вариант, но работает навигатор с немалым количеством спутников, обеспечивая высокую точность в городских условиях. Есть и поддержка электронного компаса.

Камеры

 

Основной модуль смартфона со светосилой f/1.7 и разрешением 108 Мп, причём изначально фотографии делаются именно с таким значением, которое можно уменьшить в настройках до 64 или 16 Мп. Здесь всё очень неплохо смотрится как на улице, так и в помещениях. Главная претензия к интерфейсу камер – для переключения на HDR, ночной режим и портретный режим нужно сначала зайти в отдельную вкладку, и только затем выбрать нужное. В режиме ручных настроек можно менять только ISO, экспозицию и баланс белого. Ночной режим тупо всё делает ярче, никак не работая с источниками света.

Ночная камера работает за счёт ИК-подсветки – на задней стороне это два красных диода. Разрешение камеры – 24 Мп. Ночью на расстоянии нескольких метров всё становится отлично видно, особенно в помещении, но долго поснимать фото и видео не удаётся. Подсветка может нагреться за 2-3 минуты, после чего такое же время остывать – на основном экране смартфона появится предупреждение об этом.

Модуль макро интересен не только разрешением 5 Мп, которое не самое низкое для подобной камеры, но и наличием автофокуса. Можно снимать что угодно, и не только с близкого расстояния до объекта – другое дело, что основная камера всё равно выглядит предпочтительнее во всех случаях.

Снимать видео удаётся в разрешении 1440p, причём как на основную, так и на ночную камеру. FPS всегда ограничен 30, стабилизации не сделано, да и качество записываемого звука невысокое.


У фронтальной камеры с разрешением 32 Мп и светосилой f/2.2 явных проблем не замечено, только вот портретный режим отсутствует.

Время работы и зарядки

 

У смартфона с аккумулятором ёмкостью 10600 мА*ч, ожидаемо, проблем с автономностью не оказалось. Даже при активном использовании девайс вполне может проработать несколько дней, да и в режиме ожидания заряд расходуется бережно. Как обычно, тесты времени работы проводились с одной SIM-картой и включенным Wi-Fi.

Игра PUBG Mobile с яркостью подсветки 150 кд/м² (настройки графики Высоко/Высокая)
14 часов 50 минут
24 часа в режиме ожидания
2% заряда
Видео HD (офлайн) в MX-плеере с яркостью подсветки 150 кд/м²
28 часов 51 минута
PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0, частота обновления 90 Гц)
24 часа 35 минуты

 

При использовании комплектной ЗУ смартфон зарядился от 0 до 100% за 2 часа 55 минут (62% за час), что скорее хороший показатель с учётом ёмкого аккумулятора смартфона. По факту мощность зарядки достигает 30 Вт (9.88 В, 3.066 А), а беспроводная зарядка не поддерживается.

Итоги

 

Cubot King Kong Star выделяется не только поддержкой 5G – в России это даже мало кому будет интересно. У него действительно хороший основной дисплей с повышенной частотой обновления, есть защита от воды и сравнительно быстрая зарядка. Памяти предостаточно – 12 ГБ оперативной и 256 ГБ пользовательской, а ещё лоток позволяет одновременно использовать две SIM-карты и карту памяти, что нечасто увидишь в защищённый мобильных устройствах. У дополнительного экрана неплохая яркость, а вот функций для него можно было сделать и побольше. Есть все основные датчики и светодиодный индикатор событий, а в плане дизайна интересно смотрится небольшой вырез под фронтальную камеру и стильно оформленный задний блок.

В прошивке пока далеко не всё переведено на русский язык и отсутствует запись звонков, но в основном меня смущает глянцевая спинка, которую наверняка будет легко повредить или просто поцарапать. Понимаю, что это фирменный стиль Cubot, да и название модели обязывает смартфон сиять, но лучше такой дизайн оставить для обычных незащищённых устройств. Приобрести смартфон можно на Aliexpress, а ещё информация о нём доступна на официальном сайте бренда.

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