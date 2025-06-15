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Цельнометаллические часы Casio G-Shock GMW-BZ5000BD-1 представлены на международном рынке

Дизайн новых часов заметно отличается от предыдущих версий, выполненных из металла и имеющих прямоугольную форму
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Часы GMW-BZ5000BD-1, дебютная модель в новой коллекции GMW-BZ5000D от Casio, замечена в онлайн-магазинах зарубежных дистрибьюторов. Несмотря на отсутствие официального подтверждения даты релиза, присутствие продукта в международных каталогах указывает на скорый запуск часов.

Ранее в этом месяце японские источники предполагали, что GMW-BZ5000BD-1 может предложить схожий набор функций с существующей моделью GMW-B5000D, возможно, с небольшими внутренними улучшениями.

Хотя Casio не предоставила точных спецификаций, предполагается наличие стандартных премиальных функций G-Shock, таких, как Bluetooth-соединение, зарядка Tough Solar и поддержка радиосинхронизации времени Multi-Band 6.

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Теги

casio g-shock gmw-bz5000bd-1 multi-band 6 tough solar
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