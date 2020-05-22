Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

анонсы и реклама Дешевая Z490 S1200 Asrock Extreme в Ситилинке Дешевая Z490 S1200 Asrock Pro в Ситилинке Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже <b>Z490 S1200 ASUS ROG Strix</b> в продаже RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри Core i9 9900 круто дешевеет перед приходом 10ххх

Давно не секрет, что наша психика во многом определяет нашу жизнь во всех сферах, в том числе и в профессиональной и творческой деятельности. При этом, нельзя сказать, что один тип психики имеет какие-либо преимущества перед другим, ведь в любой сложной деятельности психика всего лишь часть большой совокупности определяющих факторов. Однако если подойти к решению какой-то задачи с негативным настроем, то провал вам обеспечен. Но также стоит сказать, что излишний оптимизм тоже ни к чему хорошему не приводит, переоценка своих сил на старте ведет к еще большему разочарованию в случае неудачи. Именно поэтому я вам не предлагаю бежать скачивать установочный образ Линукса, и устанавливать его. Нужно все основательно обдумать и подготовить себя. Также, важно подчеркнуть, что я не агитирую вас переходить на Линукс, скорее отговариваю.

Кому стоит переходить на Линукс

реклама

Для начала хотелось бы определить кому рекомендован переход на Линукс, разумеется по моему мнению. Это не догма, всегда есть другие варианты, но моё мнение такое:

Перейти на Линукс и научиться владеть им в совершенстве будет полезно следующим людям:

реклама

Программистам. Вы научитесь писать кроссплатформенные программы, расширите свой кругозор, возможно внесете заметный вклад в OpenSource, возможно станете новым Линусом Товальдсом. По сути Линукс это система созданная программистами для программистов.

2. Различным системным администраторам. Вы сможете существенно сэкономить средства и время, как себе, так и своему предприятию. Оплата труда администратора со знанием Линукс, обычно выше. Такие люди, как правило, в совершенстве знают возможности как железа, так и ПО, что позволяет им строить оптимальные системы с точки зрения цена-надежность-безопасность.

реклама

Сетевым администраторам. Линукс, как система родившаяся и выросшая в сети, будет вашим продолжением в этой самой сети. Здесь есть все необходимые инструменты, как говориться, из коробки. Признаюсь честно, сколько не встречал сетевых админов, которые рулят сетевым оборудованием из Виндовс, уровень у них был максимум средний. Мало кто из них знал, что в CISCO IOS есть grep, а в JunOS хайку.

4. Ученым. Если вы встали на этот тернистый путь — решили стать ученым или уже им являетесь, то знание Линукс существенно продвинет вас во всех областях вашей деятельности и расширит ваши возможности. Средства, сэкономленные на покупке дорогого ПО и операционных систем, вы всегда сможете потратить на более полезное научное оборудование, например. Знание языков программирования существенно снизит вашу зависимость от других специалистов. Например, знание Python уже может существенно облегчить жизнь. Напомню, что Python есть в Линукс из коробки.

реклама

Администраторам различных UNIX/Linux серверов. Всегда полезно в совершенстве знать то, чем ты пытаешься управлять. Многие вещи можно будет делать «прямо сейчас» на своем рабочем компьютере и наблюдать результат. Все это без риска обрушить какой-либо важный сервер.

6. Различным WEB программистам, которые в настоящее время часто по совместительству являются и администраторами мелких серверов и всяких виртуалок. Всегда полезно в совершенстве знать и понимать ту систему, под которую вы пишите. Плюс ко всему, почти все инструменты, которыми вы пользуетесь для разработки, под Линукс работают быстрее.

7. Эникейщикам. Тут сам бог велит знать. Эникейщик на то и эникейщик, что знает все. На мой взгляд эникей самый недооценённый род деятельности в IT. Но овладев Линуксом в совершенстве, вы как минимум повысите свою самооценку и уверенность в себе, а возможно и заработок. Эникей не знающий Линукс — это не эникей.

8. Инженерам, изобретателям, творческим технарям, самоделкиным. Благодаря гибкости Линукс вы сможете быстро проверять различные гипотезы, что-то моделировать и разрабатывать. Средств для этого в Линуксе достаточно. Ничего покупать не надо.

9. Аналитикам данных (data scientist). Если вы из когорты таких специалистов, и все еще сидите под Виндовс, то вынужден вас разочаровать — вы сильно отстали от жизни. При всех своих достоинствах, Виндовс не обладает нужными возможностями и гибкостью. Много полезного ПО существует только под Линукс / Unix.

