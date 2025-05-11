По предварительным сведениям, габариты Galaxy Z Fold7 в разложенном виде составят 158,4 x 143,1 мм

Согласно появляющимся сведениям, следующая топовая модель складного Android-смартфона от Samsung в развернутом состоянии превзойдет по габаритам нынешний Galaxy Z Fold6 и его лимитированные версии. Предполагается также, что область экрана Fold7 визуально увеличится за счет минимальных рамок, толщина которых может уменьшиться почти вдвое по сравнению с предыдущей моделью.

Инсайдер Ice Universe сообщает, что Samsung Galaxy Z Fold7, релиз которого ожидается в 2025 году, может отобрать у Oppo Find N5 титул "самого тонкого складного смартфона в мире". Сейчас этот известный источник подтверждает свои слова, обещая раскрыть больше информации о размерах этого устройства премиум-класса.

По предварительным данным, габариты Galaxy Z Fold7 в раскрытом виде составят 158,4 x 143,1 мм. Это незначительно больше, чем у Samsung W25, предназначенного для китайского рынка (или Galaxy Z Fold Special Edition (SE) в Корее), размеры которого составляют 157,9 x 142,6 мм.

Данные значения будут представлять собой более существенное отличие от Z Fold6, который доступен в остальном мире. Ожидается, что преемник будет на 4,9 мм длиннее и на 10,9 мм шире.

Из этого можно сделать вывод, что основной дисплей Fold7 будет больше, чем у его предшественника, особенно учитывая заявления Ice Universe о том, что Samsung сократит толщину рамок до 1,0 мм, в то время как у Fold6 этот показатель составляет 1,9 мм.