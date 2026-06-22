Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Lada Iskra вошла в тройку самых популярных моделей «АвтоВАЗа»
Что весьма удивительно, если быть откровенными.
реклама

Несмотря на сомнительный смысл Lada Iskra как новой модели автомобиля при его необоснованно высокой стоимости и при этом колоссальном техническом и дизайнерском отставании от конкурентов, в целом машине удалось закрепиться в топ-3 самых востребованных автомобилей «АвтоВАЗа». По крайней мере, соответствующей статистикой поделилось издание «Автостат», отметившее, что «бронзу» новая модель тольяттинского автогиганта завоевала по итогам 25-й недели текущего года, или в период с 15 по 21 июня.

Ранее, отметили в «Автостате», Iskra в лучшем случае занимала четвёртое место по популярности в модельном ряду Волжского автозавода. Опередили «Искру» в модельном ряду «АвтоВАЗа» разве что Niva и Granta как наиболее доступные автомобили на российском рынке в принципе.

реклама

А вот если считать продажи автомобилей всех брендов, как это, собственно, и следует делать, то Iskra разместится только на шестой позиции, уступив Lada Granta, Haval Jolion, Tenet T7, Lada Vesta и Tenet T4L. Седьмое, восьмое, девятое и десятое места заняли Lada Niva Travel, Geely Monjaro, Belgee X50+ и Lada Niva Legend соответственно.

Следует отметить, что изначально Lada Iskra подразумевалась как замена для Lada Granta, но в результате хорошо всем известных событий эти планы пошли прахом, и сейчас Iskra временно вынужденно является промежуточной моделью между Granta и Vesta. Собственно, в этом и заключается вся несуразность данной модели: она существенно дороже «Гранты» и несильно дешевле «Весты»: при жёсткой экономии лучше взять «Гранту», ну а любители комфорта предпочитают немного доплатить до «Весты».

#россия #экономика #автомобили #промышленность #lada #«автоваз» #lada iskra
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Демон скорости», «Семь снайперов»: субъективный обзор новых фильмов
Опыт использования Ryzen 5 5600X в 2026 году — хватает ли шести ядер AM4 для игр и работы
Обзор Holoswim Solla Wave AI Music
Какой Xbox Series S купить в 2026 году – ревизии, модели и важные нюансы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter