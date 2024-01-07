Здравствуйте! Продолжаю тестирования процессора core i5-12400 в играх,в биосе зафиксировал постоянную частоту 4 ггц х6(12),в планах провести тестирование с 4 ядрами без нт,также произвел тестирование амд фх 8320 4 ггц постоянно 8 ядер,для сравнения игры запускались с одинаковыми настройками, 4ггц для фх процессора,мне показалось маловато,но в будущем я планирую,пока на урале холода,я протестирую в бенчмарках с разгоном(где то 4.6 ггц),материнская плата не сильно мощная

конфигурация тестируемых

core i5-12400 4 ггц постоянно 6(12)

материнская плата msi pro h610m-g ddr4

оперативная память 3.2 ггц xmp 1t

реклама





и конфиг фх процессора

для фх процессора я ещо дополнительный вентилятор сделал,ну это при разгоне обдув питания мат платы

вентилятор 140х140

жесткий диск 1 тб вин 7,купил в январе 11 года





реклама





все мои жесткие диски,где игры

коре 5 биос

биос фх

тестирование ryzen 5 3600 box пока не будет,отнес в магазин по гарантии(нет изображения на мониторе)

так как покупал процессор и материнку,снял кулер

тестирование коре 5 в играх

3дмарк 06, мси афтербурнер выключил

реклама









видео,как быстро проходит тест кпу,я помню на коре 2 дуо дольше и фпс 1









в играх включил мониторинг мси афтербурнер версия 4.6.2

бенчмарк в стратегии A total war saga thrones of britannia

8х сглаживание

проц вообще с 8х не нагружаеться,чисто видеокарта под нагрузкой





теперь сглаживание млаа,я протестировал для того ,чтобы сравнить с оверклокерс ру тестами,просто разные процессоры тестируеться

на оверклокерс ру 1080 видеокарта





бенчмарк total war three kingdoms ,баттле бенч,ультра 1920х1080 все игры в таком разрешение,

настройки по овер ру Фхаа

у меня 55,

а тепер фх проц,на вин 7 запустилась,протестирую со сглаживание фхаа,баттле бенч

43 фпс

коре 5,а плагу тале инносенс,1920,ультра,





а плагу тале реквием,1920х1080,ультра,сильно греет видеокарту,возле системы у меня температура,17...19 градусов,гп видеокарта до 70 градусов ,летом жара в комнате доходила температура гп до 85 градусов,при такой температуре я долго не играю,зачем





при загрузке игры,запускаеться только на вин 10,и процессор не менее 4 х ядер

























































игра call of duty black ops cold war

настройки ультра,лучи выкл,качество 200,уровень деревня,после самолета,самое начало





рендер синебенч 23,хвинфо

вприме 155

бенчмарк сталкер-зов припяти

в вин10 я загрузил с сайта офф,12 июня21 года,без обновлений,ничего не удалял,все как есть виндовс

фх процессор в бенчмарке





бенчмарк мафия 2,дх9,в драйвере физик на 1660,1920 ультра,бенчмарк физик высоко

мафия2 процессор фх настройки такие же,одинаковые

уу 37 фпс

коре 5,бенчмарк шадоу томб райдер

1920 ультра ,дх11,смаа4х

мси афтербурнер проверил во время бенчмарка сцена тайный город

коре 5 настройка бенчмарка,смаа,дх11, просто

тут я понял,что такое милисекунды,это время затрачиваеться на обработку 1 го кадра

пример в бенчмарке цивилизация 6.там результат в мс,чтобы получить в кадр в сек,нужно значение 1000 разделить на милисекунды,равно кадр в секунду

риз томб радер,настройки дх11 ,фхаа,1920х1080 ,остальное макс,бенчмарк

дх12,настройки такие же ,фхаа

фх процессор,режим дх11,ультра,фхаа





























бенчмарк цивилизация 6,текст гп

фх процессор

игра сама хитман 2,уровень формула

фх процессор

почти 50 фпс

коре 5,все тот же маршрут в игре

фар край 5,чем сильнее процессор,тем больше фпс в игре,я протестировал в бенчмарке

коре 5

сейчас фх процессор,63 фпс,меньше намного

можно уменьшить сглаживание,по оверклокерс ру,примерно равна 1070 будет,но все из за процессора

фх процессор warhammer 40.000 dawn of war 3

бенчмарк

на экран ничего не выводиться,тут понятно только мси поможет с фпс или фрапс

































конечно,готовяться ещо игры,серия игр ,но тут я немогу отстать от процессора celeron g 6900,увеличил контакты,просто поднес к лампе,

интересно а вставлять заново,контакты по другому прижмут,или снова в эти точки

вот такие следы разные остаються

следующее я посмотрю как температура будет,пртестирую 275 печ,ну сейчас уже,считаеться динозавром

и игры дх 9,где 1 поток только у процессора задействован,доберусь до игры жуст каус 2 дх10,бенчмарк,так же на овер ру есть много тестов,я посмотрю температуру гп,может буду менять охлаждение,карта только немного до 700 мгц повышаються частоты гп,я её тестировал с коре 2 квад ку 6600,

275 видеокарта вышла в 09 году,я её приобрел в комиссионке в 14 году,зашёл что то посмотреть,вроде за 1000 рублей купил

татал вар аттила,вроде дх10 поддерживает,я посмотрю игры,

спасибо всем за прочтение и просмотр,продолжу тестирование в играх,дальнейшее тестирование показало ,что с 1660 коре 5 ненаполную загружен проц, ,температура до 50 доходит, и то возле тестового конфига у меня 20 градусов,

почему включаю фх процессор в тестирование,у меня просто сейчас сравнивать не с чем,видеокарту я незнаю,это через 1 год только думаю приобретать,ну помощнее немного уровень 2070 или 2080 rtx,мне хватит

























































































































































рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



