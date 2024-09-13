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iPhone 16 по-прежнему будет иметь самый быстрый процессор среди всех смартфонов

Утверждается, что новый чипсет A18 Pro предлагает значительное повышение производительности.
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На мероприятии Apple 9 сентября были продемонстрированы ключевые продукты, включая iPhone 16. Apple также анонсировала чип A18 Pro Bionic, который считается самым современным на сегодняшний день. В сравнении с A17 Pro, утверждается, что новый чипсет предлагает значительное повышение производительности.

В многоядерном тесте A18 Pro показал 8492 балла по сравнению с 7192 у A17 Pro. Apple продолжает удерживать лидерство в мобильной вычислительной мощности с новым A18 Pro, имея самый быстрый процессор в смартфонах.

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