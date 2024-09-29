Производитель игровых аксессуаров Razer анонсировал новую коллекцию продуктов на своем ежегодном событии RazerCon. Ключевыми новинками стали Razer Kraken V4 Pro и Razer Freyja. Первая из них — это высококлассное дополнение к линейке игровых гарнитур, а второй «первая в мире тактильная HD-игровая подушка».

Kraken V4 Pro дополняет четвертое поколение гарнитур, наряду с базовой моделью Kraken V4 и проводной версией Kraken V4 X, которые Razer представила в прошлом месяце. Pro-модель предлагает значительное улучшение по функциям. В ней используются уникальные тактильные сенсоры Razer Sensa HD, обеспечивающие направленную тактильную обратную связь в зависимости от игровых действий.

Kraken V4 Pro предлагает также OLED Control Hub для настройки в реальном времени, настраиваемую подсветку Chroma RGB, поддержку двух источников аудио и мгновенное переключение между 2,4 ГГц и Bluetooth.

Подушка Razer Freyja для сидений идеальна для большинства игровых кресел и оснащена системой тактильной отдачи Sensa HD. Многофункциональные тактильные эффекты подушки (с шестью двигателями: четыре расположены за спиной и два под сиденьем) реагируют на различные события — от легкого дождя до громких взрывов и ударов мечом.