Согласно последним прогнозам, новые поколения складных Android-смартфон, по всей вероятности, станут легче и тоньше предшественников в закрытом состоянии — предполагается, что их вес будет меньше, чем у iPhone 16 Pro Max. В то же время ожидается, что новые модели будут иметь почти вдвое большую ёмкость аккумулятора по сравнению с флагманом от Apple.

Vivo X Fold3 Pro считается одним из самых тонких складных смартфонов, хотя он оснащен отличной кремний-углеродной батареей на 5700 мАч. Однако новые устройства, которые готовятся к выпуску, будут иметь ёмкость батареи около 6000 мАч и максимальную толщину всего 8,9 миллиметра.

Согласно надёжным источникам, следующий флагманский Android-смартфон формата «книжка» будет иметь округлый остров на задней панели с тремя 50-мегапиксельными камерами, включая перископический объектив, похожий на тот, что установлен в X Fold3 Pro и его сопернике OnePlus Open.

Кроме того, новое устройство будет использовать чип SM8750 или Snapdragon 8 Gen 4 и весить от 190 до 199 граммов, что значительно легче, чем 236 г OnePlus Open и 239 г Vivo X Fold3 Pro. Также сообщается о наличии защиты IPX8, что будет улучшением по сравнению с текущими моделями.