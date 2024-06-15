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Alex040
Эксклюзивные для Китая смартфоны Xiaomi, Vivo и Oppo станут доступны глобально
Несколько серий смартфонов от известных китайских брендов, которые раньше не выходили за пределы Китая, сейчас находятся в шаге от старта глобальных продаж.

Oppo Find X7 Ultra.

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Пользователи, которые внимательно отслеживают новинки смартфонов, наверняка не раз обращали внимание, что некоторые девайсы навсегда остаются эксклюзивом китайского рынка. Производители анонсируют их у себя на родине, а в глобальную продажу они не поступают. Такая участь, что особенно печально, постигает в основном наиболее продвинутые смартфоны.

Однако за последнюю неделю сразу три крупных китайских бренда – Xiaomi, Vivo и Oppo анонсировали выход некоторых своих девайсов за пределы Китая.

Например, таким смартфоном стала модель Xiaomi 14 Civi, которая вышла в Китае ещё в марте под названием Xiaomi Civi 4 Pro. Линейку Civi компания выпускает ещё с 2021, однако Китай прежде она не покидала.

С самого начала своего существования Civi отличаются ставкой на дизайн, лёгкость, тонкость, относительно компактные габариты и особо продвинутые фронтальные камеры. Причём у актуальных моделей «фронталок» сразу две с разными углами обзора.

Xiaomi 14 Civi.

Гаджет построен на базе процессора Snapdragon 8s Gen 3, имеет тройную тыльную камеру. За оптику и калибровку всех камер отвечает Leica, она же помогает Xiaomi с софтом для камер. Экран Xiaomi 14 Civi – 6,55’’ LTPO OLED 120 Гц с пиковой яркостью до 3000 нит. У основной камеры крупная матрица, широкая апертура и оптическая стабилизация.

Изюминка девайса в том, что он дешевле Xiaomi 14, но при этом часть его характеристик даже лучше, чем у флагмана. В частности, больше дисплей и батарея, фронтальных камер две, да ещё и с автофокусом. Также используется защитное стекло Glass Victus второго поколения вместо первого. Модель Xiaomi 14 Civi уже стала доступна в Индии и скоро может стартовать в других странах.

Аналогичный ход этим летом, если верить инсайдерам, Xiaomi намерена сделать со своими складными смартфонами. Модели Mix Fold выпускаются с 2021 года, однако не выходят за пределы Китая. В 2024 году четвёртое поколение Mix Fold должно впервые стартовать глобально. К слову, компанию ему составит ещё и первая Flip-раскладушка Xiaomi, которая также сейчас проходит международную сертификацию.

Xiaomi Mix Fold 3.

Актуальный Mix Fold 3 за цену меньше, чем складные флагманы Samsung, готов предложить более крупные экраны, более ёмкую батарею (4800 вместо 4400 мАч) и мощную зарядку, серьёзный набор из четырёх тыльных камер Leica вместо трёх у Samsung и ИК-порт. При этом гаджет Xiaomi на несколько миллиметров тоньше конкурента.

Ещё одной компанией, которая только что вывела свой прежний эксклюзив за пределы Китая, стала Vivo. Речь о наиболее продвинутом складном смартфоне бренда – модели Vivo X Fold 3 Pro. Этот девайс весьма дорог, но зато его характеристики впечатляют даже на фоне названного выше Mix Fold 3.

Vivo X Fold 3 Pro стал первым складным смартфоном с флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3. И хотя с релиза в Китае прошло уже более двух месяцев, других складных моделей со столь мощным процессором на момент написания этого текста ещё нет.

Vivo X Fold 3 Pro.

Также у девайса Vivo рекордно крупная для класса батарея 5700 мАч, есть беспроводная зарядка, экраны 8’’ и 6,5’’ (внешний) с яркостью до 4500 нит, основная камера с рекордно крупной для подобных моделей матрицей 1/1,3", а также лазерным автофокусом. Ещё Vivo предлагает мощный зум и сразу два сканера отпечатков, причём оба в дисплее и оба ультразвуковые.

Серия X Fold стартовала в Китае в 2022. Однако только сейчас её представитель впервые выбирается за пределы Поднебесной. Уже анонсированы продажи гаджета в Индии. А совсем недавно появилась информация о скором запуске в Индонезии. Таким образом, Vivo начала международную экспансию своих складных смартфонов, и скоро список стран явно будет расширен.

Наконец, третьей компанией, которая решила усилить свои позиции за пределами Китая, является Oppo. Когда-то некоторые модели серии Find уже были на международном рынке, но потом исчезли, а компания начала ограничивать флагманы лишь родным Китаем. На этой неделе пришло официальное подтверждение, что готовящаяся к концу года серия Find X8 станет возвращением наиболее мощных смартфонов Oppo на глобальный рынок.

Oppo Find X7 Ultra. Фото: VopMart.

С точки зрения характеристик девайсы весьма интересны. Например, актуальные модели Oppo Find X7 Ultra стали первыми с новейшей особо крупной матрицей Sony LYT-900. Её Oppo использует для основной камеры. 

Также у главных флагманов Oppo есть особые камеры-телевики, предназначенные для ближнего (портретного) и дальнего зума. Первый полагается на рекордно крупный (для телефото) сенсор размером 1/1,56". Другой телевик при разрешении 50 Мп предлагает важное для максимального зума фокусное расстояние в 135 мм, что больше, чем у актуальных конкурентов.

#xiaomi #oppo #vivo #xiaomi 14 #складные смартфоны #vivo x fold #oppo find #xiaomi civi #xiaomi mix fold #xiaomi 14 civi
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