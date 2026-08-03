В начале июля 2026 года компания Asus анонсировала аудиосистему ROG Gjallar, однако на мероприятии по запуску не было никакой информации о стоимости и сроках появления новинки в продаже. Недавно производитель выпустил этот комплект акустики для настольных ПК на китайском рынке.
Учитывая китайский релиз, можно ожидать, что игровая звуковая панель в скором времени появится и на международных площадках. Об этом также свидетельствует наличие отдельной страницы, посвященной ROG Gjallar, на официальном сайте компании за пределами Китая.
Акустическая система ROG Gjallar представляет собой игровую звуковую панель с беспроводным сабвуфером, формирующую объемное звучание в конфигурации 2.1.2. Благодаря поддержке технологии Dolby Atmos, устройство призвано создавать максимально реалистичную трехмерную звуковую сцену.
Производитель также акцентирует внимание на компактных размерах саундбара, отмечая, что его габариты позволяют разместить его под монитором. В комплект поставки данной настольной акустической системы входит универсальный пульт управления, предоставляющий быстрый доступ к настройкам эквалайзера, RGB-подсветки и функциям воспроизведения. Среди прочих достоинств акустики стоит отметить наличие встроенного микрофона с функцией эхоподавления (AEC), разнообразные возможности проводного и беспроводного подключения, а также интегрированный USB-хаб.