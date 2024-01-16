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в вин 10 тестирование процессора amd fx-8320 в играх и бенчмарках

протестировал в вин-10 бенчмарках и играх,видеокарта 1660 ддр5 . драйвер 546.33,мси автербурнер показывает загрузку процессора
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конфигурация системника

драйвер для видеокарты 1660 свежий скачал и установил 546.33 от 6 дек23 вин10

ссд для фх процессора адата su650,возле системника постоянная температура плюс 17,

sniper ghost warrior contract 2, 1920 ультра

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р23 рендер

р20

3д марк 14 time spa

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far strike

sky diver

cloud gate

ise storm

total war-thrones of britania  8x, ультра бенчмарк

mla сглаживание,как на овер ру

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mount blade 2-bannerlord  бенчмарк

тут сравнил справа коре 5 12400

загрузка фх 8320 на полную, мси афтербурнер 

company of heroes 2. 1920 x1080 ultra, бенчмарк

dead island 2,ультра игра

45 фпс

цивилизация 6,бенч гп - дх12 видео прохождение бенчмарка


спасибо всем за внимание,я протестирую сравнение коре 5-12400








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amd fx-8320e
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