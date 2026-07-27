Хоть в значительной части регионов России проблемы с обеспечением топливом на фоне вызванных известно чем нештатных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз уже были решены, но в целом ситуация остаётся весьма шаткой. На этом фоне курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер России Александр Новак сообщил о том, что режим запрета на экспорт бензина из страны будет продлён до конца текущего года.
Что касается дизельного топлива, то запрет на его экспорт будет отменён «по мере восстановления рынка». Напомним, что в отличие от бензина, дизельного топлива в России традиционно производится гораздо больше, чем потребляется, поэтому вопрос с обеспеченностью им стоит не столь остро.
А вот с бензином всё гораздо сложнее: его и выпускается меньше, и потребляется сильно больше, да и стратегические резервы параллельно необходимо восстанавливать.
Ранее, напомним, в России с целью наполнения внутреннего рынка было временно — до конца года — разрешено продавать бензин устаревшего экологического класса, по своим характеристикам соответствующего европейскому классу «Евро-3».