Складные смартфоны Xiaomi существуют уже несколько лет, однако все они принадлежали к форм-фактору «книжек» Fold. Сегодня компания анонсировала свою первую вертикальную раскладушку Flip, которая станет прямым конкурентом для Galaxy Z Flip от Samsung.

Xiaomi Mix Flip.



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Новые модели Flip как от Xiaomi, так и от Samsung базируются на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и по этому параметру пока не имеют конкурентов среди других Flip-смартфонов.

Серия раскладушек Samsung на рынке уже долгие годы, благодаря чему сформировала армию поклонников. Понимая это, Xiaomi подготовила несколько важных отличий, что выделяют её устройство на фоне даже новой модели Galaxy Z Flip 6, которая тоже ещё только поступает в продажу.

Большие экраны. Первое, на что сделала ставку китайская компания – экраны, которые крупнее конкурента. Внутренний складной дисплей Mix Flip имеет диагональ 6,86’’ против 6,7’’ у Z Flip 6.

Внешний экран у Xiaomi обладает диагональю 4’’ и занимает всю лицевую поверхность сложенного устройства. В свою очередь, внешний экран Z Flip 6 остался неизменным по сравнению с Z Flip 5. Его диагональ составляет 3,4’’ и он имеет причудливую форму папки, чтобы не пересекаться с блоком камер.

Область под камерами на главном экране Mix Flip отведена виджетам, которые пользователь может настраивать.



Качество экранов. Xiaomi заявляет пиковую яркость внутреннего дисплея на уровне 3000 нит против 2600 нит у Samsung. Ещё обещана частота ШИМ 2160 Гц (не стоит путать с частотой обновления экрана). Это в разы больше, чем у Samsung, и должно быть положительным фактором для зрения, избавляя экран от вредного для глаз мерцания. К слову, за оба экрана новинки отвечает бренд TCL, используется матрица Huaxing C8+.

Внешний экран у Mix Flip не только крупный, но и такой же технологичный, как основной гибкий: это OLED 120 Гц с технологией LTPO. Благодаря последней экран отличается пониженным потреблением энергии.

Оба экрана отличает более высокое разрешение и, как следствие, более высокая плотность пикселей, чем у Samsung. Внутренний экран: 460 PPI у Xiaomi против 426 у Samsung. Внешний экран: 460 PPI в Mix Flip против 306 PPI у корейского конкурента.

Крупный внешний экран в Mix Flip способен одновременно отображать чат и полноценную клавиатуру.



Телефото камера вместо сверхширокоугольной. Как и у большинства конкурентов, включая Z Flip, у вертикальной раскладушки Xiaomi на основном блоке две камеры. Почти все производители здесь используют связку основного модуля и сверхширокоугольного, который позволяет вести съёмку с углом обзора ~120 градусов вместо традиционных ~80 градусов.

Однако Xiaomi пошла другим путём и установила в компанию к основному модулю камеру-телевик. В итоге получилась связка 50 + 50 Мп. Телевик будет хорош для портретной съёмки, а также поможет приблизить объекты в кадр благодаря оптическому зуму x2 и высокому разрешению матрицы. Зум совсем невелик, но даже так, по мнению Xiaomi, такая камера будет полезнее «ширика».

Ёмкая батарея. В то время как Samsung при переходе от Flip 5 к Flip 6 «подтянула» батарею с 3700 до 4000 мАч, Xiaomi сразу же начинает с куда более высокой цифры. Ёмкость аккумулятора Mix Flip составляет внушительные для подобных раскладушек 4750 мАч, то есть почти на 20% больше.

Сейчас есть только один Flip-девайс, где батарея ещё крупнее. Это недавний Magic V Flip от Honor с его аккумулятором на 4800 мАч.

Компактность раскладушки позволяет ей умещаться даже в нагрудный карман.



Быстрая зарядка. Девайс от Xiaomi предлагает мощность зарядки 67 ватт против 25 ватт в Z Flip 6. Это не означает, что китайская раскладушка будет заряжаться почти втрое быстрее конкурента. И всё же скорость зарядки Mix Flip в теории должна быть существенно выше.

Другие характеристики. Остальные параметры первого Xiaomi Mix Flip включают поддержку 5G, наличие 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ постоянной памяти. «Оперативки» предусмотрено от 12 до 16 ГБ в зависимости от версии. У Samsung нет Flip ни с терабайтом флеш-памяти, ни с 16 ГБ ОЗУ.

Основная камера Mix Flip построена на базе сенсора Light Hunter 800 от Omnivision. Размер этой матрицы составляет 1/1.55", что должно примерно соответствовать сенсору из Galaxy Z Flip 6. Зато на стороне Xiaomi чуть более светосильная оптика с апертурой f/1.7 и помощь от немцев из Leica, которые как минимум отвечают за улучшение софта камер.

Фронтальная камера Mix Flip – 32 Мп, умеет снимать 4K-видео. У гаджета есть стереодинамики, боковой сканер отпечатков, USB-C, поддержка двухдиапазонного GPS, NFC, Wi-Fi 7 и ИК-порт.

Xiaomi заявляет, что устройство способно выдержать около 500 тысяч складывания и раскладывания (Z Flip 5 выдержал более 400 000 циклов, для Z Flip 6 цифры пока неизвестны). Экран Mix Flip можно фиксировать под углами от 45 до 135 градусов. Для прошлогодней Z Flip 5 мы нашил упоминание диапазона от 75 до 115 градусов: только в нём шарнир способен надёжно сохранять свой угол.

Mix Flip доступен в белом, фиолетовом и черном вариантах корпуса.



Несмотря на заметно более ёмкую батарею, устройство Xiaomi всего лишь на миллиметр толще и на несколько грамм тяжелее корейского гаджета.

Из недостатков Mix Flip на фоне решения от Samsung стоит отметить, прежде всего, отсутствие защиты от воды. Также гаджет не поддерживает беспроводную зарядку.

Глобальная доступность и цены. Долгие годы складные смартфоны Xiaomi оставались эксклюзивом Китая. Однако на этот раз компания, если верить инсайдерам, нацелена на международную экспансию. Складные новинки Xiaomi могут постепенно выйти во многих странах, включая Россию.

В Китае Mix Flip стартует с ценника 6000 юаней, что составляет примерно 72 тысячи рублей. К сравнению, Z Flip 6 берёт старт от 120 тысяч рублей. Разница явно в пользу девайса Xiaomi, но, увы, российская официальная цена на гаджет может оказаться куда больше, чем он стоит в родном Китае.