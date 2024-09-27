Возможно, таким образом «яблочный» гигант хотел сделать новую линейку смартфонов более новаторской в глазах пользователей.

В первой половине сентября Apple провела презентацию новой линейки iPhone 16, а около недели назад гаджеты поступили в продажу.

Однако сейчас вскрылся интересный факт, связанный с официальным сайтом компании. Там на видном месте всегда присутствует раздел «Compare», позволяющий детально сравнить характеристики гаджетов Apple между собой.

Разумеется, после презентации iPhone 16 множество поклонников компании устремились именно туда, чтобы наглядно оценить разницу параметров старых моделей и новых. А также решить для себя, нужно ли обновляться.

Как оказалось, Apple либо по ошибке, либо специально приписала моделям iPhone 16 некоторые дополнительные новшества. На текущий момент все «ошибки» уже исправлены, однако благодаря популярному сервису Internet Archive можно увидеть, как это было и что именно приписывала новинкам компания.

Прежде всего, всем новым моделям iPhone 16 обещали некие новые линзы для главной камеры, впервые оснащённые специальным антибликовым покрытием:

Напомним, главная камера iPhone 16/Plus/Pro и Pro Max на аппаратном уровне осталась почти прежней. Размеры матриц, число элементов и светосила объективов – всё это осталось неизменным на фоне линейки iPhone 15.

Так что антибликовое покрытие линз, кажется, было единственным аппаратным отличием главной камеры новых моделей от старых. Это может показаться странным, но сейчас Apple полностью убрала любое упоминание данного новшества со своего сайта. Пункта «Anti-reflective lens coating» в сравнении тоже больше нет. Судя по всему, нет и самого новшества.

Не менее странная ситуация произошла с параметром «Spatial photos and videos». Эта функция означает, что гаджет умеет записывать пространственный 3D контент. Например, видео, которое потом можно будет воспроизвести на шлемах виртуальной/смешанной реальности. Изначально сайт Apple сообщал, что данной возможностью обладают только модели линейки iPhone 16:

Однако опытные пользователи прекрасно помнят, что создавать пространственное видео могли ещё прошлогодние iPhone 15 Pro и Pro Max. Но напротив них первоначально стоял знак «–», означающий, что данной функции у них нет, а есть она только в новых моделях.

Сейчас Apple исправила описание на сайте, признав, что и прежние iPhone 15 Pro могли записывать такое видео. А новые iPhone 16, мол, просто научились делать ещё и пространственные фото:

Наконец, интересный пункт касался записи видео. Официальный сайт первоначально утверждал, что все новые iPhone 16 умеют записывать видео 4K Dolby Vision, в то время как остальные модели ограничены просто разрешением 4K:

Из этого рядовой пользователь мог сделать вывод, что новинка записывает видео в каком-то более качественном формате и картинка там, возможно, получается лучше.

Теперь же это описание исправлено, и оказывается, что 4K Dolby Vision умеют записывать даже относительно старенькие iPhone 12:

Если говорить про сроки, то примерно четыре дня с момента премьеры iPhone 16 официальный сайт Apple утверждал, что только новые модели умеют снимать 3D-видео, а также видео в формате 4K Dolby Vision.

В свою очередь, информация о наличии специальных линз с антибликовым покрытием «висела» на сайте более 10 дней, прежде чем быть полностью удалённой. С помощью сервиса Internet Archive перепроверить это может любой желающий.

Если считать, что перед нами не ошибки, а намеренное искажение информации, то схожим путём Apple идёт и с внедрением функций искусственного интеллекта. Компания гордо именует их «Apple Intelligence». На официальном сайте в разделе с новыми iPhone 16 именно искусственный интеллект упоминается в первую очередь.

Однако чуть ниже тут же идёт приписка о том, что данные возможности станут доступны пользователям когда-то осенью. Иными словами, iPhone 16 уже продаются, рекламируются с ИИ, но ИИ там пока нет. Нужно ждать выхода новых версий iOS и обновляться. На самом же деле нюансов ещё больше, и компания слукавила дважды.

Первый нюанс: «ИИ» от Apple первоначально будет доступен лишь в США и лишь на английском языке. Поддержка других стран и языков ожидается в 2025.

Второй нюанс: осенью с релизом iOS 18.1 пользователи в основном получат лишь самые базовые функции редактирования текста на основе нейросетей. Это проверка на ошибки, краткий пересказ, перевод, пересказ другими словами и т. д. Генерация стикеров и некоторые другие функции появятся уже в iOS 18.2, что станет доступна в конце ноября или в начале декабря.

Ну а самые интересные новинки, показанные ещё в июне на WWDC, вроде заметно поумневшей Siri и интеграции с ChatGPT, ждать придётся до 2025. Вплоть до iOS 18.4, которая выйдет весной 2025, а отнюдь не текущей осенью.

Напомним, линейка iPhone 16, по данным авторитетного инсайдера Минг Чи-Куо, стартовала хуже предшественников. Наиболее плохо дела якобы обстоят у iPhone 16 Pro и Pro Max, которые на 27 и 16% соответственно уступают по продажам аналогичным моделям в линейке iPhone 15. Причём проблемы у новинок не столько из-за конкурентов: многие пользователи iPhone просто не видят смысла переходить на новые модели как раз из-за скромного числа новшеств.