10. Просто любознательным людям, которые любят изучать новое и не боятся нового. Любят изучать не просто на уровне нажать кнопку, а в совершенстве, глубоко и полностью. Вы точно не разочаруетесь, так как изучать можно до бесконечности.

11. Офисным работникам, задачи которых: Браузер, Word, Exel, почта, ВКонтакте. Все ваши задачи Линукс давно решает. В данном случае нет смысла просто даже платить за Виндовс.

12. Школьникам, которые решили стать программистами, например, или овладеть какой-либо другой профессией связанной с IT. Знание Линукс — это сразу +80 к магии.

13. Хакерам и специалистам по безопасности. Здесь под хакерами подразумеваю исключительно хороших людей, которые не задумывают ничего плохого, а всего лишь выявляют бреши в системах — т.е «белошляпников». Зная Линукс вы автоматически будете на высоком уровне знать как работает вся сетевая инфраструктура. Средств для тестирования сетевой безопасности в Линукс с избытком, а простор для творчества огромный.

Разумеется, что в реальной жизни все гораздо сложнее, и описать все множество с помощью 13 пунктов не возможно. Жизнь гораздо разнообразней, а пунктов бесконечно много. С большой вероятностью у вас не возникнет проблем с мотивацией если вы принадлежите к одной из когорт, описанных выше.

Кому категорически противопоказан переход на Линукс

С помощью Линукса можно решить все задачи — есть такое частое заблуждение «фанатиков» Линукс. Таких я вынужден разочаровать. Линукс, в умелых руках, хоть и решает большинство задач, но все задачи, при разумных вложениях средств и времени, он точно не решает. Не все люди могут перейти с Виндовс на Линукс. Причины могут быть разные, например, с возрастом у многих людей очень сильно снижается обучаемость. Сначала появляется лень изучать новое, возникает субъективное ощущение всезнания и возможности решить все задачи старыми способами, а потом человек просто начинает бояться всего нового как огня.

Любой человек, когда вступает на скользкую почву изучения нового, чувствует себя неуверенно. Не все могут психологически это перенести — многим не комфортно чувствовать себя лохом, пусть и временно. Бывает, что переход невозможен по объективным причинам. Поэтому есть категории людей, которым я не рекомендую переходить на Линукс — лишние хейтеры не нужны, их и так в интернете в избытке.

Кому, по моему мнению, не рекомендован переход на Линукс:

1. Людям которые испытывают трудности с самообучением. Если вы за последний год не изучили ничего нового, не разобрались с каким-то новым сложным инструментарием, то я рекомендую вам поостеречься с переходом на Линукс. С большой вероятностью вы пополните толпу хейтеров неудачников. Неудачников — это исключительно в том смысле, что вы потерпели неудачу при переходе с Виндовс на Линукс, а не неудачников в общем смысле.

2. Ваша профессиональная деятельность или производственный процесс завязаны на какие-то программы, которых в Линукс просто не существует, даже аналогов. Вы просто не сможете нормально выполнять свои функции и остановите работу предприятия. Это не значит, что не стоит даже думать о переходе. Это значит что нужно всё очень трезво оценивать. Считать экономику такого перехода, составлять бюджет. Обычно частичный переход, с экономией средств в долгосрочной перспективе, возможен.

3. Вас до дрожи в коленках пугает все новое, изучать новое «лень». Переходить на Линукс точно не стоит. Разочаруетесь сто процентов. Но тут стоит сказать, что если вы в ближайшее время не переломите ситуацию, то Альцгеймер в старости весьма вероятен. Причем это не геймер с именем Альц. Учите стихи, читайте книги, рисуйте. Заставляйте себя изучать что-то новое в небольших количествах. Не дайте вашему мозгу деградировать окончательно. Мозг, как и любой другой орган, растет и развивается только тогда, когда мы им пользуемся. А там глядишь и Линукс не будет таким уж и сложным.

4. Людям, которые привыкли абсолютно все «покупать» на торрентах. Поскольку в Линукс воровать не принято, то вас автоматически ждет разочарование. Конечно «купить» софт на торрентах можно, но это, как правило, связано с геморроем при установке и использовании. В сочетании с недостатком знаний на первом этапе — разочарование гарантированно.

