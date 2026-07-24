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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14% годовых
Если точнее, то на 25 базисных пунктов — с 14,25% до 14%.
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Когда Центральный банк России в прошлом году приступил к снижению ключевой ставки после её рекордного взвинчивания, руководство регулятора изначально отметило, что данный процесс будет планомерным и максимально плавным. Так оно и происходит: снижение ключевой ставки происходит стабильно, но крайне медленно — на значения от 25 до 100 базисных пунктов (0,25% — 1%). Сегодня пресс-служба ЦБ РФ отчиталась о снижении ключевой ставки с 14,25% до 14% годовых.

Источник изображения: ChatGPT.

Регулятор оценивает текущую экономическую ситуацию как умеренную, а инфляционные риски как достаточно высокие. Как отметили в пресс-службе ЦБ РФ, годовая инфляция в России из-за ситуации на топливном рынке к концу текущего года составит до 7%, что выше установленного Центробанком целевого значения. Собственно, поэтому снижение ключевой ставки и составило всего 25 базисных пунктов.

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Следует отметить, что резкое снижение ключевой ставки в текущих условиях невыгодно и даже опасно для экономики. После взвинчивания ставки в конце 2024 года в России сформировался тренд на сбережение средств и инвестирование, и так просто и резко обрушить доходы по вкладам и облигациям, чтобы люди массово начали выводить из них деньги и начинать их расходовать, разгоняя тем самым инфляцию, просто неразумно.

Поэтому, очевидно, снижаться до условно приемлемого для отечественных реалий значения в 8% годовых ключевая ставка будет ещё долго: не меньше года. По крайней мере, наметившаяся тенденция именно такова.

#россия #финансы #экономика
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