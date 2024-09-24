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Alex040
Создатель чат GPT: До искусственного сверхинтеллекта осталось несколько тысяч дней
Сэм Альтман считает, что ключевые технологии для стремительного прогресса ИИ уже готовы, имеющиеся проблемы решаемы, а дело остаётся за увеличением вычислительных мощностей.

Основатель компании OpenAI, ответственной за разработку ChatGPT, Сэм Альтман на этой неделе опубликовал текст, в котором описал своё виденье будущего. Разумеется, в центре грядущих событий Альтман видит искусственный интеллект и его стремительное развитие.

Самой яркой строчкой во всём послании главы OpenAI, безусловно, является фраза про относительно скорое «пришествие» искусственного сверхинтеллекта. По мнению Альтмана, от этого момента нас отделяет несколько тысяч дней.

Если предположить, что под фразой «несколько» Сэм имел в виду от 2 до 5 тысяч дней, то получается срок от 5,5 до 14 лет. Вероятно, такие временные рамки видит глава компании, которая подарила миру самый популярный сегодня чат-бот. 

Любопытно, что в своём тексте Альтман использует термин «superintelligence» (сверхинтеллект). Обычно в контексте обсуждения будущего развития ИИ гораздо чаще упоминается термин AGI – искусственный интеллект, сравнимый с человеческим. По самым оптимистичным прогнозам, такой вид ИИ может быть достигнут в ближайшие годы.

Однако под «superintelligence» чаще всего подразумевают не AGI, а следующую ступень развития ИИ – ASI. Это финальная и наиболее ультимативная форма искусственного интеллекта – сверхинтеллект, который радикально превосходит человеческий и способен к безграничному самосовершенствованию.

Впрочем, и более простые формы ИИ, которые появятся раньше, по мнению Альтмана, начнут весьма позитивно влиять на жизнь людей. ИИ станет нашим незаменимым помощником, беря уйму задач на себя. Также ИИ поможет достичь существенного прогресса в медицине и многих областях науки. Искусственный интеллект якобы даже поможет человечеству в освоении космоса.

В целом, по словам Альтмана, стремительное развитие ИИ принесёт с собой не катастрофы, показанные в фильмах, а процветание человечества. Реальная же опасность может крыться в недостатке вычислительных мощностей. Из-за этого доступ к преимуществам ИИ могут получить в основном богатые люди, что, в свою очередь, может повлечь конфликты и войны. 

Поэтому Альтман призывает вводить в строй как можно больше вычислительных мощностей, а также источников энергии уже сейчас, чтобы сделать их изобильными в будущем.

Ради ИИ Microsoft (ключевой партнёр OpenAI) хочет восстановить закрытую АЭС Three Mile Island в Пенсильвании, а также использовать малые модульные ядерные реакторы.

Глава OpenAI не согласен с тем, что ИИ оставит людей без работы. По его мнению, изменения здесь будут идти не слишком быстрыми темпами, а значит люди получат время адаптироваться. ИИ действительно может вытеснить некоторые профессии, но зато появятся новые, которые, цитата, «сейчас совсем не выглядят как профессии». 

Дополнительно Альтман отмечает, что по факту ключевая технология уже изобретена – это глубокое обучение ИИ-моделей. Более того, это глубокое обучение предсказуемо улучшается благодаря масштабированию вычислительных ресурсов. Именно этот факт позволяет Альтману столь уверено говорить о будущем. По его мнению, ещё есть некоторые проблемы в обучении ИИ, но их создатель ChatGPT называет решаемыми.

В заключение автор, кажется, понимает, что его текст многими будет восприниматься скептически. В пользу своей точки зрения он приводит людей прошлого, для которых мы и некоторые современные профессии выглядели бы крайне странными. А некоторые актуальные технологии казались бы волшебством. Такое же волшебство, но уже для нас, по мнению главы OpenAI, подарит искусственный интеллект.

Прогресс новых моделей OpenAI o1 над предшественником в задачах, связанных с математикой и созданием программного кода.

Что касается сверхинтеллекта, о котором говорит Альтман, то, несмотря на всю противоречивость, похожие заявления делают и другие люди в отрасли. 

Например, бывшие сотрудники OpenAI – Леопольд Ашенбреннер и Дэниел Кокотайло предсказывают появление AGI уже в 2027 году, а сверхинтеллект (ASI) – в 2028 или 2029. Впрочем, про AGI и ASI они говорят без особой радости, а скорее в контексте опасности, которую может принести с собой столь резкое усиление искусственного интеллекта.

Высказывался по теме и Илон Маск. Подконтрольная миллиардеру компания xAI сейчас является прямым конкурентом для OpenAI и уже показывает неплохие результаты. Маск обещает «крайне умный ИИ», отчасти сопоставимый с человеческим, уже к концу 2025 либо в начале 2026. В свою очередь, сверхинтеллект, по мнению Маска, можно ожидать в 2029 году. Это, к слову, совпадает с прогнозом Ашенбреннера и Кокотайло.

xAI недавно запустила Colossus – мощнейший в мире кластер для обучения ИИ, он содержит 100 тысяч систем Nvidia H100. Прежде ресурсы команды были вчетверо меньше.

Наконец, более аккуратен в датах глава японского ИТ-гиганта SoftBank (владеет ARM и Boston Dynamics) Масаёси Сон. По его версии, уровень AGI будет достигнут к 2030 году, а ASI (сверхинтеллект) появится ближе к 2035.

#искусственный интеллект #chatgpt #openai #будущее #сэм альтман
Источник: ia.samaltman.com
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