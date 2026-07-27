Для решения проблем на топливном рынке любые средства хороши.

Хоть в значительной части регионов России проблемы с обеспечением топливом на фоне вызванных известно чем нештатных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз уже были решены, но в целом ситуация остаётся весьма шаткой. На этом фоне курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер России Александр Новак сообщил о том, что режим запрета на экспорт бензина из страны будет продлён до конца текущего года.

Источник изображения: ChatGPT.

Что касается дизельного топлива, то запрет на его экспорт будет отменён «по мере восстановления рынка». Напомним, что в отличие от бензина, дизельного топлива в России традиционно производится гораздо больше, чем потребляется, поэтому вопрос с обеспеченностью им стоит не столь остро.

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А вот с бензином всё гораздо сложнее: его и выпускается меньше, и потребляется сильно больше, да и стратегические резервы параллельно необходимо восстанавливать.

Ранее, напомним, в России с целью наполнения внутреннего рынка было временно — до конца года — разрешено продавать бензин устаревшего экологического класса, по своим характеристикам соответствующего европейскому классу «Евро-3».