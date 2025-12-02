С аккумулятором 7000 мАч Vivo X300 Ultra составит конкуренцию Find X9 Pro и Xiaomi 17 Pro Max

Oppo Find X9 Pro завоевал признание благодаря своей впечатляющей батарее на 7500 мАч, обеспечивающей длительную работу без подзарядки. Однако Vivo, возможно, собирается оспорить лидерство Oppo в этой области. Недавние слухи указывают на то, что готовящийся к выходу Vivo X300 Ultra намерен превзойти этот показатель или, по крайней мере, максимально приблизиться к нему.

Эти сведения предоставил известный инсайдер Smart Pikachu, который утверждает, что Vivo планирует представить устройство в первом квартале 2026 года. Digital Chat Station ранее упоминал март 2026 года как возможную дату релиза, что хорошо согласуется с обычным графиком выпуска топовых моделей Vivo.

Главным достоинством Vivo X300 Ultra станет аккумулятор, Vivo последовательно наращивает его емкость. X200 Ultra был представлен на мировом рынке с кремниево-углеродной батареей на 6000 мАч. Затем появилась линейка X300, где базовая модель имела емкость 6040 мАч, а X300 Pro – 6510 мАч. Теперь же X300 Ultra, по слухам, получит около 7000 мАч.

Ранее появлялась информация, что Find X9 Ultra получит самую большую батарею среди всех будущих устройств Ultra.