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Alex040
Раскрыты новые детали о Samsung Galaxy S25 Ultra
Следующий наиболее мощный смартфон Galaxy получит заметное обновление дизайна и, вероятно, обновит все четыре модуля тыльных камер.

Актуальная модель Galaxy S24 Ultra

Основным поставщиком информации о S25 Ultra сейчас является инсайдер Ice Universe, который в прошлом уже давал много подтвердившихся данных по другим моделям. Galaxy S25 Ultra получит заметно обновлённый дизайн, лейтмотивами которого станут значительно уменьшенные рамки, а также закруглённые углы вместо врезающихся в руку острых.

Дисплей новинки при этом может увеличиться с нынешних 6.79’’ до 6.88’’. Однако благодаря сильно сократившимся рамкам девайс все равно будет немного компактнее предшественника. Сейчас у главного флагмана Samsung ширина дисплея составляет 72.3 мм, а суммарная ширина рамок по бокам – 6.7 мм. У S25 Ultra экран будет шириной 73 мм, а рамки в сумме – 4.6 мм.

Толщина рамок S24 Ultra и S25 Ultra (иллюстрация от Ice Universe)

Дизайн блока тыльных камер пока неизвестен. Ice Universe утверждает, что основной модуль сохранит разрешение 200 Мп, но может получить новую матрицу и/или объектив. Сверхширокоугольная и портретная камеры получат новые сенсоры с разрешением по 50 Мп вместо текущих 12 и 10 Мп соответственно. Это изменение теоретически позволит им записывать видео 8K.

В свою очередь, телевик для дальнего зума останется с разрешением 50 Мп, но может получить объектив с переменным фокусным расстоянием. Конкретно эта информация, в отличие от остальной, исходит от инсайдера Revegnus, который прежде давал как верные, так и иногда ошибочные прогнозы.

Что касается данных от Ice Universe, то ещё он уверяет, что S25 Ultra окажется тоньше и легче, чем iPhone 15 Pro Max и ещё не вышедший iPhone 16 Pro Max. Сейчас, напротив, S24 Ultra немного тяжелее и толще флагманских моделей от Apple. Также инсайдер добавляет, что S25 Ultra будет легче и тоньше Pixel 9 Pro XL и любого грядущего смартфона с приставкой Ultra (имеются в виду наиболее ультимативные флагманы Xiaomi, Oppo и Vivo).

Из других характеристик S25 Ultra, к сожалению, приписывают прежний объём батареи в 5000 мАч. Зато стандартом оперативной памяти могут стать 16 ГБ вместо 12 ГБ во всех текущих версиях S24 Ultra.

Грядущий iPhone 16 Pro Max рядом с S25 Ultra (иллюстрация от Ice Universe)

Новинка также получит новый процессор и дисплей. Однако в последнем случае непонятно, идёт ли речь просто о переходе на новый OLED-материал (сейчас это OLED M13), или же Samsung сделает более крупный шаг вперёд, впервые применив тандемную OLED-панель. Наконец, компания может сделать ход по добавлению в свои флагманы спутниковой связи и максимальной версии с 2 ТБ памяти.

На этом фоне любопытно, что базовые модели S25 и S25 Plus вновь будут обновлены весьма скромно на фоне предшественников. К примеру, сообщается, что пользователи вновь увидят прежний набор камер 50+10+12 Мп. Так что пока непонятно, чем Samsung собирается продвигать более простые модели линейки. Возможно, мы увидим значительное обновление программных ИИ-функций, на которые корейский гигант уже делал ставку в этом году.

Напомним, трио флагманов семейства Galaxy S25 ожидает своей премьеры в самом начале следующего года. Текущие модели были анонсированы 17 января и 24 января поступили в продажу.

В свою очередь, на нынешний год премьеры смартфонов Samsung ещё не окончены. В ближайшие 1-2 месяца компания намерена представить Galaxy S24 FE и складной Galaxy Fold Special Edition. А в конце года стартуют обновлённые бюджетные модели Galaxy A16 и A26.

#смартфоны #samsung #android #galaxy s24 ultra #galaxy s25 ultra #galaxy s #galaxy s25
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