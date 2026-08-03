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10test
Стали известны характеристики звуковой панели Asus ROG Gjallar: беспроводной сабвуфер и Dolby Atmos
Звуковая панель Asus ROG Gjallar будет оснащена беспроводным сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos
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В начале июля 2026 года компания Asus анонсировала аудиосистему ROG Gjallar, однако на мероприятии по запуску не было никакой информации о стоимости и сроках появления новинки в продаже. Недавно производитель выпустил этот комплект акустики для настольных ПК на китайском рынке.

Asus ROG Gjallar. Источник изображения: Asus

Учитывая китайский релиз, можно ожидать, что игровая звуковая панель в скором времени появится и на международных площадках. Об этом также свидетельствует наличие отдельной страницы, посвященной ROG Gjallar, на официальном сайте компании за пределами Китая.

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Акустическая система ROG Gjallar представляет собой игровую звуковую панель с беспроводным сабвуфером, формирующую объемное звучание в конфигурации 2.1.2. Благодаря поддержке технологии Dolby Atmos, устройство призвано создавать максимально реалистичную трехмерную звуковую сцену.

Asus ROG Gjallar. Источник изображения: Asus

Производитель также акцентирует внимание на компактных размерах саундбара, отмечая, что его габариты позволяют разместить его под монитором. В комплект поставки данной настольной акустической системы входит универсальный пульт управления, предоставляющий быстрый доступ к настройкам эквалайзера, RGB-подсветки и функциям воспроизведения. Среди прочих достоинств акустики стоит отметить наличие встроенного микрофона с функцией эхоподавления (AEC), разнообразные возможности проводного и беспроводного подключения, а также интегрированный USB-хаб.

#asus #rgb #dolby atmos #саундбар #звуковая панель #rog gjallar
Источник: notebookcheck.net
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