5. Круче вас только горы, выше вас только яйца - иными словами вы склонны к сильно завышенной самооценке своих возможностей. По моим наблюдениям, у таких людей что-то получается, но достигнуть высоких результатов они не могут. Подумайте миллион раз, прежде чем пополнять ряды хейтров. Впрочем, если сможете изучить на среднем уровне — отлично.

6. Мамкиным игрунам, которые залипли на каком-то игровом проекте и не готовы от него отказаться, а разработчики поленились перенести его под Линукс. В этом случае вы обречены стать дуалбутчиком полукровкой или хейтером неосилятором. Плюс ко всему «любимая» игра будет постоянно отвлекать от изучения нового. Ожидать каких-то результатов в этом случае очень сложно. Максимум достижений — это написать на форуме: «Да знаю я этот ваш Линукс, шесть лет в дуалбуте стоит». Когда-то шутили: Если водка мешает учебе, то брось нафиг эту учебу. Другими словами если вы не готовы что-то принести в жертву ради изучения нового, то туда вам и дорога. Найдете в себе силы — добро пожаловать.

Видно, что количество пунктов «против» сопоставимо с количеством «за». Именно из-за этого темы перехода на Линукс, и что лучше: Виндовс или Линукс, вызывают так много срачей в этих ваших интернетах. Я же предлагаю смотреть на Линукс, как на еще один инструмент, зная который в совершенстве, вы существенно расширяете свои возможности. Считайте, что изучая Линукс вы делаете инвестицию, которая впоследствии принесет вам хорошие дивиденды.

Переход на Линукс и кривая обучаемости

Многие знают как выглядит кривая обучаемости, и даже если не знают, то обязательно что-то про это слышали. Те из нас, кто внимательно наблюдал за своим обучением, наверняка заметили, что знания даются нам нелегко, а если быть точным, то нелинейно. Не всем удается пройти всю кривую, точнее дойти до верха. В общем виде кривая обучения выглядит как S-кривая. Ниже пример взятый из Википедии:

Опытному человеку достаточно только взглянуть на эту кривую, и он тут же поймет чего стоит ожидать от перехода на Линукс. Из S-кривой видно, что наши знания растут нелинейно. Самый психологически трудный этап это «Старт и медленный прогресс». Большинство не проходит этот этап. Но для того, чтобы моя мысль была более понятна, мне придется немного перерисовать S-кривую применительно к изучению Линукс, и дать некоторое количество пояснений.

Все время освоения Линукс можно грубо разбить на 3 этапа. На рисунке я каждый этап снабдил эпитетами. Похожие наверняка возникнут у вас, когда вы будете находиться на том или ином этапе.

Как видите, на первом этапе сосредоточены в основном негативные эпитеты. Это не мудрено. Первый этап самый труднопреодолимый. Вам придется ломать свои привычки, изучать новое, вырабатывать новые приемы работы. Весь ваш предыдущий опыт не будет почти ничего значить, а на самом деле будет только мешать. Это очень неприятно. Поэтому я рекомендую подходить к изучению Линукс с минимально возможным негативным настроем. Не читайте страшных отзывов в интернете — их пишут люди, которые не смогли пройти первый этап. Не настраивайте себя на то, что это все сложно, это не для меня, но для галочки надо попробовать. Этот подход контр продуктивен. Приступая к работе с заведомым негативным настроем вы просто не сможете увидеть всех преимуществ, которых в общем-то не мало.

Заниматься шапкозакидательством вообще нет никакого смысла. Лучше всего составить себе план, и четко ему следовать, корректируя при необходимости. Да будет трудно, да будет не всегда приятно, но когда у вас начнет что-то получаться, то вы ощутите огромный духовный подъем настоящего творческого человека. Ведь изучение нового это самый настоящий акт творчества.

В деле перехода с Виндовс на Линукс я сторонник стратегии сжигания мостов. Так переход пройдет быстрее, и более вероятно, что он вообще состоится. Выбираем конкретную дату. Делаем резерв всех ценных данных. Потом удаляем Виндовс, ставим Линукс и упорно пытаемся решать все свои задачи уже только с помощью него. Помним, главное преодолеть первый этап. Дальше будет легко. Обычно проходит полгода-год. Дальше о Виндовс вы вряд ли вспомните.

Ваше, как, впрочем, и мое, движение по S-кривой давно и на хорошем уровне изучено учеными.

Выделяют 5 основных состояний(этапов): новичок, продвинутый новичок, компетентный, опытный, эксперт.

В целом, если вы что-то серьезное самостоятельно изучали и склонны наблюдать за собой, то без труда сможете описать все состояния сами.

