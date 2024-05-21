Anker анонсировала выход Bluetooth-динамика Soundcore Boom 2 Plus, обновленной версии популярной модели Boom 2, специально к наступающему лету. Эта модель предназначена для использования на открытом воздухе и отличается высокой прочностью. Soundcore Boom 2 Plus уже доступен для предварительного заказа до официального старта продаж, запланированного на 5 июня 2024 года.

Soundcore Boom 2 Plus превосходит предыдущую модель по качеству звука благодаря использованию технологии BassUp 2.0, которая значительно увеличивает мощность басов с 100 Вт до 140 Вт. Модель оборудована двойными низкочастотными динамиками, пассивными излучателями и высокочастотными динамиками, обеспечивающими чистый и высококачественный звук.

Кроме того, Soundcore Boom 2 Plus оснащен встроенной светодиодной подсветкой, которая синхронизируется с музыкой и может быть настроена с помощью приложения Soundcore.

Помимо этого, динамик также выполняет функцию портативного аккумулятора, позволяя заряжать мобильные телефоны. Встроенная функция PartyCast 2.0 позволяет подключить до 100 динамиков Soundcore для еще более объемного звучания, или же можно использовать два динамика Boom 2 Plus для создания настоящего стереоэффекта.