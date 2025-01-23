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Alex040
Honor готовит к анонсу пять смартфонов на первую половину 2025 года
Среди новинок есть классические и складные флагманы, мощный девайс среднего уровня, а также недорогая модель с рекордно крупной для бренда батареей.

Honor Magic 6 Ultimate.

Инсайдер Digital Chat Station, который недавно рассказал о ближайших новинках Huawei и Oppo, теперь решил раскрыть грядущие премьеры от компании Honor.

Как известно, совсем недавно у Honor сменилось руководство, однако источник уверяет, что на ритм выпуска новинок это никак не повлияет. Тем более многие из них уже почти готовы.

Первая новинка – некий смартфон с кремний-углеродным аккумулятором 7000 мАч или более. Исходя из предыдущих заметок инсайдера, у Honor в 2025 может быть сразу несколько моделей со столь ёмким аккумулятором. Первая из них – это базовая версия грядущей линейки Honor 400. Вторая – некое более доступное по цене решение, не относящееся к номерной серии.

Так как до выхода Honor 400 ещё далеко, второй вариант более вероятен. Про это устройство инсайдер ранее сообщал, что ёмкость его батареи составит даже не 7000, а впечатляющие 7800 мАч. Впрочем, благодаря новой технологии устройство вряд ли будет громоздким и сохранит толщину корпуса в пределах 8-9 мм.

Вторая премьера – смартфон среднего класса с мощнейшим флагманским чипом Snapdragon 8 Elite. Опять же, это может быть модель Honor 400 Pro и Ultra, но более вероятный вариант – новая модель в линейке GT, предположительно Honor GT Pro, ориентированная на максимальную производительность.

Honor GT.

Напомним, с декабря в Китае доступна модель Honor GT. Её «сердцем» является прошлогодний флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3. Гаджет предлагает качественный OLED-экран, а также камеру с матрицей Sony и оптической стабилизацией. Его цена стартует от 2200 юаней (~30 тысяч рублей). Модель GT Pro, впрочем, может стоить заметно больше. Прежде неоднократно сообщалось, что новый флагманский чип Snapdragon 8 Elite обходится производителям дороже обычного.

Третья новинка – второе поколение вертикальной раскладушки Magic V Flip. Инсайдер не даёт здесь никаких деталей кроме того, что девайс будет весьма компактным. Напомним, в прошлом году Honor выпустила первый гаджет в данном форм-факторе. Он, среди прочего, выделялся стильным дизайном, рекордно ёмкой для подобных устройств батареей 4800 мАч и внешним экраном, который покрывал собой всю лицевую панель.

Honor Magic V Flip первого поколения.

От следующего поколения компактной раскладушки больше всего, пожалуй, ожидают хоть какой-то защиты от воды и беспроводной зарядки. В текущей модели нет ни того ни другого.

Четвёртый новый гаджет – ещё один складной смартфон. На этот раз речь идёт о новом поколении больших горизонтальных раскладушек, конкурентов Galaxy Fold от Samsung. Актуальная модель Honor Magic V3 поставила рекорд по толщине: 9.2 мм, что уже более полугода не могут превзойти конкуренты. Что касается модели V4, то инсайдер пока упоминает для неё лишь новый флагманский чип Snapdragon 8 Elite.

Honor Magic V3. Фото: Digital Camera World.

Пятая новинка – «дополнение» к линейке флагманов Magic 7. О чём именно идёт речь, инсайдер не сказал, однако наиболее вероятный вариант – появление самой дорогой и продвинутой версии. На этот раз гаджет может называться не Magic Ultimate, а Magic Ultra. Если про остальные весенние флагманы известно уже почти всё, то новинка Honor до сих пор окутана тайной. Сообщалось лишь о возможных серьёзных изменениях в камерах.

Наконец, инсайдер сообщает про ещё один новый смартфон Honor. Он, впрочем, выйдет не в первой, а во второй половине года. Речь про первый компактный флагман компании с диагональю экрана заметно меньше, чем у текущих моделей. Скорее всего, девайс войдёт уже в линейку Magic 8.

#honor #складные смартфоны #honor magic #флагманы #honor magic 7 #honor gt
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