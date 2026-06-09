Или красную и голубую соответственно, если выражаться яснее.

Так уж исторически сложилось, что в Москве, да и в других мегаполисах с разветвлённой сетью метро тоже, линии «подземки» принято называть не по их официальному наименованию, а по цветам. Вот и сегодня, когда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о плане продления Филёвской и Сокольнической линий столичного метрополитена, для лучшего понимания и ориентирования имеет смысл назвать их голубой и красной линиями соответственно.

Источник изображения: mos.ru.

Согласно комментарию столичного градоначальника, Филёвскую линию продлят от ныне конечной станции «Кунцевская» приблизительно на 12 километров вплоть до Сколково, где сейчас активно развиваются различные кластеры и формируются новые жилые кварталы.

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Что до Сокольнической линии, то её продлят приблизительно на 8 километров дальше на север и северо-восток: от станции «Бульвар Рокоссовского» через МГСУ и до района Ярославский ближе к МКАДу.

Следует понимать, что доступность метро многократно повышает привлекательность расположенного поблизости жилого фонда, ведь именно «подземка» была, остаётся и, наверное, продолжит быть главным московским транспортом.