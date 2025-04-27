Компания Xiaomi представила моющий пылесос с мощностью всасывания в 21 000 Па, для очистки твердых напольных покрытий.

Устройство получило новую конструкцию роликовой щетки с высокой плотностью в сочетании с плавающим металлическим скребком. Согласно заявлениям Xiaomi, такая комбинация обеспечивает равномерное удаление загрязнений и влаги. А также повысит эффективность всасывания воды на 23% и эффективность очистки на 255% по сравнению с предыдущими версиями. Также компанией заявлено, что время высыхания поверхности после мойки сокращено на 39%, а количество остающихся следов от воды – на 41%.

Внедрена улучшенная система защиты от наматывания волос, прошедшая сертификацию TÜV Rheinland. Благодаря структуре гребня, напоминающей акульи зубы, и мощному всасыванию, устройство способно справляться с 3000 прядями волос без риска засорения.

Для поддержания гигиены в устройстве предусмотрена комплексная система стерилизации. Она объединяет в себе очистку горячей водой при 100 °C, стерилизацию электролизованной водой и сушку горячим воздухом при 90 °C. Кроме того, предусмотрена термообработка при 120 °C для поддержания мягкости щетки и повышения эффективности очистки.

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Mijia Floor Washer 4 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, обеспечивающим до 40 минут автономной работы на одном заряде, благодаря чему можно убрать площадь около 336 квадратных метров. Устройство имеет резервуар для чистой воды объемом 1000 мл и резервуар для грязной воды объемом 700 мл.

Устройство оснащено интеллектуальной системой обнаружения загрязнений, которая с помощью высокоточного датчика автоматически регулирует мощность всасывания в зависимости от уровня загрязнения. Имеются светодиодный дисплей и система голосовых оповещений.

Резервуар для грязной воды оснащен системой разделения твердых частиц и жидкости для упрощения процесса очистки. Для большего удобства устройство допускает наклон на 180°.