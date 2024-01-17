По данным Edison Research , при подсчитанных 99% голосов Трамп получил 51%, губернатор Флориды Рон ДеСантис , занимавший два срока, 21,2%, а бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли 19,1%.

Предыдущий наибольший перевес в спорной фракции республиканцев в Айове составлял 12,8 процентных пункта Боба Доула в 1988 году.

ДеСантис и Хейли пообещали продолжать двигаться вперед после результатов, гарантируя, что оппозиция Трампа останется раздробленной, поскольку предвыборная кампания переместится в Нью-Гэмпшир, более умеренный штат, где 23 января пройдут первые в стране праймериз.

Предприниматель в области биотехнологий Вивек Рамасвами занял четвертое место на кокусах в Айове, прежде чем выбыл из гонки в понедельник вечером и поддержал бывшего президента, который, согласно опросам, немного опережает Хейли в Нью-Гэмпшире.

После убедительной победы Трампа в Айове Байден написал на X: «Похоже, что Дональд Трамп только что выиграл Айову. На данный момент он явный лидер на другой стороне».

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Призывая к действию, Байден, чья предвыборная кампания сталкивается с растущими призывами стать более активными и агрессивными в подчеркивании контраста с Трампом, сказал: «Если вы с нами, внесите свой вклад сейчас».