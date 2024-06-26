Интернет-магазин Amazon преждевременно опубликовал некоторые характеристики и цены грядущих Samsung Galaxy Watch 7, презентация которых состоится через пару недель.

Актуальная модель Galaxy Watch 6.



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Анонс умных часов и других новинок Samsung, напомним, состоится на крупной презентации 10 июля. Однако благодаря утечке Amazon кое-что мы знаем уже сейчас.

Инновационная начинка. Galaxy Watch 7 будут работать на базе новейшей платформы Exynos W1000. Это первый в мире процессор для умных часов, изготовленный по наиболее современному 3-нанометровому техпроцессу, что обеспечивает прирост производительности и существенно повышенную энергоэффективность. Иными словами, часы с 3 нм процессором должны работать дольше.

Watch 7 также впервые оснащены улучшенным сенсором BioActive Sensor второго поколения, который позволяет более точно измерять частоту сердечных сокращений во время тренировок и сна. Авторитетный портал GSMArena, в свою очередь, добавляет, что с этим датчиком связаны и другие функции мониторинга здоровья. Все они должны будут работать точнее.

Ещё GSMArena считают, что в часах может появиться функция неинвазивного измерения уровня глюкозы в крови. На Amazon такой информации нет, но до этого её также распространял инсайдер Ice Universe, за которым солидный список сбывшихся прогнозов. Заодно все эти источники предсказывают новым часам удвоение постоянной памяти, объём которой теперь составит 32 ГБ.

Модели Galaxy Watch 6 Classic в прошлом году вернули в умные часы Samsung вращающийся безель.



Дизайн – всё ещё загадка. Вряд ли новинки получат радикально иной дизайн, и отличия наверняка будут лишь в деталях. Увы, случившаяся утечка Amazon здесь не даёт новой информации. Опубликованная страничка имеет характеристики будущих Watch, но в качестве иллюстрации на ней по ошибке или в качестве «заглушки» красуются модели Chromebook.

Функции для здоровья и фитнеса. Galaxy Watch 7 предложат широкий спектр функций для отслеживания здоровья и физической активности:

Продвинутый мониторинг сердечного ритма;

Мониторинг артериального давления;

Измерение уровня кислорода в крови;

Анализ качества сна;

Отслеживание уровня стресса;

Различные режимы тренировок для всех уровней физической подготовки.

Всё это уже было в предыдущих версиях, однако каждую из функций может ждать серьёзное улучшение благодаря переходу на второе поколение главного сенсора.

Искусственный интеллект. Судя по тому, как часто ИИ упоминается на утекшей страничке продукта, Samsung намерена сделать на него большую ставку. В начале года фокус на ИИ уже помог с продажами флагманской линейке Galaxy S24, теперь компания решила распространить этот опыт и на умные часы.

За месяц до презентации Watch 7 Samsung выпустила первые Watch FE. Их начинка лишь чуть лучше Watch 4, но зато цена значительно ниже актуальных номерных моделей.



Нейросети, судя по всему, будут работать со всеми перечисленными выше показателями здоровья, помогая проводить их более точный анализ и выявлять закономерности. На основе этих данных часы помогут оптимизировать, например, режим сна и тренировок.

Внимания заслуживает встроенный ИИ-помощник, который обеспечит ответы на запросы пользователя, а ещё поможет в переписках, придумывая за вас подходящие по контексту фразы. На крошечном экране часов такое будет не лишним. Очевидно, здесь вновь используется нейросеть Google Gemini, на которую Samsung возложила подобные функции в Galaxy S24.

Цена и доступность. Согласно информации, появившейся на Amazon, Galaxy Watch 7 поступят в продажу 16 июля 2024 года, т. е. через неделю после анонса.

Galaxy Watch до сих пор сохраняют преимущество над Apple Watch, позволяя производить измерение давления. Фото: Digital Trends.



Ожидаемая розничная цена за самую базовую версию Watch 7 составит 358 канадских долларов, что эквивалентно примерно 262 долларам США или 23 тысячам рублей. Со своей стороны, издание GSMArena отмечает, что год назад модели Watch 6 стартовали в Канаде с ценника 410 канадских долларов. Так что или у Amazon ошибка, или Samsung решила сделать новые часы дешевле.

Другие новинки Samsung. Заметим, что на мероприятии 10 июля пользователей ждут и другие новинки. Прежде всего, помимо Watch 7 будут показаны Galaxy Watch Ultra. Это новая линейка Samsung, которая станет ответом на Ultra-модель от Apple. Новинка получит особо прочный корпус и дополнительные функции, включая новшества для любителей спорта и путешествий.

Также на презентации вновь появится умное кольцо Galaxy Ring. На этот раз с ценами и сроками выпуска. Кольцо гораздо менее навязчиво, чем часы, с ним, например, можно комфортно спать. Оно плотно прилегает к коже, что обеспечивает более точные показатели функциям мониторинга здоровья. Вдобавок, для кольца ожидается длительное время автономной работы. Минусом может оказаться высокая цена.

Ну а главными новинками презентации станут складные модели Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.