Часы GMW-BZ5000BD-1, дебютная модель в новой коллекции GMW-BZ5000D от Casio, замечена в онлайн-магазинах зарубежных дистрибьюторов. Несмотря на отсутствие официального подтверждения даты релиза, присутствие продукта в международных каталогах указывает на скорый запуск часов.

Ранее в этом месяце японские источники предполагали, что GMW-BZ5000BD-1 может предложить схожий набор функций с существующей моделью GMW-B5000D, возможно, с небольшими внутренними улучшениями.

Хотя Casio не предоставила точных спецификаций, предполагается наличие стандартных премиальных функций G-Shock, таких, как Bluetooth-соединение, зарядка Tough Solar и поддержка радиосинхронизации времени Multi-Band 6.