Новичок:

Легко сбить с толку. Не знает, что правильно, а что нет - ведь отсутствие опыта лишает ориентиров. Учиться не хочет, но хочет получить мгновенный результат. Плохо справляется самостоятельно, но способен действовать по четкой инструкции или алгоритму.

Продвинутый новичок:

Может незначительно отступать от правил и алгоритмов. Может пробовать решать задачи самостоятельно, но не всегда успешно. Имеют трудности с устранением проблем. Может воспринимать советы опытных и компетентных, если они даны в правильном контексте. Общей картины не видит, но какие-то общие закономерности уже начинают формироваться. Если дать широкий контекст — не понимает, не приемлет, отвергает.

Компетентный:

Способен учить новичков и продвинутых. Не всегда может правильно расставить приоритеты при решении задач. Но самое важное — умеет решать задачи с которыми раньше не сталкивался. Может работать не по алгоритму, но ограничено.

Опытный:

Для того чтобы эффективно работать ему необходима полная картина, ему необходимо понимать весь концепт. Постоянно оценивают свою работу, пересматривает и меняет подходы, чтобы быть более эффективным. Умеет учиться, используя чужой опыт. Самое важное: всегда принимает во внимание контекст задачи. Использует шаблоны только там, где это необходимо, а не бездумно и повсеместно, потому что это модно и круто. Легко и непринужденно сам создает свои уникальные шаблоны.

Эксперт:

Эксперты — основной источник знаний в своей области. Пишут книги и статьи. Всегда применяют свои знания в правильном контексте. Самостоятельно ищут новые и более эффективные методы работы. Эксперты руководствуются интуицией, бессознательно сравнивая факт с образцом в «базе» своего опыта. Высший уровень эксперт достигает тогда, когда он умеет извлекать знания из своего подсознания, и подробно объяснить почему он пришел к такому решению. Если общаетесь с экспертом, то всегда принимайте во внимание контекст, иначе общения не получится.

Как показывает мой опыт наибольшее количество хейтеров и фанатиков сосредоточено на этапе 1 — новички и продвинутые новички. Поднимаясь далее по S-кривой человек начинает понимать контекст и все менее склонен к резким суждениям. Резкие и полярные суждения — это верный способ отличить «диванного эксперта» от компетентного человека. Наша цель при переходе с Виндовс на Линукс — достигнуть серединки «этапа 2» или получить уровень «компетентный». В последствии, уже не будет каких либо сложностей с движением вверх по S-кривой.

Как не сойти с ума

Поскольку наука утверждает, что новички «любят» четкие инструкции, то их есть у меня. :)

1. Не становитесь «отвергателем». Не бойтесь нового. Если вы, пока еще не понимаете систему, то она от этого плохой не становится. Не слушайте и не читайте чужие негативные отзывы.

2. Старайтесь не переносить свой опыт полученный в Виндовс на Линукс. Линукс это другая система, она требует принципиально других подходов. Многие новички переставляют Линукс, вместо того, чтобы разобраться и решить проблему.

3. Не занимайте позицию: «Я потребитель, мне все должны». В Линукс вы не потребитель, вы член сообщества, который может внести свой посильный вклад в развитие. Не можете писать программы? Не беда. Сделайте перевод. Нашли баг — обязательно отпишите разработчику. Не плюйте в коллектив.

4. Не ожидайте, что «весь мир прогнется под вас». Сообщество прежде всего нацелено на большинство. Прежде всего будут решаться проблемы, которые затрагивают большинство пользователей, а не персонально вас.

5. Не стоит искать аналоги программ к которым вы привыкли в Виндовс. Аналогов нет. Есть другие программы, с другим интерфейсом, которые выполняют похожие функции.

6. Не стоит думать, что если интерфейс оконного менеджера похож на интерфейс в Виндовс, то и логика работы похожа. Нет! Это другой интерфейс, с другой логикой работы. Отличие примерно такое:

- Папа, чем отличается Запорожец от Мерседеса?

- Тысячью мелких деталей, сын.

7. Если у вас возникла проблема, и попер негатив, то не стоит выплескивать его на форумах. Возьмите таймаут. Попробуйте подойти к решению с другой стороны. В большинстве случаев проблемы, возникающие у новичков - это не проблемы, а задачи. День-два погоды не сделают, а эмоции улягутся.

