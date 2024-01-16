в вин 10 тестирование процессора amd fx-8320 в играх и бенчмарках
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конфигурация системника
драйвер для видеокарты 1660 свежий скачал и установил 546.33 от 6 дек23 вин10
ссд для фх процессора адата su650,возле системника постоянная температура плюс 17,
sniper ghost warrior contract 2, 1920 ультра
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р23 рендер
р20
3д марк 14 time spa
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far strike
sky diver
cloud gate
ise storm
total war-thrones of britania 8x, ультра бенчмарк
mla сглаживание,как на овер ру
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mount blade 2-bannerlord бенчмарк
тут сравнил справа коре 5 12400
загрузка фх 8320 на полную, мси афтербурнер
company of heroes 2. 1920 x1080 ultra, бенчмарк
dead island 2,ультра игра
45 фпс
цивилизация 6,бенч гп - дх12 видео прохождение бенчмарка
спасибо всем за внимание,я протестирую сравнение коре 5-12400
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