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Alex040
Honor представила свой первый Flip-смартфон – Xiaomi и Infinix будут следующими
Китайские производители всё активнее развивают направление складных смартфонов. Сегодня свою первую вертикальную раскладушку представила Honor, а уже в ближайшее время аналогичные модели анонсируют Xiaomi и Infinix.

Начнём с новинки от Honor. Она получила название Magic V Flip. И хотя Honor уже давно выпускает складные «книжки», вертикальная раскладушка в ассортименте компании появилась впервые.

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У гаджета есть как минимум два серьёзных преимущества над Flip-смартфонами от конкурентов. Первое – батарея. Honor ставит здесь рекорд для подобных устройств, используя аккумулятор ёмкостью 4800 мАч. Прежде максимум здесь показывали Huawei Pocket 2 (4500 мАч) и Vivo X Flip (4400 мАч). У Samsung Z Flip 5 – всего 3700 мАч.

Дизайн и доступные расцветки новинки.

Второе преимущество Magic V Flip – рекордно крупный для раскладушек внешний экран с диагональю 4’’, который покрывает собой всю переднюю панель смартфона. Предыдущий рекорд здесь принадлежал Motorola Razr 40 Ultra с её внешним экраном 3,6’’. Причём внешний дисплей Honor рекордно качественный и функциональный: это LTPO OLED 120 Гц с большой яркостью и высоким разрешением.

Также Honor ставит мини-рекорд по толщине гаджета в сложенном состоянии. У Magic V Flip это 14,9 мм. У конкурентов – 15,1 мм и более.

Остальные характеристики включают в себя основной экран 6,8’’ (LTPO OLED 120 Гц с пиковой яркостью до 3000 нит), процессор Snapdragon 8+ Gen 1, тыльные камеры 50 + 12 Мп, причём у основной есть оптическая стабилизация. Фронтальная камера – 50 Мп, причём с автофокусом. Есть стереодинамики, Wi-Fi 6, NFC, от 12 до 16 ГБ «оперативки», от 256 до 1 ТБ флеш-памяти.

LTPO в связке с Always On Display позволят внешнему экрану постоянно отображать виджеты и графику, но при этом лишь минимально расходовать заряд аккумулятора.

Минусы: производитель не гарантирует защиту от воды, также нет беспроводной зарядки.

Цена и глобальный запуск. Использование флагманского, но далеко не самого нового процессора Snapdragon 8+ Gen 1 позволило установить на девайс ценник в 5000 юаней, т. е. около 61 тысячи рублей. Это не рекордно дёшево, но меньше, чем цена в 6000 юаней, которую чаще всего ставят на Flip-смартфоны китайские производители. 

Сейчас устройство выходит только в Китае. О его международном запуске ничего не сообщается, однако инсайдеры утверждают, что гаджет не станет эксклюзивом Китая и вскоре стартует глобально.

Крупный внешний дисплей позволяет использовать основную камеру для селфи.

Xiaomi и Infinix – следующие, кто покажет свои Flip-смартфоны. За последние годы модели Flip начали выпускать уже многие китайские производители. Сперва это были Huawei и Motorola, потом добавились Oppo, Vivo и Tecno. С начала 2024 первые складные вертикальные раскладушки представили ZTE Nubia и Blackview. Сейчас стартовала новинка Honor, ну а до конца лета на рынок могут выйти Xiaomi и Infinix.

От Xiaomi стоит ожидать рекордной мощности. Компания намерена установить в свою Flip-раскладушку флагманский Snapdragon 8 Gen 3, чего ещё не делал никто. Также модель Xiaomi будет выделять особо крупный аккумулятор (4800 мАч, как у Honor или более) и относительно крупный внешний экран, хотя до 4’’ он может не дотянуть. Также вместо сверхширокоугольной камеры девайс Xiaomi может использовать камеру-телевик.

«Шпионский» кадр будущей новинки Xiaomi.

Девайс вполне реален, несколько дней назад с ним в руках был замечен руководитель компании. Анонс первой Flip-раскладушки Xiaomi может состояться уже в июле или начале августа вместе с четвёртым поколением складной «книжки» Mix Fold. Причём оба гаджета на этот раз не останутся эксклюзивом Китая, а будут доступны глобально.

Наконец, свой Flip-смартфон готовит и бренд Infinix. Если Honor сделала ставку на дисплеи и дизайн, Xiaomi – на флагманский процессор, то Infinix, предположительно, будет радовать ценой. Инсайдеры впервые сообщали о девайсе ещё весной, а сегодня, в день анонса конкурента от Honor, гаджет прошёл сертификацию FCC. Это говорит о его скором релизе.

Условная схема будущего первого складного Infinix.

Также появились и новые подробности. Устройство будет называться Zero Flip и получит не рекордный, но весьма крупный внешний экран. Благодаря размеру он подойдёт для многих действий, а не только для отображения времени и числа уведомлений. У девайса две камеры на тыльной стороне, 8 ГБ «оперативки», до 512 ГБ постоянной памяти. Ёмкостью аккумулятора, детали камер и процессор, увы, пока остаются тайной.

#xiaomi #honor #infinix #складные смартфоны #honor magic #honor magic v flip #flip
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