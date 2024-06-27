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Alex040
Складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 могут стать дороже предшественников
Samsung может повысить цены на свои новинки относительно предыдущих моделей. При этом обещанных инсайдерами недорогих Flip и Fold на горизонте не видно, а китайская конкуренция становится всё сильнее.

Актуальная модель Galaxy Z Fold 5.

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Samsung намерена представить новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 уже 10 июля на мероприятии в Париже. Однако радостное ожидание от скорого выхода новинок может омрачить потенциальное повышение цен, причём теперь об этом говорят уже несколько источников.

Недавно в сети появилась информация о предполагаемой стоимости Galaxy Z Flip 6 на европейском рынке, которая сигнализирует о подорожании по сравнению с предыдущей моделью.

Согласно утечке, версия Galaxy Z Flip 6 с 256 ГБ встроенной памяти обойдется покупателям в €1330, а модель с 512 ГБ – в €1450. Обе версии будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти. Для сравнения, первоначальная стоимость Galaxy Z Flip 5 в Европе была более чем на €100 ниже.

Но ситуация с ценами на Galaxy Z Fold 6 выглядит еще менее обнадеживающей. По слухам, базовая версия с 256 ГБ памяти будет стоить €2200, версия с 512 ГБ – €2330, а топовая версия с 1 ТБ – €2580. Все модели также получат 12 ГБ оперативной памяти.

Если эти данные подтвердятся, рост цен по сравнению с прошлогодними моделями составит примерно €300. Это вызывает недоумение, учитывая, что многие ожидали снижения цен на складные смартфоны по мере увеличения их производства.

Актуальная модель Galaxy Z Flip 5. Фото: CNN.

Для сравнения, ранее утекшая информация о ценах на рынке США предполагает повышение стоимости всего на $100. Таким образом, основной удар от подорожания может прийтись именно на европейский рынок. Тем не менее инсайдер Макс Джамбор (Max Jambor) выразил надежду, что реальные цены окажутся ниже озвученных в слухах.

Galaxy Z Flip6, согласно утечкам, будет оснащен 6,7-дюймовым внутренним экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковым уровнем яркости 2600 нит, а также 3,4-дюймовым внешним дисплеем. Внутри смартфона будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3, основная камера на 50 Мп, ультраширокоугольная камера на 12 Мп, фронтальный модуль 10 Мп и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Galaxy Z Fold 6 получит тот же процессор, но с большим 7,6-дюймовым складным экраном с частотой обновления 120 Гц. Тыльные камеры представлены тройным модулем: 50 Мп + 12 Мп + 10 Мп. Также есть 10 Мп фронтальная камера на внешнем экране и встроенная в складной экран 4 Мп невидимая камера. Ёмкость аккумулятора составит 4400 мАч, также с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Z Fold 6 должен получить чуть более привычный по соотношению сторон внешний экран вместо текущего вытянутого. На фото Z Fold 5, авторство: Trusted Reviews.

Таким образом, помимо процессора, чуть ли не единственным крупным отличием новых моделей от старых является большой апгрейд основной камеры в модели Flip 6. Остальных изменений не так много.

Новый Fold 6 и вовсе не сможет предложить ни более крупных экранов, ни новых камер, ни более ёмкой батареи. Поэтому подорожание на €100 или уж тем более сразу на €300 выглядит весьма странным. 

Все последние годы различные инсайдеры упоминают возможность появления более простых по характеристикам, но зато и более доступных в цене моделей Flip и Fold. Даже если они существуют, увы, пока нет никаких данных о том, что на мероприятии 10 июля может быть показана хоть одна из этих недорогих моделей.

Скорее всего, презентация будет посвящена лишь основным версиям Fold и Flip, а оставшееся время публику будут знакомить с умными часами Galaxy Watch 7, Watch Ultra и первым умным кольцом компании – Galaxy Ring. Последнее, по слухам, тоже может оказаться на удивление дорогим.

Предполагаемый дизайн Z Fold 6 и Z Flip 6.

В то время как Samsung, изначально ставшая первооткрывателем рынка складных смартфонов, движется в сторону повышения цен, китайские компании активно предлагают более доступные складные модели. Это может поставить, а вернее, уже поставило корейского гиганта в невыгодное положение на растущем рынке.

Показав первый Fold в 2019 и первый Flip в 2020, Samsung уже долгие годы никак не корректирует свою стратегию. Новые модели всё также появляются раз в год в гордом одиночестве, без более доступных версий, а цены на основные версии и не думают падать.

За это время складные модели появились в ассортименте практически каждого китайского производителя. Причём «китайцы» выстраивают уже целые линейки таких устройств. К примеру, пару дней назад свои новинки представила Motorola (бренд под контролем китайской Lenovo). 

Представленные за последние недели Razr 50 Ultra и Honor Magic V Flip первыми предложили для раскладушек внешний экран 4’’, который занимает всю лицевую панель.

Младшая модель называется Razr 50, она предлагает характеристики на уровне ещё не анонсированной Flip 6. Исключением является процессор Mediatek, который у Motorola совсем не так «силён», как флагманский Snapdragon. Зато у Motorola более крупные дисплеи, включая внешний, больше аккумулятор и цена в Европе около €900, что в полтора раза дешевле грядущей Flip 6 от Samsung.

В свою очередь, в родном Китае ценник на новинку Motorola и вовсе составляет 3700 юаней (~€476, ~45 тысяч рублей). При этом ещё более недорогие модели с недавнего времени есть в ассортименте ZTE и Blackview. Недавно свой первый Flip-смартфон представила Honor. В июле подобная модель появится у Xiaomi. В начале августа свою первую недорогую раскладушку покажет Huawei, а чуть позже Infinix. 

Схожим образом дела обстоят и с моделями Fold: конкуренция там резко нарастает. К примеру, новые складные модели Vivo и Xiaomi, которые несколько лет оставались эксклюзивом Китая, в этом году стартуют глобально.

#samsung #складные смартфоны #z flip #z fold #galaxy fold 6 #galaxy flip 6 #flip 6 #fold 6
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