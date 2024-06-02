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Alex040
Аналитики: складные смартфоны Huawei, Honor, Motorola и Vivo стали в разы популярнее
Рынок складных смартфонов переживает бурный рост. Последние данные от аналитиков Counterpoint и TechInsights показывают, что четыре китайские компании демонстрируют впечатляющее увеличение продаж, в то время как Samsung теряет позиции.

Honor Magic V2. Фото: 01Net.

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За последнюю неделю сразу два аналитических агентства опубликовали цифры по поставкам складных смартфонов. В обоих случаях продажи в первом квартале нынешнего года сравниваются с аналогичным периодом год назад. При этом данные, которые приводятся в отчётах, весьма впечатляют.

В первую очередь стоит взглянуть на статистику Counterpoint. По данным этой компании, Huawei, потеснив Samsung, смогла стать лидером рынка. Продажи складных смартфонов Huawei за год выросли на 257%, т. е. более чем в 3,5 раза. Основой продаж, судя по всему, стала модель Mate X5, которая базируется на «возрождённом» процессоре Kirin 9000S.

Ещё более впечатляющие результаты по темпам продаж показал бренд Honor, когда-то являвшийся частью Huawei. Продажи складных смартфонов Honor выросли на 460%, т. е. более чем в 5,5 раз. Особо удивительно при таком росте то, что сами по себе складные модели от любого производителя сейчас всё ещё гораздо дороже большинства обычных смартфонов.

Статистика Counterpoint. Поставки складных смартфонов за первый квартал 2024 в сравнении с Q1 2023.

Наконец, самые невероятные цифры показывает Motorola. Напомним, этот изначально американский бренд уже долгие годы находится под полным контролем китайской Lenovo. За последний год продажи складных смартфонов Motorola выросли на 1473%, т. е. более чем в 15,5 раз.

Рыночная доля компании за год увеличилась с менее чем 1% до 11%. При этом в ассортименте складных смартфонов у Motorola есть лишь немногочисленная линейка Razr. В прошлом году компания её здорово «встряхнула», предложив вместо традиционной одной сразу две новинки.

Первая удивляла ценой, которая оказалась в полтора раза ниже предыдущих моделей. Вторая (см. фото ниже) сделала ставку на дизайн, предложив самый крупный среди Flip-раскладушек 2023 года внешний экран. В итоге такой двойной ход, судя по всему, оказался крайне успешным для Motorola.

Motorola Razr 40 Ultra. Фото: GSMArena.

К слову, для Honor и Motorola данные цифры особо удивительны, с учётом того, что обе компании фокусируются лишь на одном из двух типов складных смартфонов. У Honor пока что есть «книжки» Fold, но нет вертикальных раскладушек Flip. У Motorola, напротив, есть Flip, но нет Fold. Однако это не помешало обеим компаниям взять суммарно 23% всего рынка.

Цифры в сотни и тысячи процентов могут показаться настолько странными, что к первоисточнику даже может возникнуть недоверие. Однако незадолго до Counterpoint свою статистику по поставкам складных моделей привела другая известная компания – TechInsights.

Их данные слегка отличаются, но основной лейтмотив тот же: Huawei и Honor в разы увеличили продажи, а у Motorola увеличение произошло более чем в 13 раз. Более того, по мнению TechInsights, ещё одна компания может похвастаться схожими успехами – это китайский бренд Vivo. Продажи их складных моделей также взлетели на 330%, т. е. более чем в 4 раза.

Статистика TechInsights. Поставки складных смартфонов за первый квартал 2024 в сравнении с Q1 2023. Справа указано распределение по форм-факторам Fold и Flip.

Относительно скромно дела идут у Xiaomi. Компания тоже в плюсе, но «всего лишь» на 41%. Впрочем, Xiaomi в этом году впервые хочет выпустить складной смартфон в формате Flip. А новая модель Fold впервые не будет ограничена Китаем и выйдет почти по всему миру.

Наконец, аутсайдером оказалась компания Samsung. Именно корейцы начали эру складных Flip и Fold, которые сейчас продаются десятками миллионов. Однако под натиском китайских брендов Samsung сдаёт позиции: -25% по мнению TechInsights и -42% по версии Counterpoint. Вероятно, модели Galaxy Fold и Flip нуждаются в значимых улучшениях, а также более доступных альтернативах, иначе доля Samsung продолжит падать.

#samsung #xiaomi #huawei #motorola #honor #vivo #статистика #складные смартфоны
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