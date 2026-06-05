Рассчитывать на ответственное поведение участников дорожного движения, увы, не всегда приходится.

Два самых опасных состояния, в которых может находиться водитель — это опьянение и критическая усталость. По своему негативному эффекту они весьма похожи, и усталость от опьянения отличается разве что тем, что её невозможно подтвердить «на месте» с помощью прибора. Но период, когда можно было, поспав полчаса за сутки, на свой страх и риск садиться «за баранку» и ехать на дальние расстояния, по всей видимости, заканчивается. Так, в комментарии изданию «Известия» глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что компания разрабатывает систему определения усталых водителей.

В основу такой системы ляжет использование искусственного интеллекта при обработке изображений с камер наблюдения на трассах «Автодора». Механизм будет определять время, которое водитель находится в пути и считывать «странные траектории» движения. Предполагается, что при выявлении признаков усталости система будет отправлять водителям уведомления о необходимости отдыха.

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Будет ли ИИ обрабатывать изображение с камер до такой степени, что сможет выявлять уровень усталости водителя по его выражению лица, пока неясно, а ведь именно это в значительной степени является первичным показателем.

В любом случае, чем больше различных мер вводится с целью повышения безопасности дорожного движения, тем лучше. По дорогам общего пользования необходимо двигаться в полностью здоровом, трезвом и бодром состоянии — тогда и вероятность попадания в неприятную ситуацию снизится на несколько порядков.