8. Научитесь правильно пользоваться поиском. Желательно на английском. 99% ваших «проблем» уже решены. Ответы в поиске перестанут находиться, когда вы перейдете на уровень «опытный». Не ожидайте, что ответ найдется в первых трех ссылках. Проблема в вас. Вы новичок и пока не можете задать правильный вопрос. Варьируйте свой поисковый запрос.

9. Будьте усидчивы. Не всегда ваша «проблема» может быть решена с наскока. Чем сложнее ваша «проблема», тем больше знаний вы получите решая её. Наличие проблем это не повод опускать руки и устанавливать Виндовс.

10. Не слушайте пользователей Виндовс с их «простыми» решениями. Простое решение на поверку никогда не оказывается лучшим.

11. Не обращайте внимания на насмешки и подколки. Обезьяны всегда смеются над теми, кто не такие, как они. Смеются, как правило, те, кто сам ничего делать не умеет и никогда не делал. Умение нажать кнопку — это не есть знание.

12. Пока не пройдете «этап 1» или стадии «новичок» и «продвинутый новичок» соблазн все бросить будет очень велик. Имейте в виду, что наш мозг «ленивая тварь». Учиться не любит, и если можно что-то не делать, то ваше подсознание будет всеми силами убеждать вас ничего не делать. Причин вы сможете придумать миллион.

13. Не используйте полумеры. Не устанавливайте Линукс в виртуалке. Не ставьте Линукс в дуалбут. Да это многим покажется жестоко и страшно, но таким образом вы существенно повысите вероятность успеха. Обязательно сделайте резервную копию важных данных. Первая задача после установки Линукс прочитать данные с резервной копии, и не испортить их. Сделайте 2 копии на всякий случай.

14. Не становитесь ненавистником Линукс в случае неудачи. Пока не пройдете «этап 1» лучше воздержитесь от комментариев по теме Линукс vs Виндовс. Помните, система от вашей неудачи хуже не становится, а хейтер прибавляется.

15. Не становитесь фанатиком. Не советуйте всем Линукс в случае успеха. Линукс не решает всех задач. Пока не пройдете «этап 1» лучше воздержитесь от комментариев по теме Линукс vs Виндовс. Никому ничего не советуйте пока не пройдете «этап 1». С большой вероятностью от ваших советов толку, окромя вреда, не будет.

16. Если задаете вопросы, то старайтесь как можно более подробно описать вашу «проблему». Тогда ответ будет более компетентным. Вам нужно понимать, что вы новичок, и толком описать «проблему» вы не сможете. Но чем больше деталей дадите, тем выше вероятность решения.

17. Всегда и при любых обстоятельствах будьте доброжелательны. Даже если обезьяны пытаются вас оскорблять. Помните, умному человеку хамство и грубость не свойственны. Это удел обезьян. В общем, никогда не грубите незнакомым людям, возможно вам с ними сидеть. :)

18. Если вы задали вопрос, но сразу не получили ответ, а вам стали задавать наводящие вопросы, то не надо психовать и думать что над вами издеваются. Количество экстрасенсов и чтецов мыслей в Линукс сообществе очень невелико. Спокойно дайте те подробности, которые от вас просят. Если не знаете как, то спросите. Обязательно подскажут. Доброе отношение — залог хорошего общения и быстрого решения проблем.

19. Не стесняйтесь показать свое незнание. Ведь вы новичок. Ничего страшного в этом нет. Лучше быть, чем казаться. Людей, находящихся на первом этапе, видно сразу и не вооруженным глазом. Не бравируйте своим незнанием. Тупой не тот, кто не знает. Тупой тот, кто не учится.

20. Старайтесь решать свои «проблемы» самостоятельно, при помощи поиска. При возникновении «проблемы» не стоит бежать на форум и задавать вопросы. Научитесь пользоваться своими мозгами, а не чужими. Умение пользоваться своим мозгом очень полезная привычка, она отличает вас от обезьяны.

21. Не цепляйтесь всеми силами за старое. Старое лучше только тем, что вы к нему привыкли. Если что-то вас сильно держит, то это повод от этого отказаться. Ведь вы независимы? Правда? Если что-то не заработало, пробуйте искать другие пути решения задачи.

22. Ничего не бойтесь. При грамотном подходе ничего испортить невозможно, а вот приобрести новый опыт и знания запросто.





Закончить хочу цитатами классиков:

«Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.»

Л. Н Толстой

«Кто не может осилить малого, тому и великое не под силу.»

М. В Ломоносов