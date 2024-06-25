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Alex040
Huawei готовит бюджетный OLED-смартфон и первый складной Nova
Китайский гигант скоро расширит линейку своих смартфонов, предложив в бюджетном и среднем сегменте особенности, которые прежде предлагал только в более дорогих гаджетах.

Первый «бюджетник» Huawei с изогнутым OLED-экраном

В ассортименте Huawei существует Enjoy – самая недорогая линейка смартфонов компании, которая сейчас полагается исключительно на простые IPS-экраны с разрешением Full HD или, чаще, HD.

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Однако на сайте китайского регулятора TENAA появилась информация о новом смартфоне Huawei, который носит кодовое название BRE-AL00a и, предположительно, будет представлен как Enjoy 70X либо Enjoy 80. Новинка обещает стать первым бюджетным смартфоном Huawei с OLED-экраном.

Причём, согласно утечкам, смартфон будет оснащен большим изогнутым OLED-дисплеем диагональю 6,78 дюйма с разрешением Full HD+, а также встроенным сканером отпечатков пальцев. Напомним, IPS-модели не позволяют использовать сканер под экраном. Применение OLED-технологии вместо традиционного IPS-дисплея также позволит обеспечить более глубокие черные цвета и улучшенную энергоэффективность.

Изображения TENAA не отличаются качеством, но дают представление о дизайне бюджетной новинки.

На задней панели устройства располагается круглый модуль камеры, стилизованный под дизайн флагманской серии Mate 60, с двумя объективами и вспышкой. Первый сенсор, предположительно, получит разрешение 50 Мп, а второй – «заглушка» 2 Мп, годящаяся разве что для помощи основному модулю в измерении глубины сцены.

Смартфон оснащен кнопками регулировки громкости и питания на левой стороне, а на правой, вероятно, будет присутствовать кнопка, предназначенная для быстрого доступа к определенным приложениям и функциям. На передней панели будет размещена селфи-камера 8 Мп в небольшом вырезе.

Другие технические характеристики также стали известны благодаря предыдущим утечкам. Смартфон получит восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,3 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и два варианта встроенной флеш-памяти: 128 ГБ и 256 ГБ. Ёмкость батареи составит 6000 мАч. Габариты: 164 x 74,88 x 7,98 мм, что весьма неплохо при таком крупном экране и батарее.

В целом Enjoy 70X (или 80) как и прежде будет относиться к самым недорогим моделям Huawei, поэтому ждать откровений от камеры или процессора тут явно не стоит. Однако OLED, да ещё и изогнутый – это новшество Huawei в бюджетных моделях. Приятным бонусом станут 8 ГБ «оперативки» и батарея 6000 мАч с зарядкой 40 ватт, что почти вдвое мощнее текущих Enjoy.

Актуальный Enjoy 70 заимствует дизайн тыльной панели у флагманских моделей P60.

Ожидается, что Huawei представит устройство в ближайшие месяцы или даже недели. В Россию модели Enjoy также приходят, но под другим названием. К нам гаджеты попадают как младшие модели Nova. Так, например, Enjoy 70 добрался до РФ, поменяв имя на Nova Y72.

Первый складной смартфон Huawei серии Nova

Вторым шагом Huawei на пути к переносу некоторых характеристик в более доступные ценовые сегменты станет складной смартфон Nova, который, по данным источников, выйдет уже в начале августа. Эта модель – вертикальная Flip-раскладушка. Она станет первым складным смартфоном в линейке Nova, что намекает на её более доступную цену, чем у флагманских моделей.

Согласно порталу HuaweiCentral и журналисту Cailianshe, складная Nova будет заметно дешевле текущей актуальной раскладушки Pocket 2, которая стартовала в Китае с ценника 7500 юаней (около 91 тысячи рублей). В свою очередь, самая доступная Flip-раскладушка Huawei за всё время – модель Pocket S, стартовала в 2022 от 6000 юаней (73 тысячи рублей).

Актуальная модель Huawei Pocket 2.

Предположительно, складная Nova будет стоить ещё дешевле, став самой недорогой вертикальной раскладушкой компании. Однако тот же источник уточняет: на цену меньше 4700 юаней (57 тысяч рублей) рассчитывать всё же не стоит.

Ранее инсайдер FixedFocus сообщил, что складной смартфон Nova, кодовое название которого PSD, будет представлен в начале августа. Недавно устройство также прошло сертификацию 3C, где подтвердилось, что новинка поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Последняя информация предполагает, что складная Nova получит улучшенный дизайн внешнего дисплея по сравнению с Pocket 2 и другими раскладушками компании. Напомним, за всё время Huawei выпустила три такие модели, конкурирующие с Galaxy Z Flip. Однако все они отличались весьма скромным по размеру круглым внешним экраном.

Он годился для показа уведомлений, ещё для нескольких функций, но его размеры и форма все равно вносили сильные ограничения на функциональность. Так что, возможно, первая складная Nova станет не только самой дешёвой раскладушкой Huawei, но и первой её раскладушкой с крупным внешним экраном.

Внешний экран в Pocket 2 и других Flip-смартфонах Huawei имеет диагональ всего чуть больше 1’’.

Это не только предположения: несколько месяцев назад в сеть уже утекала информация, что Huawei готовит модель Flip с новым дизайном внешнего дисплея. Так как флагманская модель Pocket 2 уже представлена, не исключено, что слухи касались именно складной модели Nova.

Наконец, будет любопытно взглянуть, какую батарею компания установит в новинку. Выпущенная в феврале Pocket 2 использовала аккумулятор 4500 мАч, установив временный рекорд для подобных устройств. К сравнению, в Galaxy Z Flip 5 ёмкость батареи составляет всего лишь 3700 мАч.

Другие грядущие новинки

Напоследок заметим, что недорогая модель с изогнутым OLED-экраном и вертикальная раскладушка в среднем сегменте – не единственные ближайшие новинки компании. На это лето Huawei готовит также выход линейки Nova 13, где упор будет сделан на продвинутые камеры за умеренную цену. 

Главной «изюминкой» лета может стать некий совершенно новый складной девайс, который впервые среди всех подобных моделей будет складываться в двух местах, при раскрытии образуя дисплей с диагональю около 10’’.

В свою очередь, осенью пользователей ожидает флагманская линейка Mate 70, а также обновление мощных планшетов и новая складная модель в форм-факторе Fold.

#смартфоны #huawei #oled #складные смартфоны #huawei nova
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