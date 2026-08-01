Chrome для Android представляет новый способ персонализации браузера

В мобильной версии Chrome для Android теперь доступно новое меню «Внешний вид». Оно дает возможность персонализировать страницу новой вкладки, используя разнообразные цвета или даже личные фотографии, что делает процесс веб-серфинга более приятным.

Chrome для Android Источник изображения: playground

Этот раздел названный «Настройка страницы новой вкладки», располагается под меню с тремя точками. Пользователям предоставляется выбор: использовать стандартную тему Chrome, загрузить собственное изображение с устройства, выбрать один из предложенных цветовых решений Chrome или изучить тематические коллекции обоев. Среди предложенных коллекций встречаются снимки природы, городских пейзажей, абстрактные узоры, иллюстрации и градиенты. Для тех, кто испытывает трудности с выбором, предусмотрена функция ежедневного обновления тем, позволяющая менять оформление каждый день.

Chrome Источник изображения: diletantatv

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Последние обновления Chrome для Android свидетельствуют о постепенном развертывании этой новой функциональности компанией Google. Определенные пользователи могут обнаружить эту опцию, начиная с версии Chrome 151.0.7922.71. Однако, как сообщает издание Android Authority, активация функции может быть привязана не только к версии приложения, но и к настройкам на стороне сервера.