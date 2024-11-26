Realme GT 7 Pro. Фото: GSMArena.



В начале ноября Realme представила флагман GT 7 Pro – самый мощный гаджет в ассортименте компании на весь ближайший год. Внутри флагманский процессор Snapdragon 8 Elite. Устройство не принесло каких-либо откровений по части камер, но зато приятно удивило кремний-углеродной батареей ёмкостью 6500 мАч и экраном Eco 2 OLED Plus от Samsung.

Такой дисплей корейская компания сейчас устанавливает исключительно в свои актуальные и наиболее дорогие складные смартфоны. В обычных смартфонах Samsung или иных компаний данный экран ещё никогда не применялся, т. к. он весьма дорог для производителей.

Eco 2 OLED Plus непохож на другие дисплеи, имеет иную структуру и обходится без поляризационного слоя. Realme заявляет, что потратила полтора года, чтобы адаптировать подобный экран для классических смартфонов. У дисплея есть ряд впечатляющих технологий по защите зрения, однако главные его достоинства: высокая яркость и минимальное энергопотребление.

В итоге в тестировании, проведённом порталом GSMArena, Realme GT 7 Pro занял первое место по автономности среди флагманов. Напомним, GSMArena испытывают устройства в четырёх подтестах, среди которых режим разговора, веб-сёрфинг, просмотр видео и игры. После чего выводится средний результат. У Realme GT 7 Pro он составил 17 часов и 31 минуту.

Результаты тестов автономности.



Для сравнения:

Менее 12 часов проработал Xiaomi 14 Ultra (по Xiaomi 15 данных пока нет);

Менее 13 часов работали Huawei Pura 70 Ultra, Galaxy S24 и S24 Plus, Google Pixel 9 Pro XL;

Менее 14 часов продержались Samsung Galaxy S24 Ultra и Oppo Find X8;

Менее 15 часов выдержали Vivo X200 Pro, Realme GT 5 Pro, Nubia Z60 Ultra, OnePlus 12 и Honor Magic 6 Pro;

Менее 16 часов работал Oppo Find X8 Pro;

Менее 17 часов держался Asus Zenphone 11 Ultra.

Лишь на минуты отстали от Realme iPhone 16 Pro Max (17 часов и 18 минут) и Sony Xperia 1 VI (17 часов и 27 минут), которые были предыдущими лидерами. К слову, каким образом Sony с Android удаётся показывать такие результаты без ёмкой батареи – загадка.

Что касается Realme GT 7 Pro, то девайс одновременно поставил почти рекордные результаты и в яркости экрана. Гаджет продемонстрировал 1095 нит полноэкранной яркости в ручном режиме и 2336 нит в автоматическом. С такими цифрами GT 7 Pro превзошёл буквально все смартфоны на рынке, символически уступив только Pixel 9 Pro XL.

Результаты тестов яркости дисплея в автоматическом режиме.



Экран гаджета Google в автоматическом режиме способен выдавать 2365 нит. Впрочем, для Pixel этот рекорд оборачивается лишь 12 с половиной часами автономности. Realme при схожих цифрах яркости работает более 17 часов. К слову, в обоих случаях экран поддерживает технологию LTPO, т. е. способен понижать частоту обновления при статичном контенте, чтобы уменьшить расход батареи.

Что касается других аспектов Realme GT 7 Pro, то авторы похвалили гаджет за хороший звук и сказали, что он стал немного лучше на фоне предшественника (GT 5 Pro). Также в достоинства была отнесена очень быстрая зарядка батареи 6500 мАч, которая до 100% по тестам доходит всего за 35 минут.

Среди иных плюсов: защита от воды IP68, общее высокое качество дисплея и основной камеры, Android 15 «из коробки», ИК-порт и 360-градусный NFC для бесконтактных платежей.

Из минусов отмечается не флагманское качество съёмки на сверхширокоугольную и селфи-камеру, не идеальная стабилизация съёмки видео и отсутствие поддержки eSIM.

Realme GT 7 Pro. Фото: GSMArena.



Отдельно авторы отмечают, что для многих рынков вне Китая Realme GT 7 Pro станет первым доступным устройством на базе флагманского чипа Snapdragon 8 Elite. Актуально это и для России. Большинство конкурентов подтянутся лишь через месяцы.

Заметим, что на некоторых рынках, например, в Индии Realme GT 7 Pro по каким-то причинам выходит с батареей урезанной до 5800 мАч. Однако России это не коснулось.