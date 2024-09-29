Отныне матрицы с разрешением 200 Мп в основной камере больше не использует ни один крупный производитель смартфонов, кроме Samsung.

Redmi Note 14 Pro.



На этой неделе компания Xiaomi и её дочерний бренд Redmi представили в Китае линейку смартфонов Redmi Note 14, которая позже стартует глобально. Любопытная деталь кроется в том, что выход Redmi Note 14 окончательно завершил использование камер 200 Мп в основном модуле даже среди недорогих моделей китайских производителей.

Если Redmi Note 13 Pro и Pro+ предлагали 200 Мп матрицы от Samsung, то Redmi Note 14 перешли на 50 Мп сенсоры от Sony и OmniVision. Отныне можно констатировать, что кроме Samsung ни одна другая крупная компания больше не применяет разрешение 200 Мп в основных камерах своих устройств. Речь идёт как о флагманских решениях, так и о девайсах среднего уровня вроде того же Redmi Note.

Напомним последовательность событий:

Xiaomi впервые использовала 200 Мп в моделях линейки 12T, но уже спустя год в 13T отказалась от них в пользу 50 Мп.

впервые использовала 200 Мп в моделях линейки 12T, но уже спустя год в 13T отказалась от них в пользу 50 Мп. Realme использовала камеру 200 Мп в смартфоне 11 Pro+. Это был первый и последний гаджет компании с такой матрицей.

использовала камеру 200 Мп в смартфоне 11 Pro+. Это был первый и последний гаджет компании с такой матрицей. Honor применяла 200 Мп в моделях Honor 90 и 90 Pro, однако уже в Honor 100 и последующих девайсах такая камера исчезла.

применяла 200 Мп в моделях Honor 90 и 90 Pro, однако уже в Honor 100 и последующих девайсах такая камера исчезла. Motorola оснастила камерами 200 Мп модели Edge 30 Ultra (X30 Pro), но уже в следующих поколениях этих серий вернулась к 50 Мп.

оснастила камерами 200 Мп модели Edge 30 Ultra (X30 Pro), но уже в следующих поколениях этих серий вернулась к 50 Мп. Meizu и Infinix также всего один раз попробовали и потом отказались от камер с разрешением 200 Мп.

В итоге на сегодняшний день осталась всего-навсего одна компания, которая использует сенсоры 200 Мп в главных камерах своих смартфонов. Это названная выше Samsung. Впрочем, даже сами корейцы применяют 200 Мп только в моделях Galaxy S Ultra, начиная с S23 Ultra. По слухам, 200 Мп никуда не денутся и в грядущей S25 Ultra, а скоро также пропишутся в раскладушках Galaxy Fold.

Galaxy S24 Ultra.



К слову, производством матриц 200 Мп тоже занимается исключительно Samsung. У Sony сенсоров такого разрешения нет.

Что не так с этими камерами и почему от них все так уверенно отказываются? Казалось бы, производителям наоборот выгодно завлекать пользователей столь красивыми цифрами.

Одна из причин кроется в удручающе маленьком размере пикселей, который в таких системах составляет обычно 0.56 или 0.64 мкм. К сравнению, у конкурирующих модулей 50 Мп от Sony в большинстве случаев размер пикселей составляет 0.8 мкм (а чаще 1.0 мкм и больше). То есть размер пикселей в таком сенсоре на 25-42% крупнее. А это очень внушительная разница.

Современные матрицы, как 50, так и 200 Мп, также могут выполнять процесс биннинга, т. е. объединения пикселей для их увеличения. Но в случае сенсоров 200 Мп этот биннинг проводится в два раунда, что негативно отражается как на скорости процесса, так и на качестве изображения (теряются детали).

У сенсоров со сверхбольшим разрешением есть и другие недостатки, включая проблемы с фокусировкой, динамическим диапазоном и съёмкой быстро движущихся объектов.

Впрочем, полностью модули на 200 Мп с рынка не уйдут. Мы не зря подчёркивали по ходу текста, что речь идёт именно об основных камерах. Китайские компании видят применение 200 Мп в камерах телефото. Такими уже оборудовали некоторые свои флагманы Vivo и Honor, а скоро к ним, по данным инсайдеров, добавятся и другие бренды.

Vivo X100 Ultra. Фото: GSMArena.



200 Мп в телевике – это некий компромиссный вариант для пользователей, которые всё ещё ориентируются на число мегапикселей. Такой вариант позволяет предложить огромное разрешение, но при этом не портить им главную камеру. Вдобавок в телевиках 200 Мп действительно могут быть отчасти полезны, усиливая возможности зума и добавляя больше опций при съёмке.

В частности, модели вроде Honor Magic 6 Pro и Vivo X100 Ultra комбинируют в телефото камерах большое фокусное расстояние и разрешение 200 Мп.

Такой подход позволяет одной камере выступать словно в роли сразу двух. С одной стороны, благодаря фокусному расстоянию достигается честное оптическое приближение (например, 3x или 4x). С другой, если пользователю этого мало, то с помощью сверхразрешения он может приблизить картинку ещё в 2-3 раза.

Последнее не даёт такого же качественного результата, как честный зум, но все равно гораздо лучше, чем ничего. А владельцу смартфона тем самым предоставляется дополнительная вариативность при съёмке.