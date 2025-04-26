Портал The Verge сообщил об увеличении числа жалоб на новые драйверы NVIDIA для видеокарт GeForce. Пользователи сообщают о разнообразных сбоях, и даже оперативные обновления, как кажется, не полностью решают все проблемы.

Геймеры, установившие драйвер версии 576.02 высказывали недовольство по поводу некорректной работы программ для отслеживания параметров GPU (например, неверные показания температуры). Кроме того, после обновления в ряде игр стало заметно неприятное мерцание текстур.

В ответ NVIDIA представила экстренное обновление 576.15, предназначенное для устранения обнаруженных проблем. Однако, по отзывам пользователей, даже после установки этого исправления проблемы не были решены окончательно. Игроки продолжают сообщать о внезапных вылетах из игр, падении производительности и трудностях (задержках) при использовании технологии G-Sync в некоторых играх.

The Verge акцентирует внимание на том, что выпуск четырех экстренных обновлений за последние два месяца – это необычная ситуация для NVIDIA. Специалисты подчеркивают, что ранее драйверы компании были известны своей надежностью, высокой производительностью и совместимостью с играми, особенно по сравнению с драйверами от AMD и Intel.