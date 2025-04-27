Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Xiaomi выпустила пылесос Mijia Wireless Floor Washer 4 Pro для очистки твердых напольных покрытий

Моющий пылесос Mijia Floor Washer 4 Pro оснащен батареей емкостью 4000 мАч, обеспечивающей до 40 минут работы без подзарядки на одном заряде. Мощность всасывания 21 000 Па.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Компания Xiaomi представила моющий пылесос с мощностью всасывания в 21 000 Па, для очистки твердых напольных покрытий. 

Устройство получило новую конструкцию роликовой щетки с высокой плотностью в сочетании с плавающим металлическим скребком. Согласно заявлениям Xiaomi, такая комбинация обеспечивает равномерное удаление загрязнений и влаги. А также повысит эффективность всасывания воды на 23% и эффективность очистки на 255% по сравнению с предыдущими версиями. Также компанией заявлено, что время высыхания поверхности после мойки сокращено на 39%, а количество остающихся следов от воды – на 41%.

Внедрена улучшенная система защиты от наматывания волос, прошедшая сертификацию TÜV Rheinland. Благодаря структуре гребня, напоминающей акульи зубы, и мощному всасыванию, устройство способно справляться с 3000 прядями волос без риска засорения.

Для поддержания гигиены в устройстве предусмотрена комплексная система стерилизации. Она объединяет в себе очистку горячей водой при 100 °C, стерилизацию электролизованной водой и сушку горячим воздухом при 90 °C. Кроме того, предусмотрена термообработка при 120 °C для поддержания мягкости щетки и повышения эффективности очистки.

реклама



Mijia Floor Washer 4 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, обеспечивающим до 40 минут автономной работы на одном заряде, благодаря чему можно убрать площадь около 336 квадратных метров. Устройство имеет резервуар для чистой воды объемом 1000 мл и резервуар для грязной воды объемом 700 мл.

Устройство оснащено интеллектуальной системой обнаружения загрязнений, которая с помощью высокоточного датчика автоматически регулирует мощность всасывания в зависимости от уровня загрязнения. Имеются светодиодный дисплей и система голосовых оповещений.

Резервуар для грязной воды оснащен системой разделения твердых частиц и жидкости для упрощения процесса очистки. Для большего удобства устройство допускает наклон на 180°.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi mijia wireless floor washer 4 pro
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Iota P1200
4
Обзор процессорного кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB
2
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
9
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
16
Обзор ноутбука ASUS Zenbook A14 (UX3407R)
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
9
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
47
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Секретная гиперзвуковая ракета «Темный орел» успешно стартовала с мыса Канаверал
1
Орбитальный аппарат впервые сфотографировал движущийся марсоход Curiosity
+
Показан самый детализированный снимок Солнца за всю историю наблюдений
+
На Украине с июля сетевое напряжение увеличится с текущих 220 до "идеальных" 230 вольт
+
Инсайдер показал мини-флагманы Xiaomi, Oppo, Vivo и OnePlus рядом друг с другом
+
Разборка Nintendo Switch 2 подтвердила использование чипсета Nvidia Tegra T239 и памяти SK Hynix
+
Предчувствие кризиса вызвало рост спроса на старые процессоры Intel
4
Опубликован предполагаемый график развёртывания HyperOS 2.2 для моделей Xiaomi и Redmi
+
Casio выпустила ограниченную серию часов G-Shock в коллаборации с художником Mooze
+
Физики создали детекторы для исследования пространства и времени
+
Casio выпустила графический калькулятор fx-CG100 ClassWiz с поддержкой MicroPython
1
Создатель Fallout рассказал, что его попросили уничтожить все рабочие материалы оригинальной игры
1
В Калининграде будут собирать корейские автомобили с 5-летней гарантией
+
Casio подтвердила характеристики и цены новых солнечных часов AQ-S820
+
У государственных онлайн-сервисов Украины произошел сбой после прекращения помощи со стороны США
1
Более 70% российских таксистов не хотят ездить на авто отечественного производства
3
Польша готовится подписать контракт с Южной Кореей на поставку подлодок
3
Pebble представила Core 2 Duo с адаптером для зарядки и 30-дневной батареей
+
Монитор Redmi G Pro 27U получил 4K дисплей с частотой 160 Гц и технологией Mini LED
+
Появились новые сведения об обновлении Windows 11 25H2
+

Популярные статьи

Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
36
Обновлён новый способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.2
23
Появились первые фотографии новейшего китайского истребителя-невидимки J-36
4
В XDA перечислили 7 распространенных мифов о производительности ПК в играх
40
Xbox 360 и Freeboot - как обновить прошивку на ретроконсоли
1
Реально ли платить криптой в российских магазинах - действительно рабочий и законный способ
3
«Хабблу» 35 лет — вспоминаем 10 самых важных открытий космического телескопа
3
Тестируем RTX 3080 в The Last of Us Part II с последними патчами и без спойлеров
+
В Китае разработали новый тип квантового сенсора для обнаружения подводных лодок
3
В поисках игр для Linux: Alien Blaster, Amoebax, Amphetamine, Angband, Animals, Ardentryst
2

Сейчас обсуждают

VRoman
21:34
Загрузка ядер - это не показатель. Есть процессы которые резервируют ядро для себя загружая поток командой halt, чтобы диспетчер не вешал на это ядро ничего постороннего, а проц не сбрасывал частоту и...
В XDA перечислили 7 распространенных мифов о производительности ПК в играх
Evgeny Chezarin
21:30
Чимбалая упомянули на неолурк и заодно немного обоссали. neolurk. org /wiki /Installer-SH Пациент реально безнадежен.
В поисках игр для Linux: Alien Blaster, Amoebax, Amphetamine, Angband, Animals, Ardentryst
beltar
21:23
В игре я стараюсь смотреть в центр экрана, смещение важной информации на края - это плохо. А если монитор я должен рассматривать по частям, то зачем его делать больше?
В XDA перечислили 7 распространенных мифов о производительности ПК в играх
32Влад32
21:09
Я как дышали, как дышали!
Моделирование показало, что британская ПВО будет подавлена ​​возможной российской ракетной атакой
aleximus777
21:08
Да, тормоза длсс решает, а с длсс у меня проблем нет. Но вот артефакты при максимальных люменах имеют место быть. Беседка все допилит, тут я не сомневаюсь. Уже привык в новье не играть)
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
Dzhereli
21:06
Надо каждый месяц откладывать по миллиону рублей. Все легко и просто.
Финансовый аналитик рассказал как проще накопить на квартиру при высокой ключевой ставке
Александр Багров
21:06
Налесь на нем можно будет запустить дум
Casio выпустила графический калькулятор fx-CG100 ClassWiz с поддержкой MicroPython
aleximus777
21:03
У меня знакомый, реальный фанат, у него даже X3 грузилась... 40мин) Но... у него была мегаимперия, куча модов и так себе компик. Но очевидно, корни уходят глубоко. Полгига с моего ссд-шника грузятся ...
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
Бoтo -- Чaт
21:03
Узбагойтесь, цэ были британские учОные. КГ/АМ кака бычно.
Моделирование показало, что британская ПВО будет подавлена ​​возможной российской ракетной атакой
Henry Morgan
21:00
Ка же скучно я живу. Ну да ладно. *Когда пытался найти нормальные игры для Linux, но находил только мусор и игры для Windows с WINE костылями под видом игр для Linux...* - скажи как мне, собака с выр...
В поисках игр для Linux: Alien Blaster, Amoebax, Amphetamine, Angband, Animals, Ardentryst
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем