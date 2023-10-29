Джекпот Mega Millions достиг предполагаемой суммы в 137 миллионов долларов, поскольку ни один билет не соответствовал всем шести номерам в недавнем розыгрыше в пятницу вечером.



Выигрышные номера Mega Millions на пятницу, 27 октября 2023 года, были 11-32-43-57-70, с номером Mega Ball 6. Кроме того, коэффициент Megaplier был 4x.



В этом розыгрыше игроки из Мичигана и Нью-Джерси успешно угадали все пять чисел и получили приз в размере 1 миллиона долларов. Тем временем жители Джорджии и Техаса угадали все пять чисел и выбрали Megaplier, в результате чего получили приз в размере 4 миллионов долларов.



Удачливый игрок из Мичигана, выигравший 1 миллион долларов, приобрел свой билет в интернет-магазине Miracle Mile в Траверс-Сити.

Розыгрыши Mega Millions проводятся два раза в неделю, а именно по вторникам и пятницам в 11 часов вечера по восточному времени, в 10 часов вечера по центральному времени, в 9 часов вечера по горному времени и в 8 часов вечера по тихоокеанскому времени. Эти розыгрыши проходят на WSB-TV в Атланте, штат Джорджия.ф



Чтобы принять участие в Mega Millions, игрокам необходимо инвестировать по 2 доллара за игру. За дополнительный 1 доллар за игру можно добавить опцию "Megaplier", которая потенциально увеличивает призы, не связанные с джекпотом, до пяти раз.



Игра включает в себя розыгрыш пяти белых шаров из набора с номерами от 1 до 70, а также одного золотого Мега-шара из набора с номерами от 1 до 25. Призовой выигрыш может быть получен, если номера на билете совпадают с разыгранными номерами. Существует девять способов выиграть, начиная от 2 долларов и заканчивая джекпотом.



В случае, если никто не выиграет джекпот, призовые деньги переносятся на следующий розыгрыш. Общие шансы на выигрыш приза составляют 1 к 24.



Билеты Mega Millions доступны для покупки в 45 штатах, Вашингтоне, округ Колумбия, и на Виргинских островах США. Их можно приобрести через веб-сайт Мичиганской лотереи, MichiganLottery.com, или в любом из 10 500 авторизованных розничных магазинов штата, до 10:45 вечера в день розыгрыша.