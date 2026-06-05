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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В российских поездах дальнего следования появится скоростной спутниковый интернет
Соответствующий план уже утверждён между заказчиком и исполнителем.
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В наше время поездки куда бы то ни было на поезде не освобождают вас от необходимости быть в Сети, особенно, если у вас есть собственный бизнес, требующий беспрестанного внимания. Остальным любителям путешествий под стук колёс доступ в Интернет необходим для скрашивания длительной поездки. На сегодняшний день единственный способ обеспечения связи — это сотовые вышки, но далеко не вдоль всей протяжённости железных дорог их строительство целесообразно, в результате чего возникает ситуация длительного информационного вакуума.

Источник изображения: ChatGPT.

Чтобы решить эту проблему, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) между компанией «Бюро 1440» и Федеральной пассажирской компанией (ФПК) был утверждён план внедрения в российские поезда дальнего следования высокоскоростного спутникового интернета. Всю техническую часть будет обеспечивать именно «Бюро 1440», которая, между прочим, активно занимается созданием российского аналога Starlink.

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Как отметил гендиректор «Бюро 1440» Алексей Шелобков, на сегодняшний день вдоль российских железных дорог на протяжении сотен километров нет ни одной вышки сотовой связи, что создаёт неудобства для пассажиров при путешествии на поезде. Спутниковая связь позволит обеспечить доступ в Сеть не только для пассажиров, но и для сотрудников транспортных компаний, которые смогут оперативно решать возникающие в процессе движения задачи.

#россия #экономика #техника #транспорт #наука #интернет #спутники #связь #железная дорога
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