Телефон оснастят AMOLED-дисплеем размером 6,85 дюймов с разрешением 1,5K

Ожидается, что запуск смартфона RedMagic 11 Air в Китае состоится 20 января. Компания Nubia, готовясь к этому событию, уже раскрыла ключевые параметры устройства, предоставила изображения внешнего вида и объявила доступные цветовые решения. Будущий телефон RedMagic 11 Air от Nubia получит 6,85-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Обещают, что он будет тонким, но производительным.

Соотношение площади экрана к корпусу составит 95,1%, также будет подэкранная фронтальная камера, ШИМ-регулировка яркости с частотой 2592 Гц и тонкие рамки толщиной 1,25 мм. Дизайн включает изогнутую прозрачную заднюю панель с RGB-логотипом и тройной камерой. Пользователям предложат три цветовых варианта: Aurora Silver, Stardust White и Quantum Black. Версия Aurora Silver имеет элементы оранжевого цвета, а два других варианта – красную кнопку включения.

RedMagic 11 Air оснастят массивной 4D-контурной испарительной камерой Ice-Step, чипом Red Core R4, предназначенным для киберспорта, и активной системой охлаждения. Толщина устройства, по предварительным данным, составит 7,85 мм. Предполагается, что в основе смартфона будет процессор Snapdragon 8 Elite, дополненный оперативной памятью до 24 ГБ и аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.