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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Средний срок автокредита в России перевалил за 6 лет
Совсем недавно он вплотную к нему приблизился, а в июне — превысил.
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Доступность автомобилей в России последние годы постоянно снижается. Мало того, что сами по себе авто отнюдь не дешевеют даже несмотря на максимальную автоматизацию производства, и связано это с современными требованиями к комфорту и безопасности, так ещё и государство с каждого ввозимого в страну автомобиля взимает пошлин и сборов ещё примерно на 0,5—1,5 таких автомобиля в зависимости от его стоимости.

Источник изображения: ChatGPT.

Учитывая, что реальные доходы населения такими же темпами вовсе не растут, для большинства людей единственный способ приобрести «железного коня» — это в кредит. Но даже в этом случае статистика отнюдь не радужная. Так, поскольку цены на авто и доходы людей существуют в радикально разных реальностях, срок выплаты автомобильного кредита также растягивается. По статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на которую ссылается Auto.ru, средний срок автокредита в России в июне этого года составил 6,02 года, продемонстрировав рост на 18% за год.

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Быстрее всего автокредиты, что естественно, выплачивают в регионах с наиболее высокими доходами: в Москве и Санкт-Петербурге — в среднем 5,36 и 5,53 года соответственно. Дольше всего расплачиваться по кредиту за машину приходится жителям Краснодарского, Ставропольского и Пермского краёв — от 6,45 до 6,64 года. Также в аутсайдерах расположились Тюменская и Оренбургская область со средним сроком автокредита в 6,45 и 6,35 года соответственно.

При таких условиях вообще удивительно, что банки идут заёмщикам навстречу и позволяют растягивать кредиты на столь длительные сроки. Дело в том, что автомобиль возрастом старше пяти лет уже принято считать старым: к этому времени он в среднем (не у всех, конечно же, но у большинства) успевает проехать порядка 100 тысяч километров, и у него уже «вылезают» первые серьёзные проблемы и поломки, влияющие на его стоимость на вторичном рынке.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
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