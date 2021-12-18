Intel Core i5 12600k значительно превосходит AMD Ryzen 9 5900x - сравнение в современных играх
Канал Testing Games сравнил Intel Core i5 12600k vs AMD Ryzen 9 5900x. Процессоры Alder Lake получились крайне удачными на фоне прошлогодних флагманов AMD. В большинстве современных игр среднебюджетный камень Intel оказался лучше топового сегмента конкурентов.
Forza 5
Новинка обходит Ryzen 9 по среднему FPS и показателях редких/очень редких событий.
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Battlefield 2042
Как результат более плавная картинка, минимальный уровень фризов даже в плохо оптимизированных играх.
Cyberpunk 2077
На фоне Intel LGA1700 самые удачные решения AM4 кажутся невыгодным вложением средств. При крайне высоких ценах на процессоры, пользователь получает куда худшую производительность в 95% сценариев.
Microsoft Flight Simulator 2020
Один из лучших камней AMD просаживает частоту кадров до 25FPS. Intel оказался до двух раз лучше в этих показателях.
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Hitman 3
Средний процессор Intel LGA1700 потребляет значительно меньше электричества. Ryzen 9 "кушает" до двух раз больше, в зависимости от сценария. Это накладывает определенные требования на систему охлаждения и питание материнской платы.
Видео версия обзора:
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