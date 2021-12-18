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Intel Core i5 12600k значительно превосходит AMD Ryzen 9 5900x - сравнение в современных играх

Новинка от Intel опять по всем фронтам оказалась лучше топовых решений AMD. Процессор среднего уровня Alder Lake Intel Core i5 не оставил шансов флагманам Ryzen 9.
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Канал Testing Games сравнил Intel Core i5 12600k vs AMD Ryzen 9 5900x. Процессоры Alder Lake получились крайне удачными на фоне прошлогодних флагманов AMD. В большинстве современных игр среднебюджетный камень Intel оказался лучше топового сегмента конкурентов. 

Forza 5

Новинка обходит Ryzen 9 по среднему FPS и показателях редких/очень редких событий. 

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Как результат более плавная картинка, минимальный уровень фризов даже в плохо оптимизированных играх.

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На фоне Intel LGA1700 самые удачные решения AM4 кажутся невыгодным вложением средств. При крайне высоких ценах на процессоры, пользователь получает куда худшую производительность в 95% сценариев.

Microsoft Flight Simulator 2020

Один из лучших камней AMD просаживает частоту кадров до 25FPS. Intel оказался до двух раз лучше в этих показателях. 

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Hitman 3

Средний процессор Intel LGA1700 потребляет значительно меньше электричества. Ryzen 9 "кушает" до двух раз больше, в зависимости от сценария. Это накладывает определенные требования на систему охлаждения и питание материнской платы. 


Видео версия обзора: 


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