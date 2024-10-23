Realme GT7 Pro станет первым в мире флагманский смартфоном, обладающим данным дисплеем с деполяризацией.

Сегодня, 23 октября, компания Realme сделала значительное объявление, представив инновационный экран под названием Eco Sky Screen и анонсировав выпуск своего нового флагманского продукта, Realme GT7 Pro, который состоится 4 ноября. Realme начала сотрудничество с Samsung Display, лидером в сфере экранных технологий, для разработки первого в мире экрана Eco Sky. И новое флагманское устройство, Realme GT7 Pro, будет являться первым в мире смартфоном с деполяризованным экраном, который вводит новую эру в технологии OLED-экранов. Традиционные OLED-экраны использовали поляризаторы, унаследованные от эпохи ЖК-дисплеев, чтобы уменьшить отражение окружающего света, но это приводило к значительной потере яркости и увеличению энергопотребления. Технология Eco OLED, которую начала применять Samsung Display с 2021 года, эффективно блокирует внешнее отражение света и решает проблему отражения света в традиционных OLED-экранах, исключая необходимость поляризатора. Realme потратила полтора года на исследования и разработки, чтобы впервые применить обновлённую технологию Eco OLED Plus к своему мобильному телефону. Экран Eco Sky Screen не только обеспечивает высококачественный микроизогнутый дизайн с четырёх сторон, но и имеет ультразвуковую разблокировку отпечатков пальцев от Qualcomm, которая поддерживает разблокировку даже под водой.

Одним из ключевых преимуществ Eco Sky Screen является его способность обеспечивать защиту глаз от неполяризованного естественного света. Поскольку зрительная система человека адаптировалась к естественному свету на протяжении многих лет, естественный свет без поляризации является наиболее благоприятным для глаз источником света. Экран Eco Sky Screen восстанавливает равномерную дисперсию естественного света, обеспечивая более комфортную защиту глаз. Кроме того, Eco Sky Screen решает проблему стробоскопического мерцания в сценах с низкой яркостью, которая присутствует в традиционных OLED-экранах. Новая аппаратная система затемнения постоянного тока с полной яркостью снижает мерцание до почти нулевого уровня, обеспечивая более низкое энергопотребление и большую экономию энергии.

С точки зрения цветового дисплея, Realme GT7 Pro оснащен гибким экраном Samsung S2, который достигает 120% DCI-P3, позволяя отображать больше цветов, видимых человеческому глазу, чем профессиональные мониторы. Максимальная яркость экрана Eco Sky Screen составляет 2000 нит, что устанавливает новый отраслевой рекорд и позволяет сохранять чистоту и прозрачность экрана даже при использовании на открытом воздухе под солнцем. Технологии Eco OLED Plus и 8T LTPO обеспечивают значительное снижение энергопотребления до 52%, достигая идеального баланса между высокой частотой кадров и низким энергопотреблением. Это означает, что высокая производительность и низкое энергопотребление больше не противоречат друг другу, открывая новую эру в энергопотреблении экранов.