Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Запрет на экспорт бензина из России будет продлён до конца 2026 года
Для решения проблем на топливном рынке любые средства хороши.
реклама

Хоть в значительной части регионов России проблемы с обеспечением топливом на фоне вызванных известно чем нештатных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз уже были решены, но в целом ситуация остаётся весьма шаткой. На этом фоне курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер России Александр Новак сообщил о том, что режим запрета на экспорт бензина из страны будет продлён до конца текущего года.

Источник изображения: ChatGPT.

Что касается дизельного топлива, то запрет на его экспорт будет отменён «по мере восстановления рынка». Напомним, что в отличие от бензина, дизельного топлива в России традиционно производится гораздо больше, чем потребляется, поэтому вопрос с обеспеченностью им стоит не столь остро.

реклама

А вот с бензином всё гораздо сложнее: его и выпускается меньше, и потребляется сильно больше, да и стратегические резервы параллельно необходимо восстанавливать.

Ранее, напомним, в России с целью наполнения внутреннего рынка было временно — до конца года — разрешено продавать бензин устаревшего экологического класса, по своим характеристикам соответствующего европейскому классу «Евро-3».

#россия #экономика #транспорт
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор фильма «Обсессия»: это вовсе не ужасы, а нечто другое
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 2. Игры с разумом
«Crysis 2 Remastered» и «Far Cry 3: Blood Dragon»: как воспринимаются игры из прошлого в 2026 году
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 3. Цифровой предел
Выбор блока питания для текущей конфигурации ПК и последующих апгрейдов
Личный ТОП-7 саундтреков из фильмов, которые невозможно забыть
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 2
Обзор внешнего аккумулятора Ugreen PB570 MagFlow Air Ultra-Slim Magnetic 10000mAh Wireless 15W Power Bank USB-C Cable
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter