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Razer представила гарнитуру Kraken V4 Pro и тактильную подушку для сиденья на RazerCon 2024

Представленные устройства включают Sensa HD, что обеспечивает тактильную обратную связь, адаптированную к игровым действиям
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Производитель игровых аксессуаров Razer анонсировал новую коллекцию продуктов на своем ежегодном событии RazerCon. Ключевыми новинками стали Razer Kraken V4 Pro и Razer Freyja. Первая из них — это высококлассное дополнение к линейке игровых гарнитур, а второй «первая в мире тактильная HD-игровая подушка».

Kraken V4 Pro дополняет четвертое поколение гарнитур, наряду с базовой моделью Kraken V4 и проводной версией Kraken V4 X, которые Razer представила в прошлом месяце. Pro-модель предлагает значительное улучшение по функциям. В ней используются уникальные тактильные сенсоры Razer Sensa HD, обеспечивающие направленную тактильную обратную связь в зависимости от игровых действий.

Kraken V4 Pro предлагает также OLED Control Hub для настройки в реальном времени, настраиваемую подсветку Chroma RGB, поддержку двух источников аудио и мгновенное переключение между 2,4 ГГц и Bluetooth.

Подушка Razer Freyja для сидений идеальна для большинства игровых кресел и оснащена системой тактильной отдачи Sensa HD. Многофункциональные тактильные эффекты подушки (с шестью двигателями: четыре расположены за спиной и два под сиденьем) реагируют на различные события — от легкого дождя до громких взрывов и ударов мечом.

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oled razer rgb kraken v4 pro kraken v4 x razercon 2024 razer freyja sensa hd
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