Что весьма удивительно, если быть откровенными.

Несмотря на сомнительный смысл Lada Iskra как новой модели автомобиля при его необоснованно высокой стоимости и при этом колоссальном техническом и дизайнерском отставании от конкурентов, в целом машине удалось закрепиться в топ-3 самых востребованных автомобилей «АвтоВАЗа». По крайней мере, соответствующей статистикой поделилось издание «Автостат», отметившее, что «бронзу» новая модель тольяттинского автогиганта завоевала по итогам 25-й недели текущего года, или в период с 15 по 21 июня.

Ранее, отметили в «Автостате», Iskra в лучшем случае занимала четвёртое место по популярности в модельном ряду Волжского автозавода. Опередили «Искру» в модельном ряду «АвтоВАЗа» разве что Niva и Granta как наиболее доступные автомобили на российском рынке в принципе.

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А вот если считать продажи автомобилей всех брендов, как это, собственно, и следует делать, то Iskra разместится только на шестой позиции, уступив Lada Granta, Haval Jolion, Tenet T7, Lada Vesta и Tenet T4L. Седьмое, восьмое, девятое и десятое места заняли Lada Niva Travel, Geely Monjaro, Belgee X50+ и Lada Niva Legend соответственно.

Следует отметить, что изначально Lada Iskra подразумевалась как замена для Lada Granta, но в результате хорошо всем известных событий эти планы пошли прахом, и сейчас Iskra временно вынужденно является промежуточной моделью между Granta и Vesta. Собственно, в этом и заключается вся несуразность данной модели: она существенно дороже «Гранты» и несильно дешевле «Весты»: при жёсткой экономии лучше взять «Гранту», ну а любители комфорта предпочитают немного доплатить до «Весты».