Корейская компания намерена сделать свой будущий флагман заметно легче и компактнее. На стороне Samsung также играет медлительность Apple с развёртыванием функций ИИ.

Актуальная модель Galaxy S24 Ultra. Фото: Forbes.



Около месяца назад сообщали о новом дизайне Galaxy S25 Ultra, увеличенном до 6,9’’ дисплее и прочих изменениях в грядущем флагманском смартфоне Samsung. За последнее время инсайдеры во главе с Ice Universe добавили ещё ряд интересных деталей, на которые стоит обратить внимание.

Как уже было сказано, S25 Ultra отойдёт от нынешнего громоздкого дизайна с большими рамками и застроенными краями в пользу минимальных рамок и слегка скруглённых краёв. Недавно выяснились более конкретные цифры, которые позволяют сравнить будущую новинку как с предшественником, так и с главным конкурентом:

Вес: S25 Ultra – 219 грамм, S24 Ultra – 233 грамма, iPhone 16 Pro Max – 227 грамм;

S25 Ultra – 219 грамм, S24 Ultra – 233 грамма, iPhone 16 Pro Max – 227 грамм; Ширина: S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max – 77,6 мм, S24 Ultra – 79 мм;

S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max – 77,6 мм, S24 Ultra – 79 мм; Толщина: S25 Ultra – 8,2 мм, S24 Ultra – 8,6 мм, iPhone 16 Pro Max – 8,3 мм;

S25 Ultra – 8,2 мм, S24 Ultra – 8,6 мм, iPhone 16 Pro Max – 8,3 мм; Выступ камер: S25 Ultra – 2,4 мм, iPhone 16 Pro Max – 4,3 мм;

S25 Ultra – 2,4 мм, iPhone 16 Pro Max – 4,3 мм; Рамки S25 Ultra будут значительно меньше, чем у S24 Ultra и немного меньше, чем у iPhone 16 Pro Max. При этом они будут полностью симметричны.

Сравнение выступов камер S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max. Иллюстрация от Ice Universe.



Инсайдеры считают, что Samsung целенаправленно «подгоняет» различные габариты корпуса S25 Ultra так, чтобы он превосходил не только предыдущую версию, но и новый iPhone.

Некоторые отличия в цифрах, впрочем, могут показаться смехотворно маленькими. Однако не стоит забывать, что S25 Ultra будет иметь встроенный стилус, более ёмкую батарею, продвинутую систему охлаждения и четыре тыльных камеры вместо трёх у iPhone. В контексте всех этих отличий проделанная работа инженеров Samsung по улучшению компактности гаджета выглядит весьма достойно.

Также инсайдер Ice Universe на днях подтвердил уже утекавшую ранее в сеть информацию о 16 ГБ оперативной памяти во всех версиях S25 Ultra, независимо от объёма флеш-накопителя. Напомним, текущая модель S24 Ultra оснащается 12 ГБ «оперативки».

Пожалуй, наиболее интересным направлением, где Samsung может переиграть Apple, станут функции, связанные с ИИ и нейросетями. Представленные в январе Galaxy S24 сразу же предложили большой набор функций, включая работу с текстом, редактирование и генерацию изображений, добавление кадров в видео для создания эффекта Slo-mo и т. д.

Сравнение толщины рамок iPhone 16 Pro Max и S25 Ultra. Иллюстрация от Ice Universe.



Apple здесь, напротив, отстаёт более чем на полгода. iPhone 16 уже вышли, но ИИ-функции станут доступны лишь с обновлениями iOS. Причём Apple не успевает сделать всё сразу, поэтому внедрение нейросетей в iPhone растянется на iOS 18.1, 18.2, 18.3 и 18.4, которые будут выходить вплоть до следующей весны.

А самое главное, всё это первоначально будет ограничено лишь английским языком и пользователями из США.

Samsung, напротив, почти сразу включила мультиязычную поддержку, включая русский язык. И если Apple рассчитывает на собственные нейросети, некоторые из которых находятся в зачаточном состоянии, то Samsung опирается на Google Gemini и Google Imagen. С момента выхода S24 Ultra обе эти системы уже сильно «прокачались» и в S25 Ultra Samsung наверняка сможет предложить более впечатляющие примеры использования ИИ.

Кроме того, у Samsung сохраняется уникальная функция синхронного перевода в режиме реального времени с помощью нейросетей. Apple ничем на данную особенность S24 Ultra пока так и не отреагировала.

При этом Apple, по слухам, намерена «позаимствовать» у Samsung функцию поглощения бликов экрана. Такое, из всех смартфонов на рынке, сейчас есть исключительно в S24 Ultra и выглядит действительно впечатляюще. Впрочем, «ловит» блики там не сам экран, а защитное стекло над ним. Apple якобы хочет такое же в моделях iPhone 17 Pro и Pro Max. Однако Samsung к этому времени успеет опередить «яблочную» компанию уже дважды, выпустив S25 Ultra.

Поглощение бликов и отражений экраном Galaxy S24 Ultra (справа). Фото: GSMArena.



Выход S25 Ultra, как и всей остальной линейки S25, ожидается в январе 2025 года. Помимо названных выше отличий, девайсам приписывают появление функций спутниковой связи, обновлённые дисплеи, процессоры, а также новую сверхширокоугольную камеру. Последняя предложит матрицу с большим разрешением, поддержку записи видео 8K и более светосильный объектив.

Наконец, основная камера вновь будет полагаться на сенсор с разрешением 200 Мп, несмотря на то, что все другие производители от него отказались.